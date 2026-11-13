S-au deschis târgurile de Crăciun din Craiova și Sibiu. Când se deschid târgurile din celelalte mari orașe

Sezonul târgurilor de Crăciun din România a început vineri, 13 noiembrie 2026, odată cu deschiderea evenimentelor din Craiova și Sibiu. Cele două orașe dau startul perioadei sărbătorilor de iarnă, iar în următoarele săptămâni li se vor alătura Bucureștiul, Cluj-Napoca, Brașovul, Oradea și Timișoara.
Târgurile propun decoruri tematice, căsuțe cu produse tradiționale și artizanale, preparate de sezon, concerte și atracții pentru copii. Unele vor rămâne deschise până după Revelion, astfel încât vizitatorii să le poată include și în planurile de vacanță de la finalul anului.
Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis pe 13 noiembrie
La Craiova, inaugurarea a avut loc vineri, de la ora 18:00, în Piața Mihai Viteazul. Aprinderea luminilor festive a fost programată la ora 18:30, odată cu spectacolul „Sania zburătoare” și jocurile de artificii.
Tema ediției din acest an este „Tărâmul Elfilor”, iar centrul orașului a fost amenajat cu personaje tematice, spărgători de nuci, căsuțe și peste două milioane de beculețe. Organizatorii au anunțat și extinderea târgului față de ediția precedentă, cu noi zone și atracții.
Evenimentul va putea fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027. Căsuțele și zonele de agrement funcționează de luni până joi între orele 12:00 și 22:00, iar de vineri până duminică între 11:00 și 23:00.
Sibiul a dat startul sărbătorilor în Piața Mare
Tot vineri, 13 noiembrie, s-a deschis și Târgul de Crăciun din Sibiu, ajuns la cea de-a 19-a ediție. Inaugurarea a fost programată la ora 19:00, în Piața Mare, cu un concert susținut de Mircea Rusu Band și Andreea Vîlcan.
Tema ediției din acest an este „Ai voie să crezi”, iar organizatorii au pregătit mai multe noutăți pentru vizitatori. Printre acestea se numără Aleea Poveștilor, un traseu cu patru căsuțe în care pot fi ascultate povești audio, dar și noi spații de socializare și decoruri pentru fotografii.
Târgul va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027, iar intrarea este gratuită. Programul este de luni până vineri, între 11:00 și 22:00, iar în weekend, între 10:00 și 22:00.
Când se deschid târgurile de Crăciun din București
În Capitală, primele evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă încep pe 20 noiembrie, când se deschide târgul organizat de Opera Comică pentru Copii.
Târgul principal al Bucureștiului, organizat în Piața Constituției, își va primi vizitatorii începând cu 27 noiembrie. Evenimentul este organizat de Primăria Capitalei și va putea fi vizitat până pe 27 decembrie. Accesul publicului va fi gratuit.
Printre atracțiile anunțate se numără bradul festiv, roata panoramică, caruselul și Căsuța lui Moș Crăciun. Programul artistic urmează să fie comunicat de organizatori.
Tot în Capitală, West Side Christmas Market, din Parcul Drumul Taberei, este programat să înceapă pe 26 noiembrie și să se desfășoare până pe 27 decembrie.
Cluj-Napoca, Brașov și Oradea intră în atmosfera sărbătorilor la final de noiembrie
La Cluj-Napoca, târgul „Planeta Crăciun” se deschide pe 20 noiembrie, în Piața Unirii. Evenimentul va continua până la 1 ianuarie 2027 și va avea intrare liberă. Programul anunțat include concerte, roată panoramică, carusel și un spectacol imersiv de lumini și muzică, cu proiecții sincronizate.
La Brașov, târgul din Piața Sfatului este programat să înceapă pe 27 noiembrie și să rămână deschis până pe 3 ianuarie 2027. Ediția din acest an va avea 43 de căsuțe, dintre care 23 sunt destinate meșteșugarilor și producătorilor. În Piața Sfântul Ioan va fi amenajat și „Orășelul poveștilor”.
Tot pe 27 noiembrie este programată deschiderea Târgului de Crăciun din Oradea. Evenimentul va putea fi vizitat până pe 26 decembrie 2026.
Timișoara deschide târgul pe 28 noiembrie
La Timișoara, târgul de Crăciun este programat să înceapă pe 28 noiembrie 2026 și să se încheie pe 7 ianuarie 2027. Evenimentul se va desfășura în mai multe zone din centrul orașului, printre care Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe și Piața Unirii. În premieră, Parcul Central va găzdui un patinoar-circuit.
Astfel, Craiova și Sibiu sunt primele orașe mari care au deschis târgurile de Crăciun în acest sezon. Începând cu a doua jumătate a lunii noiembrie, calendarul evenimentelor se extinde în marile centre urbane din țară, iar atmosfera sărbătorilor va cuprinde treptat piețele și zonele centrale.