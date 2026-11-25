Publicat 25 nov. 2026, 21:11 Actualizat 25 nov. 2026, 21:13 Sursă Realitatea PLUS

Realitatea PLUS, singurul partener media din România care transmite imagini în exclusivitate din Grecia, Muntele Athos și drumul icoanei Maicii Domnului Gherontissa până în țara noastră. De vineri începe pelerinajul la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești Vlașca, unde icoana rămâne spre închinare până la 2 decembrie.

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