Casa artistului Cezar Ouatu ar fi fost spartă de hoți. Potrivit surselor Realitatea PLUS, din locuință ar fi fost sustrase cinci ceasuri de colecție, bijuterii din aur și o pereche de cercei cu diamante în valoare de 18.000–20.000 de euro.
Furtul ar fi avut loc în perioada 13–18 noiembrie, însă poliția a fost sesizată abia în seara zilei de 20 noiembrie. Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, hoții ar fi sărit gardul proprietății și ar fi forțat un geam pentru a pătrunde în locuință.
Hoții au intrat în locuință printr-un geam forțat
Sursele menționate anterior spun că din dormitorul artistului ar fi fost sustrase cele cinci ceasuri de colecție, o pereche de cercei din aur cu diamante și două brățări din aur, una cu zale și cealaltă cu bile.
Un detaliu important este că locuința nu are camere de supraveghere, ceea ce ar putea îngreuna identificarea autorilor.
Polițiștii au deschis o anchetă
Conform Realitatea PLUS, polițiștii se află la fața locului și efectuează verificări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs furtul și cine sunt persoanele implicate, având în vedere faptul că prima estimare a prejudiciului se ridică la 18.000–20.000 de euro.
Cercetările sunt în desfășurare, iar anchetatorii încearcă să dea de urma hoților și să recupereze bunurile furate.