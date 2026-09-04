Afacerea ingenioasă a unui bărbat: a cumpărat o casă în Italia cu doar 1 euro

O ofertă care pare greu de crezut s-a transformat pentru un britanic într-un proiect de viață. George Laing a cumpărat o casă cu trei etaje în Sicilia pentru echivalentul unui euro, iar experiența l-a determinat să investească mai departe în localitatea italiană Mussomeli.
Britanicul în vârstă de 32 de ani, originar din Eastbourne, East Sussex, a devenit proprietarul imobilului în decembrie 2022. Între timp, a ajuns să dețină trei proprietăți, iar povestea sa a atras atenția oamenilor din mai multe colțuri ale lumii.
Casa de 1 euro din Sicilia i-a schimbat planurile
Locuința cumpărată de Laing se află în Mussomeli, o localitate din Sicilia care a încercat să atragă noi locuitori prin scoaterea la vânzare a unor case abandonate la prețuri simbolice.
Deși suma plătită pentru proprietate a fost de numai 85 de pence, proiectul nu a fost lipsit de costuri, arată BBC. Renovarea casei cu trei niveluri se apropie de final, iar britanicul mai are aproximativ două luni până când lucrările ar trebui să fie încheiate.
Experiența l-a făcut să privească diferit piața imobiliară din Italia și să ia în calcul noi investiții.
Mii de oameni vor să știe cum pot cumpăra și ei o casă ieftină în Italia
După ce și-a făcut publică povestea pe rețelele sociale, George Laing a început să primească numeroase mesaje de la persoane interesate de proprietățile vândute la prețuri simbolice.
Britanicul spune că primește zilnic între 30 și 40 de mesaje, inclusiv de la oameni aflați la mii de kilometri distanță.
Printre cei care l-au contactat s-ar fi numărat și o persoană din Bondi Beach, Australia, care i-ar fi spus că prețurile locuințelor din Sydney au devenit prea mari și că ia în calcul mutarea în Mussomeli.
„Nu m-am așteptat niciodată să primesc atât de multă atenție”, a povestit Laing, explicând că foarte mulți oameni caută variante prin care să își permită o locuință și un trai mai accesibil.
O casă cumpărată cu 1 euro nu înseamnă că renovarea este ieftină
Povestea lui George Laing scoate la iveală și un aspect important al programelor italiene cu locuințe vândute la prețuri simbolice.
Prețul de achiziție reprezintă doar începutul cheltuielilor. În cazul britanicului, pe lângă suma plătită pentru casă, au apărut costuri pentru agenția imobiliară, servicii juridice, certificarea energetică și taxele notariale.
În total, cheltuielile asociate tranzacției au ajuns la aproximativ 4.000 de lire sterline.
La acestea se adaugă, evident, investiția necesară pentru renovarea propriu-zisă a imobilului.
De ce sunt vândute unele case din Italia cu doar 1 euro
Astfel de programe au fost lansate în mai multe localități italiene care se confruntă cu depopularea și cu existența unui număr mare de imobile abandonate.
Ideea este simplă: proprietarii sau administrațiile locale încearcă să readucă la viață casele nefolosite și să atragă oameni noi în comunități care și-au pierdut o parte importantă din populație.
În schimbul prețului simbolic, cumpărătorii trebuie, de regulă, să respecte anumite condiții și să investească în renovarea clădirilor. Prin urmare, o casă cumpărată cu 1 euro nu trebuie confundată cu o locuință care poate fi ocupată imediat fără alte cheltuieli.
Britanicul vrea să cumpere până la 20 de proprietăți
Succesul primului proiect l-a determinat pe George Laing să își stabilească obiective mult mai ambițioase.
Britanicul intenționează să ajungă la un portofoliu de aproximativ 15-20 de proprietăți în Mussomeli în următorii cinci ani. Planul său este ca locuințele să fie renovate și ulterior închiriate.
Proiectul său nu se oprește însă aici.
Laing spune că își dorește ca, la un moment dat, să cumpere un sat abandonat din Italia și să îl transforme într-o comunitate modernă, cu locuințe renovate și sisteme care să îi permită să funcționeze cât mai independent din punct de vedere energetic și al alimentării cu apă.
„Oamenii își doresc o calitate mai bună a vieții”
Pentru britanic, interesul uriaș pentru locuințele ieftine din Italia este legat și de dificultățile cu care se confruntă tot mai multe persoane în țările cu costuri ridicate ale vieții.
El consideră că oamenii caută alternative la ratele mari, facturile costisitoare și prețurile ridicate ale proprietăților.
În acest context, povestea unei case cumpărate cu doar 1 euro poate părea tentantă. În realitate, însă, un astfel de proiect presupune bani, timp, renovări și asumarea unor obligații.
Pentru George Laing, investiția din Sicilia pare să fi fost doar începutul. De la o casă cumpărată cu mai puțin de un euro, britanicul a ajuns la trei proprietăți și visează acum la un proiect și mai spectaculos: transformarea unui sat abandonat într-o comunitate care să poată funcționa aproape independent.