Lumea artistică a Constanței este în doliu după anunțul morții fulgerătoare a sopranei Maria Teodora Cernat, prim-solistă a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Artista era o prezență activă în viața socială a Constanței și era membră de onoare a unei asociații care sprijină copiii cu autism.
Anunțul privind moartea mezzosopranei Maria Teodora Cernat a fost făcut luni dimineață, 23 noiembrie, pe paginile de Facebook ale Bisericii „Sfântul Mina” din Constanța, în al cărei cor cânta, precum și de Asociația de Sprijin a Copiilor cu Autism „Bărcuța Fermecată”.
„Maria ne-a dăruit, de fiecare dată, mai mult decât vocea ei minunată. A fost prezentă la evenimentele noastre caritabile, a cântat pentru „copiii noștri, a oferit din timpul și talentul ei, fără să aștepte vreodată ceva în schimb“, au transmis reprezentanții Asociației pe pagina de Facebook.
„Dumnezeu să te odihnească Maria Teodora Cernat…Vom duce dorul glasului tău la Sfânta Liturghie. Ieri a fost ultima dată când ți-am ascultat glasul la Sfânta Liturghie. Ne vom ruga pentru sufletul tău, ca el să-și afle odihnă și vom păstra și vom prețui fiecare secundă pe care tu ți-ai petrecut-o în Biserica noastră, în Corul Bisericii noastre“, a transmis și Biserica "Sf. Mina".