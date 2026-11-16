Alertă în Marea Neagră. Două drone descoperite în largul litoralului românesc. Scafandrii militari intervin

Nouă alertă în Marea Neagră, după ce două drone aeriene au fost descoperite în derivă în largul litoralului românesc. Forțele Navale Române trimit luni, 16 noiembrie, două echipe de scafandri militari specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive pentru a interveni în largul Mangalia și în zona Sfântu Gheorghe. Dronele au fost semnalate duminică de aeronava militară franceză ATLANTIQUE 2, aflată în România pentru misiuni desfășurate sub egida NATO. Militarii urmează să stabilească dacă elementele descoperite prezintă risc pirotehnic.
Două drone descoperite în derivă în Marea Neagră. Scafandrii militari români, trimiși să intervină
O echipă de scafandri militari din cadrul Forțelor Navale Române va efectua luni, 16 noiembrie, evaluarea pirotehnică a unor elemente de dronă aeriană semnalate în derivă la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia, echivalentul a peste 83 de kilometri. Militarii sunt specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive (EOD) și vor acționa de la bordul șalupei maritime MAI 3064, aparținând Gărzii de Coastă.
În paralel, o a doua echipă de scafandri EOD se va deplasa la bordul unui dragor al Forțelor Navale Române pentru a interveni asupra unor elemente de dronă aeriană semnalate în zona Sfântu Gheorghe. Deocamdată, autoritățile nu au precizat proveniența dronelor și nici dacă acestea conțin elemente explozive. Aceste aspecte urmează să fie stabilite în urma evaluărilor efectuate de echipele militare.
Dronele au fost semnalate de aeronava militară franceză aflată în România
Cele două drone aeriene au fost observate duminică, 15 noiembrie, de aeronava de patrulare maritimă ATLANTIQUE 2 (ATL-2) a Marinei Naționale Franceze. Prima dronă a fost semnalată la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia, iar cea de-a doua la 53 de mile marine est de Chituc, adică la aproximativ 98 de kilometri.
Aeronava militară franceză ATLANTIQUE 2 este dislocată în România pentru îndeplinirea operațiilor de descurajare desfășurate sub egida NATO. Avionul participă la misiuni de supraveghere maritimă, iar prezența sa în regiune a fost prelungită în contextul incidentelor repetate din Marea Neagră. Intervențiile anunțate pentru luni se desfășoară în baza planului comun al Comandamentului Componentei Navale și al Gărzii de Coastă, care prevede căutarea, descoperirea, identificarea și distrugerea obiectelor neidentificate și a minelor marine.
Nave militare din România, Bulgaria și Turcia vor ajunge în zona Constanța
În același timp, gruparea navală pentru combaterea minelor marine MCM Black Sea se va deplasa din portul bulgar Varna către Constanța, unde va rămâne în zonă până la 18 noiembrie. În perioada 6-18 noiembrie se desfășoară cea de-a XIII-a activare a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (Mine Counter-Measures Task Group Black Sea). România participă la această misiune cu vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”.
Alături de nava Forțelor Navale Române, din cadrul grupării fac parte două nave militare bulgare, BGS „Captain Dimitar Dobrev” și BGS „Struma”, precum și nava turcă TCG „Akçay”. Activitățile grupării urmăresc menținerea unui nivel ridicat de siguranță a navigației în Marea Neagră. Echipajele celor patru nave desfășoară operațiuni de cercetare, identificare și neutralizare a obiectelor care pot reprezenta un pericol pentru traficul maritim.