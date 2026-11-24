Scris de Iulian Budusan Publicat: 24 nov. 2026, 13:57

Românii ascultă zilnic muzică, se informează preponderent la televizor și aleg tot mai mult platformele de streaming pentru vizionarea filmelor, în timp ce participarea la evenimente culturale în spațiul public rămâne sensibilă la contextul economic. Acestea sunt câteva dintre concluziile Barometrului de Consum Cultural 2025, cercetare realizată de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), care analizează rutinele culturale, relația cu comunitatea și atitudinile sociale ale populației.

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