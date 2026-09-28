Locul de pe Pământ unde soarele nu apune luni întregi. Când poți vedea lumina la miezul nopții

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 sept. 2026, 17:35

Există un oraș în care noaptea, așa cum o știm noi, dispare timp de mai multe luni. La ora 00:00, soarele poate fi încă deasupra orizontului, iar la 03:00 peisajul este în continuare luminat natural. Este vorba despre Longyearbyen, cea mai mare așezare din arhipelagul norvegian Svalbard, situat în Oceanul Arctic.

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