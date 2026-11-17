Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 17 nov. 2026, 22:46

Primăria Arad vinde 14 mașini abandonate, iar prețurile de pornire sunt cuprinse între 250 și 336,50 de lei, fără TVA. Licitația va avea loc pe 23 noiembrie 2026.

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