Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 nov. 2026, 21:32

Munții Carpați ar putea avea o zi dedicată în calendarul oficial al României. Senatul a adoptat luni proiectul de lege prin care data de 26 septembrie ar urma să fie declarată Ziua Munților Carpați. Inițiativa a primit 92 de voturi favorabile, în timp ce 16 senatori s-au abținut.

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