Advertising
Advertising
ExclusivSocial· 2 min citire
Codin Maticiuc o apără pe Theo Rose, în exclusivitate la Realitatea Plus: „E un spectacol care înfierează comunismul”
Codin Maticiuc la Podcast Realitatea Plus
Publicat17 nov. 2026, 23:48
Actualizat17 nov. 2026, 23:49
SursăRealitatea.net realitatea plus
Actorul și regizorul Codin Maticiuc, implicat în spectacolul lui Theo Rose, a declarat că show-ul nu promovează comunismul, ci reprezintă un manifest împotriva regimului lui Nicolae Ceaușescu. Într-o intervenție exclusivă la Realitatea Plus, el a răspuns criticilor formulate de Germina Nagâț, membră a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care a acuzat-o pe artistă de propagandă comunistă, invocând scena de final în care apar copii îmbrăcați în uniforme de pionieri.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News