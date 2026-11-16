Alertă în Marea Neagră. Două drone descoperite în largul litoralului românesc. Scafandrii militari intervin

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 16 nov. 2026, 11:10

Nouă alertă în Marea Neagră, după ce două drone aeriene au fost descoperite în derivă în largul litoralului românesc. Forțele Navale Române trimit luni, 16 noiembrie, două echipe de scafandri militari specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive pentru a interveni în largul Mangalia și în zona Sfântu Gheorghe. Dronele au fost semnalate duminică de aeronava militară franceză ATLANTIQUE 2, aflată în România pentru misiuni desfășurate sub egida NATO. Militarii urmează să stabilească dacă elementele descoperite prezintă risc pirotehnic.

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