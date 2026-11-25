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ExclusivCultura· 1 min citire
Transmisiune specială din Muntele Athos. Realitatea PLUS aduce imagini în exclusivitate: icoana Maicii Domnului Gherontissa este adusă în țară
Publicat25 nov. 2026, 21:11
Actualizat25 nov. 2026, 21:13
SursăRealitatea PLUS
Realitatea PLUS, singurul partener media din România care transmite imagini în exclusivitate din Grecia, Muntele Athos și drumul icoanei Maicii Domnului Gherontissa până în țara noastră. De vineri începe pelerinajul la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești Vlașca, unde icoana rămâne spre închinare până la 2 decembrie.
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