Afacerea ingenioasă a unui bărbat: a cumpărat o casă în Italia cu doar 1 euro

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 sept. 2026, 23:05

O ofertă care pare greu de crezut s-a transformat pentru un britanic într-un proiect de viață. George Laing a cumpărat o casă cu trei etaje în Sicilia pentru echivalentul unui euro, iar experiența l-a determinat să investească mai departe în localitatea italiană Mussomeli.

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