Și-au vândut casa și au plătit 179.000 de dolari pentru o viață pe un vas de croazieră. După 17 luni, visul s-a transformat într-un coșmar

Publicat 30 oct. 2026, 23:36 Actualizat 30 oct. 2026, 23:38

Au renunțat la locuința lor, și-au vândut toate bunurile și au investit 179.000 de dolari într-o experiență despre care credeau că le va schimba viața. Doi soți din Statele Unite au ales să locuiască permanent pe un vas de croazieră și să exploreze lumea timp de trei ani și jumătate. Planurile lor au fost însă date peste cap după numai 17 luni, când au primit vestea că trebuie să părăsească nava, aflată în Cambodgia.

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