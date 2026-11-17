Poliția Română a venit marți, 17 noiembrie, cu precizări importante pentru șoferi, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora unele aparate radar ar fi fost afectate de un atac informatic. Autoritățile au dezmințit această variantă și au explicat motivul pentru care mai multe echipamente au fost retrase temporar din utilizare. În prezent, polițiștii rutieri dispun de peste 700 de aparate radar funcționale la nivel național.
De ce a retras Poliția Română unele aparate radar de pe șosele
Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că retragerea temporară a unor dispozitive radar nu are nicio legătură cu un atac informatic. Potrivit instituției, măsura a fost luată pentru efectuarea unor verificări și evaluări tehnice, necesare pentru a se asigura că echipamentele funcționează corect și că măsurătorile efectuate în trafic sunt precise.
Autoritățile au explicat că aceste verificări urmăresc asigurarea acurateței constatărilor făcute de polițiștii rutieri. În urma evaluărilor, specialiștii vor stabili dacă aparatele respective mai pot fi utilizate. Totodată, Poliția Română a precizat că retragerea temporară nu înseamnă că echipamentele vor fi automat casate sau scoase definitiv din funcțiune.
Peste 700 de radare funcționale în România. Ce trebuie să știe șoferii
În ciuda informațiilor care au circulat în spațiul public, Poliția Română a transmis că activitatea de supraveghere a traficului rutier continuă la nivel național. Polițiștii dispun în prezent de peste 700 de aparate radar funcționale, utilizate pentru verificarea respectării limitelor legale de viteză și pentru depistarea șoferilor care încalcă regulile de circulație.
Instituția nu a precizat câte echipamente au fost retrase temporar, în ce județe se află acestea și nici cât vor dura verificările tehnice. De asemenea, nu a fost anunțat un termen pentru finalizarea evaluărilor, astfel că revenirea aparatelor în utilizare va depinde de rezultatele controalelor.
În România, sistemul de monitorizare rutieră e-SIGUR permite identificarea și sancționarea șoferilor care depășesc viteza legală, inclusiv fără oprirea acestora în trafic. Dispozitivele înregistrează abaterile, iar imaginile sunt analizate ulterior de polițiști, care pot dispune sancțiuni în condițiile legii.
Poliția Română dezminte informațiile despre un presupus atac cibernetic
Precizările Inspectoratului General al Poliției Române vin după apariția unor informații potrivit cărora echipamentele radar ar fi fost compromise în urma unui atac informatic. Autoritățile resping această explicație și subliniază că retragerea unor dispozitive face parte dintr-un proces de verificare tehnică, fără legătură cu un incident de securitate cibernetică.