O imagine neobișnuită, surprinsă în timpul unei alergări de dimineață, a atras atenția pe Facebook. O mașină de gunoi portocalie, decorată cu zeci de jucării de pluș, a devenit subiectul unei postări emoționante despre bunătate, empatie și lucrurile căror
Fotografia a fost publicată de Andrei Cibotaru, care a povestit că a întâlnit autospeciala în timp ce alerga. Pe lateralele camionului sunt prinse numeroase jucării de pluș, de diferite forme și culori: ursuleți, păpuși și personaje îndrăgite de copii.
„Fiecare dintre aceste jucării a fost iubită de un copil”
Mesajul care însoțește fotografia vorbește despre povestea pe care ar putea-o avea fiecare dintre jucăriile recuperate. Unele au fost, cândva, preferatele unor copii, dar au ajuns ulterior printre obiectele aruncate.
Autorul postării a remarcat gestul angajaților de la salubritate, care au transformat o mașină de gunoi într-un spațiu plin de culoare. În loc să vadă doar obiecte abandonate, aceștia au găsit o modalitate de a le păstra și de a le face vizibile.
O mașină de gunoi care transmite un mesaj despre omenie
Fotografia are un contrast aparte: o autospecială asociată, de obicei, cu deșeurile este decorată cu jucării care au făcut parte din universul copilăriei. Unele sunt așezate pe suporturi metalice, altele sunt prinse de elementele laterale ale camionului, iar împreună formează un decor improvizat, dar plin de farmec.
Postarea atrage atenția și asupra unei idei simple: nu toate lucrurile de care cineva nu mai are nevoie trebuie să ajungă la gunoi. Unele pot fi refolosite, oferite altcuiva sau păstrate într-o formă care să le prelungească povestea.
Imaginea camionului împodobit cu jucării amintește că gesturile mici pot schimba felul în care privim lucrurile obișnuite.