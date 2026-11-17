Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 17 nov. 2026, 21:11

Șoferii ar putea circula începând cu 3 decembrie pe încă 10 kilometri din autostrada Sibiu-Pitești, pe tronsonul Tigveni-Curtea de Argeș. Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a anunțat că deschiderea secțiunii va fi posibilă printr-o soluție temporară, până la formarea echipelor specializate pentru monitorizarea și întreținerea tunelului.

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