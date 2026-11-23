Scris de Emanuel Focșan Publicat: 23 nov. 2026, 10:40

Lumea artistică a Constanței este în doliu după anunțul morții fulgerătoare a sopranei Maria Teodora Cernat, prim-solistă a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Artista era o prezență activă în viața socială a Constanței și era membră de onoare a unei asociații care sprijină copiii cu autism.

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