AQUA Carpatica își extinde prezența în rețeaua Rossmann din Polonia, de la 300 la aproape 2.000 de magazine

Scris de Catalina Anghel Publicat: 16 nov. 2026, 10:45

AQUA Carpatica își extinde semnificativ distribuția în Polonia, ajungând de la 300 la 1.960 de magazine Rossmann, echivalentul a aproximativ 92% din rețeaua retailerului la nivel național. Extinderea consolidează prezența brandului pe una dintre piețele strategice de export și susține obiectivul companiei de a-și dubla numărul de piețe internaționale.

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