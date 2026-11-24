Barometrul de Consum Cultural 2025. Românii au cea mai mare încredere în radio și în persoane cunoscute pentru informațiile din social media
Barometru Cultură 2025. Foto/ Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală
Românii ascultă zilnic muzică, se informează preponderent la televizor și aleg tot mai mult platformele de streaming pentru vizionarea filmelor, în timp ce participarea la evenimente culturale în spațiul public rămâne sensibilă la contextul economic. Acestea sunt câteva dintre concluziile Barometrului de Consum Cultural 2025, cercetare realizată de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), care analizează rutinele culturale, relația cu comunitatea și atitudinile sociale ale populației.
Principalele rezultate ale ediției din acest an au fost prezentate de coordonatorii cercetării, conf. univ. dr. Carmen Croitoru, Director General INCFC, și dr. Anda Becuț Marinescu, Director de Cercetare INCFC, alături de Dan Jurcan, directorul Departamentului de Cercetare al Institutului Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), prof. univ. dr. Cătălin Augustin Stoica, de la Facultatea de Științe Politice a SNSPA, și lect. univ. dr. Bogdan Florian, din cadrul Departamentului de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene al SNSPA.
Cercetarea evidențiază faptul că obiceiurile de consum cultural nu pot fi analizate izolat, ci trebuie înțelese în relație cu mediul social, situația economică și particularitățile teritoriale. Dincolo de frecvența participării la evenimente, Barometrul urmărește și felul în care oamenii integrează cultura în viața de zi cu zi, în spațiul privat și în comunitățile din care fac parte.
Barometrul de Consum Cultural 2025, disponibil online pe site-ul INCFC, aduce date actualizate despre participarea culturală, consumul de conținut digital, obiceiurile de informare și raportarea românilor la valorile comunitare.
Participarea culturală, influențată de contextul economic
Unul dintre semnalele importante ale cercetării este legat de evoluția consumului cultural în spațiul public. Deși vizitarea monumentelor istorice și a siturilor arheologice rămâne cea mai frecventă activitate culturală de acest tip, iar muzeele, expozițiile și galeriile de artă continuă să atragă public, participarea la evenimente culturale este influențată tot mai mult de preocupările economice.
Potrivit acesteia, reticența publicului de a cheltui pentru bilete la teatru, operă sau concerte ar putea deveni mai vizibilă în următoarea ediție a cercetării. Totodată, datele din 2025 arată diferențe importante între participarea culturală în spațiul public și consumul desfășurat acasă.
Un exemplu relevant este vizionarea filmelor: 48% dintre respondenți au urmărit cel puțin un film pe o platformă de streaming în ultimele 12 luni, în timp ce 34% au mers la cinematograf.
Muzica și știrile domină rutinele culturale de acasă
Una dintre direcțiile relevante ale Barometrului privește consumul cultural non-public, respectiv activitățile desfășurate în spațiul privat. Datele arată că muzica și informarea ocupă un loc central în rutina zilnică a românilor.
Astfel, 66% dintre respondenți urmăresc zilnic știri sau emisiuni informative la televizor, iar 65% ascultă muzică în fiecare zi. Aceste rezultate indică rolul important pe care îl au televiziunea și muzica în organizarea timpului liber și în accesul la conținut cultural și informațional.
Lectura rămâne, de asemenea, o practică prezentă în viața unei părți importante a populației: 55% dintre respondenți au citit cel puțin o carte în format tipărit sau digital în ultimele 12 luni. Cu toate acestea, lectura zilnică este mult mai puțin răspândită, fiind declarată de numai 11% dintre participanții la studiu.
În ceea ce privește platformele digitale, 48% dintre respondenți au vizionat filme prin intermediul serviciilor de streaming în ultimul an, confirmând importanța tot mai mare a acestui tip de consum în spațiul privat.
Internetul, între informare și accesul la oferta culturală
Cercetarea surprinde și modul în care mediul online facilitează relația publicului cu instituțiile și evenimentele culturale.
În ultimele 12 luni, 33% dintre respondenți au accesat site-uri ale instituțiilor culturale sau pagini dedicate evenimentelor, în timp ce 28% au cumpărat online cărți ori bilete la teatru și alte evenimente culturale.
Aceste date oferă indicii despre transformarea canalelor prin care publicul descoperă oferta culturală și intră în contact cu instituțiile de profil. Mediul digital devine astfel nu doar un spațiu de consum, ci și un instrument de informare și de participare la viața culturală.
Apartenența la comunitate și încrederea în sursele de informare
Dincolo de practicile culturale propriu-zise, ediția din 2025 analizează relația dintre consumul cultural, cetățenia democratică și sentimentul de apartenență.
Un rezultat relevant este că 82% dintre respondenți declară că simt în mare sau foarte mare măsură că aparțin României. În ceea ce privește comunitatea locală, 73% afirmă același lucru despre localitatea în care trăiesc.
Barometrul investighează și încrederea în sursele de informare. Radioul se află pe primul loc în clasamentul surselor de știri considerate de încredere, cu 53% dintre opțiunile respondenților.
În cazul rețelelor sociale, relația personală cu sursa informației influențează semnificativ nivelul de încredere: 45% dintre participanți au încredere în știrile distribuite de persoane pe care le cunosc, în timp ce procentul scade la doar 10% în cazul celor distribuite de persoane necunoscute.
Cercetarea analizează, de asemenea, legătura dintre participarea la activități precum lectura, mersul la teatru sau vizitarea muzeelor și preferința pentru libertate ca valoare democratică.
Ce cred românii despre diversitatea etnică și imigrație
O altă componentă a cercetării este dedicată percepțiilor și atitudinilor față de diversitatea etnică și imigrație. Analiza urmărește atât disponibilitatea respondenților de a dezvolta relații apropiate cu persoane de etnii diferite, cât și nivelul de acceptare a diverselor grupuri în contexte cotidiene, precum vecinătatea sau familia.
Datele indică o deschidere semnificativă față de contribuția imigranților la societatea românească: 62,9% dintre respondenți sunt de acord că imigrația contribuie la dezvoltarea economică a României, iar 57% consideră că imigranții aduc idei și perspective noi, care stimulează inovația.
Prin includerea acestor dimensiuni, Barometrul depășește analiza tradițională a frecvenței participării la evenimente culturale și oferă o perspectivă mai amplă asupra relației dintre cultură, identitate, diversitate și coeziune socială.
20 de ediții ale Barometrului de Consum Cultural
Ediția din 2025 marchează cel de-al 20-lea număr al Barometrului de Consum Cultural, cercetare inițiată în 2005 de Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii și continuată și dezvoltată de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală.
Studiul este structurat în patru capitole tematice:
„Consumul cultural în spațiul public: Dimensiuni teoretice, tipologii de public și tipare de participare”;
„Consumul cultural non-public: rutine, receptare și tipuri de consumatori”;
„Cetățenia democratică în contextul practicilor de consum cultural”;
„Percepții și atitudini față de diversitatea etnică și imigranți în România”.
Cercetarea a fost realizată pe un eșantion reprezentativ la nivel național, format din aproximativ 1.064 de persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Marja maximă de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost colectate prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator), utilizând eșantionarea aleatorie prin generarea numerelor de telefon valide (RDD).
Raportul integral „Barometrul de Consum Cultural 2025. Rutine, ritualuri și comunități sociale” poate fi consultat pe site-ul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală.
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