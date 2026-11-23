Ce a mâncat viitorul James Bond ca să slăbească. Alimentul banal pe care l-a consumat timp de două săptămâni
Robert Pattinson. Foto: Profimedia
Robert Pattinson a povestit despre unul dintre cele mai drastice regimuri alimentare pe care le-a încercat. Actorul a consumat timp de două săptămâni numai cartofi fierți cu sare roz de Himalaya, în speranța că va slăbi și își va detoxifia organismul.
Robert Pattinson a încercat de-a lungul anilor numeroase metode pentru a-și schimba aspectul fizic, unele dintre ele implicând restricții alimentare drastice. Actorul a povestit că a ajuns chiar să elimine aproape complet diversitatea din alimentație, consumând un singur aliment timp de două săptămâni, într-o încercare de a pierde în greutate și de a-și detoxifia organismul.
Mărturisirile au fost făcute într-un interviu acordat publicației The Standard, în care starul a vorbit deschis despre experiențele sale cu diferite regimuri alimentare. Pattinson a recunoscut că a testat numeroase diete devenite populare, însă nu a reușit întotdeauna să păstreze pe termen lung obiceiurile impuse de acestea.
Cea mai neobișnuită experiență a fost, fără îndoială, cura pe bază de cartofi. Timp de 14 zile, actorul a renunțat la aproape toate celelalte alimente și a consumat exclusiv cartofi fierți, peste care adăuga sare roz de Himalaya.
Robert Pattinson a explicat că a ales acest regim cu scopul de a-și detoxifia organismul și de a scăpa de kilogramele în plus. Actorul a povestit inclusiv ce efect a observat în urma experimentului alimentar.
„Am încercat practic toate dietele la modă pe care ți le poți imagina. Odată am mâncat doar cartofi timp de două săptămâni, ca detox. Doar cartofi fierți și sare roz din Himalaya. Se pare că este o cură de detoxifiere… cu siguranță slăbești”, a povestit el.
Dieta ketogenică, o altă încercare a actorului de a pierde în greutate
Regimul bazat exclusiv pe cartofi nu a fost singura variantă la care a apelat Robert Pattinson pentru a-și modifica greutatea. Actorul a experimentat și dieta ketogenică, un plan alimentar care presupune diminuarea semnificativă a consumului de carbohidrați și creșterea ponderii grăsimilor din alimentație.
La început, Pattinson și-a imaginat că acest regim îi va permite să consume fără prea multe restricții produse precum brânzeturile și mezelurile. Așteptările sale au fost însă diferite de regulile reale ale dietei, după cum a explicat chiar el.
„Credeam că este o dietă în care poți mânca platouri cu mezeluri și brânzeturi tot timpul”, a explicat el.
O altă regulă l-a luat prin surprindere pe actor. Acesta nu știa că berea nu se încadra în regimul ketogenic și că băutura putea compromite obiectivul urmărit prin respectarea dietei.
„Nu înțelesesem că nu se poate bea bere, pentru că anulează complet scopul”.
Robert Pattinson, despre presiunea de a avea un corp perfect la Hollywood
Dincolo de experiențele personale cu regimurile alimentare, Robert Pattinson a vorbit și despre presiunea pe care industria cinematografică o exercită asupra actorilor în privința aspectului fizic. Acesta a atras atenția că preocuparea pentru greutate și pentru felul în care arată propriul corp nu îi afectează doar pe actrițe, ci reprezintă o problemă și pentru bărbații de la Hollywood.
Actorul a explicat că atenția acordată alimentației, monitorizarea permanentă a caloriilor și încercarea de a controla fiecare aspect al greutății pot evolua într-o preocupare excesivă. În opinia sa, această preocupare poate deveni atât de captivantă, încât persoana afectată să nu realizeze la timp cât de mult o influențează.
Pattinson a descris mecanismul prin care simpla numărare a caloriilor poate ajunge să acapareze atenția cuiva, transformându-se într-un obicei greu de controlat.
„Este foarte ușor să cazi în această capcană: chiar și simplul fapt de a-ți număra caloriile poate deveni extrem de captivant. Și nu-ți dai seama cât de insidios este până când nu este prea târziu”, a declarat el.
Privind retrospectiv la toate regimurile pe care le-a încercat, Robert Pattinson a făcut și o remarcă ironică despre propriile experiențe. Actorul a spus că a testat aproape toate metodele de slăbit, existând totuși o excepție pe care nu a reușit să o aplice: „cu excepția constanței”.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News