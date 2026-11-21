Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 07:51

Creștinii ortodocși sărbătoresc sâmbătă, 21 noiembrie, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Vovidenia sau Ovidenia. Este o sărbătoare cu cruce roșie, care aduce și prima dezlegare la pește din Postul Crăciunului. În tradiția românească, această zi este însoțită de numeroase obiceiuri și superstiții, de la lucrurile pe care oamenii evită să le facă până la semnele despre care se crede că arată cum va fi vremea în lunile de iarnă.

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