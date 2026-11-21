Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 2026. Ce este interzis să faci pe 21 noiembrie, de Vovidenie
Inatrarea în Biserică a Maicii Domnului
Creștinii ortodocși sărbătoresc sâmbătă, 21 noiembrie, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Vovidenia sau Ovidenia. Este o sărbătoare cu cruce roșie, care aduce și prima dezlegare la pește din Postul Crăciunului. În tradiția românească, această zi este însoțită de numeroase obiceiuri și superstiții, de la lucrurile pe care oamenii evită să le facă până la semnele despre care se crede că arată cum va fi vremea în lunile de iarnă.
Vovidenia amintește de momentul în care Fecioara Maria, la vârsta de trei ani, a fost adusă la Templul din Ierusalim de părinții săi, Sfinții Ioachim și Ana. Potrivit tradiției bisericești, aceștia promiseseră că, dacă Dumnezeu le va dărui un copil, îl vor închina Lui. Fecioara Maria a fost întâmpinată de marele preot Zaharia și a fost dusă în Sfânta Sfintelor, locul cel mai sacru al Templului.
Ce nu este bine să faci de Vovidenie. Obiceiuri și interdicții păstrate din bătrâni
În multe regiuni ale țării, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este o zi dedicată rugăciunii, odihnei și pomenirii celor adormiți. Tradițiile populare spun că anumite activități trebuie evitate pentru ca familia să fie ferită de necazuri, iar în casă să existe liniște și belșug.
Printre cele mai cunoscute obiceiuri se numără evitarea spălatului rufelor, a curățeniei generale și a muncilor grele. În credința populară, se spune că persoanele care fac astfel de treburi de Vovidenie riscă să își alunge norocul din gospodărie. Totodată, în unele sate se evită cusutul, torsul și țesutul, deoarece aceste activități sunt asociate cu superstiții legate de protecția casei și a animalelor.
O altă credință spune că nu este bine să dai bani sau lucruri cu împrumut în această zi. Bătrânii considerau că, odată cu obiectele scoase din casă, ar putea pleca și sporul gospodăriei pentru anul următor. De Vovidenie sunt evitate și certurile, jignirile sau conflictele dintre membrii familiei. Potrivit tradiției, o ceartă începută pe 21 noiembrie ar putea aduce neînțelegeri pentru mult timp. De aceea, sărbătoarea este asociată cu împăcarea, iertarea și păstrarea liniștii în casă.
Toate aceste interdicții fac parte din credințele populare transmise din generație în generație și se deosebesc de rânduielile religioase ale praznicului.
Ce se face de Ovidenie pentru binecuvântarea casei și pomenirea celor morți
Unul dintre cele mai importante obiceiuri de Vovidenie este aprinderea lumânărilor pentru cei trecuți la cele veșnice. În tradiția populară, o atenție deosebită este acordată persoanelor care au murit fără lumânare. Pentru sufletele lor, credincioșii obișnuiesc să aprindă lumânări și să împartă alimente de pomană. În unele zone, oamenii duc la biserică prescuri, colivă, fructe și preparate de post. Fiind zi cu dezlegare la pește, pot fi oferite și mâncăruri din pește, în funcție de obiceiurile fiecărei comunități.
Tot de Ovidenie, credincioșii merg la Sfânta Liturghie și se roagă Maicii Domnului pentru sănătate, protecție și ajutor în momentele dificile. În anumite gospodării se păstrează obiceiul stropirii locuinței cu agheasmă, ca semn al binecuvântării. Există și practici populare mai vechi, precum ungerea pragurilor, ușilor și ferestrelor cu usturoi. În credințele tradiționale, acest gest era considerat o formă de protecție împotriva spiritelor rele și a nenorocirilor.
Superstiții de Vovidenie. Cum se spune că va fi iarna, în funcție de vremea din 21 noiembrie
În calendarul popular românesc, Vovidenia este și o zi în care oamenii urmăresc cu atenție vremea. Se spune că felul în care arată cerul pe 21 noiembrie poate oferi indicii despre iarna care urmează, dar și despre recoltele din anul viitor. Bătrânii satelor au transmis mai multe credințe legate de această zi:
Dacă este soare și cer senin, tradiția spune că vara următoare ar putea fi secetoasă, iar recoltele mai slabe.
Dacă este înnorat, ceață sau burniță, se crede că anul viitor va aduce ploi suficiente și recolte bogate.
Dacă ninge sau este ger puternic, bătrânii spun că iarna va fi lungă și aspră.
Dacă bate vântul cu putere, acesta ar prevesti viscole și schimbări bruște de temperatură în lunile următoare.
Dacă apele încep să înghețe, tradiția populară spune că gerul de Bobotează va fi foarte puternic.
Aceste semne sunt credințe populare și nu reprezintă metode de prognoză meteorologică. Ele au fost păstrate în comunitățile rurale, unde oamenii obișnuiau să urmărească schimbările naturii pentru a anticipa vremea și evoluția recoltelor.
Ce se spune că se întâmplă în noaptea de Ovidenie. Credințe populare despre deschiderea cerurilor
Noaptea de 20 spre 21 noiembrie ocupă un loc aparte în folclorul românesc. Potrivit unei vechi credințe, la miezul nopții cerurile s-ar deschide pentru câteva clipe, iar rugăciunile celor cu suflet curat ar fi ascultate. O altă legendă spune că animalele din gospodărie ar primi darul vorbirii în această noapte. Bătrânii avertizau însă că oamenii nu trebuie să încerce să le asculte, deoarece acest lucru ar putea atrage nenorociri, conform Doxologia.ro.
Tot în tradiția populară, Vovidenia este asociată cu luminarea minții. Se spune că elevii, studenții și persoanele care au de luat hotărâri importante se pot ruga Maicii Domnului pentru înțelepciune și îndrumare. Denumirea de Vovidenie provine din limba slavonă și are sensul de „intrare” sau „aducere înăuntru”. În cultura populară românească, sărbătoarea este strâns legată de simbolul luminii, care apare atât în tradițiile religioase, cât și în numeroase obiceiuri păstrate la sate.
Ce rugăciune se rostește de Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
De Vovidenie, credincioșii se roagă Maicii Domnului pentru ocrotirea familiei, sănătate, liniște sufletească și ajutor în depășirea necazurilor. Rugăciunile pot fi rostite la biserică, în timpul slujbelor, dar și acasă, în liniște.
Una dintre rugăciunile adresate Maicii Domnului, care poate fi citită și cu prilejul sărbătorii din 21 noiembrie, este următoarea:
Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.
Credincioșii pot citi și Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului, dedicat praznicului din 21 noiembrie.
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