Mașini scoase la licitație în Arad cu prețuri de pornire de numai 250 de lei. Ce modele pot cumpăra românii
Mașini. Foto: magnific.com
Primăria Arad vinde 14 mașini abandonate, iar prețurile de pornire sunt cuprinse între 250 și 336,50 de lei, fără TVA. Licitația va avea loc pe 23 noiembrie 2026.
Primăria Arad organizează, pe 23 noiembrie 2026, o licitație publică pentru vânzarea a 14 mașini abandonate pe domeniul public sau privat. Prețurile de pornire sunt surprinzător de mici, cel mai ieftin vehicul fiind evaluat la puțin peste 250 de lei, fără TVA. Oferta include modele precum Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Opel Astra, Nissan Primera și Mercedes-Benz.
Evenimentul se adresează celor care caută un autoturism la un preț redus și sunt interesați să participe la o procedură de vânzare prin strigare. Pentru fiecare dintre cele 14 vehicule, administrația locală a stabilit un preț inițial, iar participanții vor putea licita pornind de la aceste sume.
Unde și când va avea loc licitația organizată de Primăria Arad
Licitația va începe la ora 10:00 și se va desfășura în Sala Regina Maria, camera 60, situată la etajul întâi al Primăriei Municipiului Arad. Sediul instituției se află pe Bulevardul Revoluției nr. 75.
Procedura va fi una publică, deschisă, cu strigare. La vânzare sunt scoase 14 vehicule abandonate, iar prețurile de pornire, fără TVA, se situează între 250,50 și 336,50 de lei.
Lista celor 14 mașini și prețurile de pornire
Printre autoturismele scoase la licitație se găsesc atât modele mai vechi, cât și vehicule fabricate după anul 2000. Cel mai mic preț de pornire a fost stabilit pentru un Ford Fiesta din 2001, în timp ce mai multe mașini au fost evaluate la peste 330 de lei.
Lista publicată de Primăria Arad cuprinde următoarele vehicule:
Peugeot 306 XR, 1990 - 254,50 lei;
Opel Astra Break, 2002 - 311,50 lei;
Volkswagen Golf, 2000 - 306,50 lei;
Citroën C5, 2004 - 329 de lei;
Nissan Primera, 2007 - 336,50 lei;
Ford Focus, 2004 - 294,50 lei;
Ford Fiesta, 2001 - 250,50 lei;
Opel Astra, 2002 - 311,50 lei;
Seat Cordoba, 1998 - 262 de lei;
Opel Vectra Caravan, 1998 - 336,50 lei;
Renault Espace, 2000 - 336,50 lei;
Nissan Primera, 2002 - 321,50 lei;
Daewoo Cielo, 2007 - 255,50 lei;
Mercedes-Benz, 2008 - 326,50 lei.
Ce documente trebuie pregătite pentru înscrierea la licitație
Cei care doresc să participe trebuie să depună dosarul de înscriere până cel târziu pe 20 noiembrie 2026, la ora 10:00. Documentele se predau la camera 5 din Palatul Cenad, aflat pe Bulevardul Revoluției nr. 73, în municipiul Arad.
Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere la licitație, dovada achitării taxei de participare, care reprezintă 10% din prețul de pornire afișat, precum și oferta de preț pentru fiecare bun mobil în parte.
În cazul în care ofertantul este reprezentat de o altă persoană, trebuie inclusă și împuternicirea acesteia. Documentul este obligatoriu pentru ofertanții persoane juridice.
Cerințele privind actele de identificare diferă în funcție de statutul participanților. Persoanele juridice române trebuie să prezinte o copie conformă cu originalul a Certificatului Unic de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în timp ce firmele străine au nevoie de actul de înmatriculare tradus în limba română.
Persoanele fizice române trebuie să depună o copie conformă cu originalul a actului de identitate. În cazul cetățenilor străini, dosarul va include o copie conformă cu originalul a actului de identitate sau a pașaportului.
Când pot fi văzute autoturismele înainte de licitație
Cei interesați să examineze mașinile înainte de a depune o ofertă au posibilitatea să le viziteze în ziua de dinaintea licitației. Programul de vizitare este de luni până joi, între orele 09:00 și 15:00, iar vinerea, între orele 09:00 și 13:00.
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