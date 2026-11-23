Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 23 nov. 2026, 11:06

O seră de grădină îți permite să prelungești sezonul de cultivare și să obții legume proaspete chiar și în lunile reci. Nu este nevoie de o construcție industrială sau de un sistem complicat: o structură bine amplasată, acoperită cu folie ori policarbonat, poate proteja plantele de vânt, precipitații și temperaturile scăzute. Rezultatele depind însă de tipul serei, materialele folosite, ventilație și alegerea culturilor potrivite.

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