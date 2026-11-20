Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 20 nov. 2026, 10:24

O imagine neobișnuită, surprinsă în timpul unei alergări de dimineață, a atras atenția pe Facebook. O mașină de gunoi portocalie, decorată cu zeci de jucării de pluș, a devenit subiectul unei postări emoționante despre bunătate, empatie și lucrurile căror

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