Publicat 21 nov. 2026, 15:27 Sursă Realitatea PLUS

Casa artistului Cezar Ouatu ar fi fost spartă de hoți. Potrivit surselor Realitatea PLUS, din locuință ar fi fost sustrase cinci ceasuri de colecție, bijuterii din aur și o pereche de cercei cu diamante în valoare de 18.000–20.000 de euro.

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