Scandal în cultură: Scriitorii protestează după ce Oficiul de Film a fost desemnat să coordoneze participarea României la Târgul de Carte de la Frankfurt 2028

Val de indignare în lumea literară din România, după o decizie uluitoare luată de Ministerul Culturii. Oficiul de Film și Investiții Culturale a fost desemnat să gestioneze participarea țării noastre, în calitate de invitată de onoare, la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028 — cel mai important eveniment editorial la nivel global. Scriitori de frunte, printre care Radu Vancu și Varujan Vosganian, acuză o decizie absurdă și cer revocarea ei.
Decizia Ministerului Culturii de a numi o instituție din domeniul cinematografiei la cârma celui mai important proiect internațional dedicat literaturii române a provocat o reacție dură din partea bresei editoriale și a autorilor autohtoni.
În replică la valul de critici, ministrul interimar al Culturii, Demeter András István, susține că a recurs la această măsură deoarece mai multe instituții din subordine ar fi refuzat preluarea coordonării programului.
Reacții vehemente: „Ministerul Culturii a luat-o razna rău de tot”
Scriitorul și profesorul Radu Vancu a catalogat decizia drept „șocantă și revoltătoare”, comparând-o ironic cu o ipotetică numire a artiștilor plastici la conducerea Festivalului Internațional „George Enescu”.
„Tocmai mi-a căzut sub ochi ceva șocant și revoltător: Ministerul Culturii vrea să numească un oficiu de film ca manager al prezenței României la Târgul de Carte de la Frankfurt. Unde România, cum știm, e invitată de onoare”, a scris Radu Vancu pe pagina sa de Facebook.
La rândul său, președintele Uniunii Scriitorilor din România (USR), Varujan Vosganian, a criticat în termeni duri conducerea ministerului:
„Ministerul Culturii a luat-o razna rău de tot. Un proiect de o deosebită importanță pentru literatura română, și anume participarea României ca invitată de onoare la Târgul de carte de la Frankfurt din anul 2028, va fi coordonat de … Oficiul de Film și Investiții Culturale”, a punctat președintele USR.
Ce susține Ministerul Culturii
Potrivit comunicatului oficial transmis de reprezentanții ministerului, Oficiul de Film și Investiții Culturale urmează să asigure coordonarea unui grup mai larg de instituții publice, printre care:
ARTEXIM
Centrul Național al Cinematografiei (CNC)
Biblioteca Națională a României
Institutul Cultural Român (ICR)
Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)
Obiectivul declarat al ministerului este construirea unui program integrat care să susțină toate sectoarele cultural-creative până în 2028.
Un mandat marcat de șiruri de controverse
Decizia privind Târgul de Carte de la Frankfurt se adaugă la o listă lungă de momente controversate din mandatul lui Demeter András István. În primăvara acestui an, demnitarul a fost protagonistul unui scandal mediatic după apariția unei înregistrări audio în care folosea un limbaj vulgar la adresa interesului național.
De asemenea, ministrul interimar a fost intens criticat de opinia publică și în urma unui episod stânjenitor în care nu a fost capabil să recite nicio strofă din poeziile lui Mihai Eminescu la solicitarea jurnaliștilor.