Munții Carpați ar putea avea o zi dedicată în calendarul oficial al României. Senatul a adoptat luni proiectul de lege prin care data de 26 septembrie ar urma să fie declarată Ziua Munților Carpați. Inițiativa a primit 92 de voturi favorabile, în timp ce 16 senatori s-au abținut.
Proiectul legislativ a trecut de prima cameră sesizată și urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care are rol decizional în acest caz.
Ce prevede proiectul privind Ziua Munților Carpați
Potrivit inițiativei legislative, data de 26 septembrie va fi dedicată promovării importanței Munților Carpați, protejării mediului și valorificării patrimoniului natural și cultural din zonele montane ale României.
Marcarea acestei zile ar putea implica instituții publice, organizații neguvernamentale, unități de învățământ, instituții culturale și religioase, centre comunitare, organizații de mediu, dar și persoane fizice sau juridice.
Cu această ocazie ar putea fi organizate activități educative, acțiuni de voluntariat, manifestări științifice, evenimente culturale și excursii cu scop turistic.
Inițiatorii urmăresc ca aceste manifestări să atragă atenția asupra rolului pe care îl au Carpații și asupra necesității conservării resurselor naturale și a tradițiilor din comunitățile montane.
Evenimente pentru protejarea naturii și susținerea producătorilor locali
Un alt obiectiv al proiectului este încurajarea dezvoltării comunităților din zonele montane și sprijinirea producătorilor locali.
Activitățile organizate pe 26 septembrie ar putea contribui la promovarea produselor tradiționale, a turismului montan și a patrimoniului cultural specific regiunilor carpatice.
De asemenea, proiectul încurajează implicarea comunităților în acțiuni de protecție a mediului și în inițiative care să evidențieze biodiversitatea și valoarea peisajelor montane.
Ce rol vor avea autoritățile locale și centrale
Autoritățile administrației publice centrale și locale vor putea susține organizarea manifestărilor dedicate acestei zile. Sprijinul poate consta în asigurarea logisticii necesare sau în alocarea unor fonduri din bugetele proprii.
Finanțarea va putea fi acordată în limita sumelor aprobate prin bugetele instituțiilor, astfel că proiectul nu stabilește o obligație automată de alocare a unor fonduri suplimentare.
Deocamdată, inițiativa a fost aprobată doar de Senat. Pentru ca Ziua Munților Carpați să fie instituită prin lege, proiectul trebuie să primească și votul Camerei Deputaților, forul parlamentar care va lua decizia finală.