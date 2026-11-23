Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 nov. 2026, 17:04

Cornulețele de casă sunt printre cele mai apreciate deserturi, mai ales în perioadele de post, când rețetele fără ingrediente de origine animală devin tot mai căutate. O variantă simplă și gustoasă este cea a cornulețelor cu apă minerală, umplute cu gem de prune și nucă. Se prepară din ingrediente accesibile, nu necesită multă experiență în bucătărie și pot fi păstrate fragede mai multe zile.

Distribuie articolul