Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 nov. 2026, 16:31

Robert Pattinson a povestit despre unul dintre cele mai drastice regimuri alimentare pe care le-a încercat. Actorul a consumat timp de două săptămâni numai cartofi fierți cu sare roz de Himalaya, în speranța că va slăbi și își va detoxifia organismul.

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