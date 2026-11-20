Publicat 20 nov. 2026, 09:22 Actualizat 20 nov. 2026, 09:30

Un nou test de inteligență le pune la încercare atenția și capacitatea de observație celor care îndrăznesc să accepte provocarea. Deși la prima vedere pare un exercițiu simplu, detaliul care ascunde greșeala este greu de remarcat. Potrivit provocării, numai 2 din 10 români reușesc să găsească soluția.

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