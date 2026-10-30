Și-au vândut casa și au plătit 179.000 de dolari pentru o viață pe un vas de croazieră. După 17 luni, visul s-a transformat într-un coșmar

Au renunțat la locuința lor, și-au vândut toate bunurile și au investit 179.000 de dolari într-o experiență despre care credeau că le va schimba viața. Doi soți din Statele Unite au ales să locuiască permanent pe un vas de croazieră și să exploreze lumea timp de trei ani și jumătate. Planurile lor au fost însă date peste cap după numai 17 luni, când au primit vestea că trebuie să părăsească nava, aflată în Cambodgia.
Paul și Lynn Montoya, un cuplu american care locuia în statul Wyoming, au pornit într-o aventură neobișnuită la bordul navei Odyssey, administrată de compania Villa Vie Residences. Călătoria promitea opriri în peste 400 de porturi din întreaga lume, iar cei doi erau convinși că vor avea parte de ani întregi de experiențe memorabile.
Pentru a-și îndeplini visul, au plătit 179.000 de dolari pentru o cabină de lux și au renunțat la tot ce aveau acasă. Întreaga aventură era documentată pe canalul lor de YouTube, „Lynn and Paul's Excellent Adventure”.
Au fost obligați să părăsească vasul în doar șase ore
Călătoria s-a încheiat într-un mod complet neașteptat, după ce nava a ajuns în Cambodgia. Pasagerii au fost informați marți, 27 octombrie, în jurul orei 08:00, că trebuie să debarce până la ora 14:00.
Paul și Lynn au povestit pentru publicația LADbible că anunțul i-a luat prin surprindere, iar timpul extrem de scurt pe care l-au avut la dispoziție le-a îngreunat pregătirile pentru plecare.
Practic, cei doi au fost nevoiți să decidă în câteva ore ce lucruri iau cu ei și ce lasă în urmă, fără să știe când vor putea reveni pentru a-și recupera restul bunurilor.
Lynn a descris atmosfera de la bord ca fiind una extrem de tensionată, în care pasagerii au trecut rapid de la neîncredere la tristețe și panică.
„Neîncredere, plâns, tristețe, iar apoi acea grabă imediată, când îți dai seama că îți pierzi casa și trebuie să împachetezi totul sau să iei cu tine doar ce poți”, a povestit femeia.
Cei doi au reușit să își strângă doar câteva bagaje: două valize mari, două mai mici și un rucsac. În ele au pus strict lucrurile de care aveau nevoie pentru următoarele aproximativ două săptămâni.
Deocamdată, soții nu știu dacă vor mai avea posibilitatea să se întoarcă la bordul navei pentru a-și recupera toate obiectele personale.
Problemele financiare au pus capăt croazierei de lux
Explicația oferită de compania Villa Vie Residences pentru suspendarea activității este legată de creșterea puternică a costurilor cu combustibilul.
Într-un comunicat, operatorul navei a anunțat că și-a întrerupt operațiunile în Cambodgia pentru a analiza variantele de restructurare și recapitalizare a afacerii.
Compania a precizat că următoarele 60 de zile vor fi dedicate identificării unor soluții financiare care să permită continuarea activității, însă nu a oferit garanții că demersurile vor avea succes.
Potrivit reprezentanților săi, cheltuielile cu combustibilul au crescut semnificativ. Dacă anterior costul mediu istoric era de aproximativ 1.800 de dolari pentru fiecare cabină, estimările recente au ajuns la valori cuprinse între 6.000 și 8.000 de dolari.
Această situație a pus o presiune considerabilă asupra bugetului companiei și a contribuit la decizia de suspendare a operațiunilor.
Pasagerii ar fi observat probleme încă dinaintea suspendării călătoriei
Deși anunțul oficial a fost un șoc pentru numeroși turiști, Paul și Lynn spun că existaseră mai multe indicii că afacerea întâmpina dificultăți.
Paul a declarat că itinerariile au început să fie schimbate, iar serviciul de internet prin Starlink ar fi fost întrerupt din cauza facturilor neachitate. Totodată, el susține că oferta de mâncare de la bord s-ar fi redus considerabil în ultimele luni.
Un alt motiv de îngrijorare a fost reprezentat de solicitările repetate adresate pasagerilor pentru a contribui financiar, astfel încât voiajul să poată continua.
Cei doi americani afirmă că au oferit voluntar bani suplimentari, pe lângă cheltuielile lunare de aproximativ 6.000 de dolari necesare întreținerii lor la bord.
În aceste condiții, Paul spune că nu se așteaptă să își mai recupereze investiția.
„Sunt sigur că i-am pierdut”, a mărturisit acesta, referindu-se la banii pe care i-au investit în această experiență.
Regretă cei doi că și-au vândut casa pentru croaziera de vis?
În ciuda finalului neașteptat și a pierderilor financiare, Paul și Lynn susțin că nu regretă decizia de a porni în această aventură.
Cei doi spun că au avut ocazia să descopere locuri extraordinare și să trăiască experiențe pe care probabil nu le-ar fi avut dacă ar fi rămas în locuința lor din Wyoming.
Paul consideră că, indiferent de durata călătoriei, experiența a meritat efortul și banii investiți.
„Nu pornești într-o astfel de aventură gândindu-te că va eșua. Dar chiar și dacă ar fi fost o călătorie de 18 luni, tot ar fi fost minunat. Am avut ocazia să vedem multe locuri extraordinare”, a declarat americanul.
La rândul său, Lynn spune că este tristă pentru modul în care s-a încheiat totul, însă nu consideră că lunile petrecute pe mare au fost o greșeală.
„Cred că această experiență a fost minunată, chiar dacă acesta este finalul și totul se termină aici. Da, este trist și este păcat că am investit acești bani, dar ceea ce am câștigat din această experiență a fost extraordinar”, a mărturisit femeia.
După 17 luni petrecute pe mare, cei doi trebuie acum să își găsească un nou drum, în timp ce viitorul navei Odyssey și al companiei care a organizat croaziera rămâne incert.