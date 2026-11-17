Publicat 17 nov. 2026, 23:48 Actualizat 17 nov. 2026, 23:49 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Actorul și regizorul Codin Maticiuc, implicat în spectacolul lui Theo Rose, a declarat că show-ul nu promovează comunismul, ci reprezintă un manifest împotriva regimului lui Nicolae Ceaușescu. Într-o intervenție exclusivă la Realitatea Plus, el a răspuns criticilor formulate de Germina Nagâț, membră a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care a acuzat-o pe artistă de propagandă comunistă, invocând scena de final în care apar copii îmbrăcați în uniforme de pionieri.

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