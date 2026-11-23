Cornulețele de casă sunt printre cele mai apreciate deserturi, mai ales în perioadele de post, când rețetele fără ingrediente de origine animală devin tot mai căutate. O variantă simplă și gustoasă este cea a cornulețelor cu apă minerală, umplute cu gem de prune și nucă. Se prepară din ingrediente accesibile, nu necesită multă experiență în bucătărie și pot fi păstrate fragede mai multe zile.
Secretul acestei rețete stă în aluatul preparat cu apă minerală carbogazoasă, ulei și puțin oțet. Combinația ajută la obținerea unei texturi fragede, chiar dacă rețeta nu conține unt, lapte sau ouă.
Ingrediente pentru cornulețe de post cu gem și nucă
Pentru prepararea aluatului sunt necesare câteva ingrediente pe care le găsești cu ușurință în orice bucătărie.
Pentru aluat:
600 g de făină;
250 ml de apă minerală carbogazoasă;
125 ml de ulei de floarea-soarelui;
3 g de drojdie uscată;
1 lingură de apă caldă;
1 lingură de zahăr;
1 lingură de oțet;
un vârf de linguriță de sare.
Pentru umplutură:
Cum prepari aluatul fraged pentru cornulețe
Pentru început, cerne făina într-un vas încăpător și adaugă sarea. Formează o adâncitură în mijloc, în care pui drojdia uscată și zahărul. Adaugă o lingură de apă caldă și puțină făină, amestecă ușor și lasă drojdia câteva minute să se activeze.
Separat, combină apa minerală carbogazoasă cu uleiul și oțetul. Toarnă treptat amestecul peste făină și începe să frămânți până obții un aluat omogen, ușor elastic și nelipicios.
Acoperă vasul și lasă aluatul să se odihnească aproximativ 20 de minute. Între timp, pregătește umplutura.
Umplutura cu gem de prune și nucă
Pune gemul de prune într-un bol, adaugă nuca măcinată și pesmetul, apoi amestecă bine până când obții o compoziție consistentă.
Pesmetul are rolul de a absorbi excesul de umiditate din gem și de a împiedica umplutura să curgă în timpul coacerii. Nuca completează aroma prunelor și oferă desertului o textură plăcută.
Cum formezi și coci cornulețele de post
După ce aluatul s-a odihnit, împarte-l în cinci bucăți aproximativ egale. Întinde fiecare bucată cu sucitorul într-o foaie rotundă, cu o grosime de aproximativ 2 mm și un diametru de circa 20 cm.
Taie fiecare foaie în triunghiuri, pune câte o linguriță de umplutură la baza fiecăruia și rulează dinspre partea lată către vârf. Așază cornulețele într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, lăsând puțin spațiu între ele.
Înainte de coacere, încălzește cuptorul la 180 de grade Celsius. Lasă cornulețele la copt aproximativ 15 minute, urmărind să nu se rumenească excesiv. Timpul poate varia în funcție de cuptor și de dimensiunea deserturilor.
După ce le scoți din cuptor, lasă-le să se răcească foarte puțin, apoi trece-le prin zahăr pudră cu aromă de vanilie, cât sunt încă fierbinți.
Din cantitățile indicate poți obține aproximativ 80 de cornulețe, în funcție de dimensiunea triunghiurilor.
Cum păstrezi cornulețele fragede mai multe zile
Pentru a-și menține textura și aroma, cornulețele trebuie lăsate să se răcească complet înainte de depozitare. Așază-le apoi într-o cutie cu capac și păstrează-le într-un loc răcoros și uscat, ferit de umezeală.
Fragede, aromate și ușor de preparat, aceste cornulețe de post cu gem de prune și nucă sunt potrivite atât pentru zilele de post, cât și pentru momentele în care îți dorești un desert de casă. Pot fi servite alături de o cafea sau de un ceai cald și reprezintă o alternativă gustoasă la dulciurile care conțin unt, lapte sau ouă.