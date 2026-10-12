Scandal în cultură: Scriitorii protestează după ce Oficiul de Film a fost desemnat să coordoneze participarea României la Târgul de Carte de la Frankfurt 2028

Publicat 12 oct. 2026, 17:11 Actualizat 12 oct. 2026, 17:13 Sursă Realitatea PLUS

Val de indignare în lumea literară din România, după o decizie uluitoare luată de Ministerul Culturii. Oficiul de Film și Investiții Culturale a fost desemnat să gestioneze participarea țării noastre, în calitate de invitată de onoare, la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028 — cel mai important eveniment editorial la nivel global. Scriitori de frunte, printre care Radu Vancu și Varujan Vosganian, acuză o decizie absurdă și cer revocarea ei.

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