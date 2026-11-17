Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 nov. 2026, 09:41

Poliția Română a venit marți, 17 noiembrie, cu precizări importante pentru șoferi, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora unele aparate radar ar fi fost afectate de un atac informatic. Autoritățile au dezmințit această variantă și au explicat motivul pentru care mai multe echipamente au fost retrase temporar din utilizare. În prezent, polițiștii rutieri dispun de peste 700 de aparate radar funcționale la nivel național.

Distribuie articolul