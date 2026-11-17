Șoferii ar putea circula începând cu 3 decembrie pe încă 10 kilometri din autostrada Sibiu-Pitești, pe tronsonul Tigveni-Curtea de Argeș. Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a anunțat că deschiderea secțiunii va fi posibilă printr-o soluție temporară, până la formarea echipelor specializate pentru monitorizarea și întreținerea tunelului.
Un nou tronson al autostrăzii Sibiu-Pitești ar urma să fie dat în circulație la începutul lunii decembrie. Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a anunțat că șoferii vor putea utiliza cei 10 kilometri ai secțiunii Tigveni-Curtea de Argeș începând cu data de 3 decembrie.
Anunțul a fost făcut marți, printr-o postare publicată pe Facebook, în care oficialul a precizat că autoritățile au găsit o variantă prin care traficul să poată fi deschis înainte de finalizarea tuturor procedurilor pentru asigurarea funcționării tunelului.
„Cei 10 km ai Secțiunii 4 (Tigveni-Curtea de Argeș) din autostrada Sibiu-Pitești vor putea fi dați în circulație din 3 decembrie”, a transmis Ștefan Ovidiu Popa.
Soluție temporară pentru monitorizarea și intervenția în tunel
Deschiderea tronsonului depinde de organizarea unor echipe care să asigure monitorizarea, mentenanța și intervențiile necesare în tunel. Pentru că procedurile de angajare și pregătire a personalului specializat nu sunt încă încheiate, ministrul Transporturilor a explicat că a fost convenită o soluție provizorie împreună cu firma constructoare.
În această etapă, CNAIR pregătește o echipă mixtă, alcătuită din angajați detașați de la Secțiile de Drumuri și specialiști ai constructorului austriac PORR. Circulația va putea fi deschisă după ce această echipă va deveni operațională.
„Am identificat o soluție temporară, alături de constructor, pentru a putea constitui echipe de monitorizare, mentenanță și intervenție în tunel. (…) În paralel, până la finalizarea procedurilor de angajare și de pregătire a acestor echipe specializate, avem o variantă provizorie care permite deschiderea circulației încă din acest an. CNAIR formează deja o echipă mixtă din angajați detașați de la Secțiile de Drumuri și din specialiști ai constructorului austriac (PORR). Imediat ce această echipă va fi operațională, se va deschide circulația şi pe Secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1)”, a precizat ministrul.
Guvernul trebuie să aprobe angajarea specialiștilor pentru tunelul Curtea de Argeș
Varianta temporară este menită să permită deschiderea circulației în acest an, însă autoritățile pregătesc și o soluție pe termen lung. Pentru asigurarea personalului necesar exploatării tunelului Curtea de Argeș, Ștefan Ovidiu Popa a transmis Guvernului un memorandum care permite angajarea specialiștilor de care este nevoie pentru funcționarea acestuia.
Astfel, deschiderea celor 10 kilometri ai secțiunii Tigveni-Curtea de Argeș ar urma să aibă loc pe 3 decembrie, cu ajutorul echipei mixte organizate de CNAIR și constructor, în timp ce procedurile pentru angajarea și pregătirea personalului specializat vor continua.