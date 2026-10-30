Ochiul Beiului: lacul care nu îngheață niciodată
FOTO: Proful de geogra, Lacul Ochiul Beiului
Ascuns în pădurile din Banatul Montan, în Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița, Ochiul Beiului este unul dintre cele mai spectaculoase lacuri din România. Apa sa, în nuanțe de turcoaz și albastru-verzui, contrastează cu verdele pădurii, iar izvoarele subterane care îl alimentează îl mențin într-o stare neobișnuită: lacul nu îngheață nici în timpul iernilor geroase.
Peisajul, legendele locale și apropierea de Cascada Beușnița transformă zona într-o destinație căutată de iubitorii de natură și drumeții. Lacul Ochiul Beiului poate fi inclus într-o excursie de o zi în Cheile Nerei, alături de alte obiective naturale din împrejurimi.
Unde se află
Ochiul Beiului se află în județul Caraș-Severin, în Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița, pe Valea Beiului, în apropierea localității Potoc. Lacul este situat într-un luminiș înconjurat de pădure, la aproximativ 300 de metri altitudine, și face parte dintr-o zonă naturală protejată.
Este un lac carstic de dimensiuni reduse, cu un diametru de aproximativ 15 metri și o adâncime de circa 3,5 metri. Culoarea sa este una dintre principalele atracții: apa foarte limpede reflectă lumina și vegetația din jur, creând nuanțe intense de albastru și verde.
Pentru a ajunge la lac, turiștii se îndreaptă spre zona Podul Bei, pe Valea Beiului. Din această zonă, accesul continuă pe drumul forestier spre Păstrăvăria Valea Bei, iar ultimul segment se parcurge pe jos. O variantă frecvent folosită presupune aproximativ 3 kilometri până la păstrăvărie și încă aproximativ 2 kilometri de mers pe jos până la lac.
Sursa foto: Google Maps, traseu lacul Ochiul Beiului
De ce nu îngheață niciodată
Ochiul Beiului este cunoscut drept lacul care nu îngheață niciodată. Explicația nu ține de un fenomen supranatural, ci de alimentarea permanentă cu apă dintr-un izvor carstic subteran, numit și izbuc.
Izvorul aduce continuu apă în lac și contribuie la menținerea unei temperaturi relativ constante, inclusiv în sezonul rece. Astfel, chiar și atunci când temperaturile scad sub zero grade în împrejurimi, apa lacului rămâne în mișcare și nu formează un strat de gheață la suprafață, așa cum se întâmplă în cazul altor lacuri.
Alimentarea continuă explică și limpezimea apei. Datorită transparenței sale, pot fi observați peștii și pietrele de pe fundul lacului, iar culoarea turcoaz devine deosebit de intensă în zilele însorite.
Tocmai acest contrast dintre pădurea care se schimbă odată cu anotimpurile și apa care își păstrează aspectul face ca lacul să fie spectaculos atât vara, cât și iarna.
Legenda lacului
Pe lângă explicația naturală, Ochiul Beiului este înconjurat de o legendă locală despre iubire și suferință. Povestea spune că, în urmă cu mult timp, un bei bogat, aflat la vânătoare în aceste ținuturi, a întâlnit o tânără păstoriță de care fiul său s-a îndrăgostit.
Dragostea celor doi nu a fost acceptată de tatăl băiatului, care ar fi trimis oameni să o ucidă pe fată. Tânărul și-ar fi găsit iubita fără viață în apropierea locului unde se află astăzi Cascada Beușnița. În confruntarea cu oamenii trimiși de tatăl său, beiul și-ar fi pierdut un ochi, iar din locul în care acesta a căzut ar fi apărut lacul.
Potrivit unei variante a legendei, lacrimile tânărului îndurerat au dat naștere izvorului care alimentează lacul. Culoarea albastră a apei ar aminti de ochii beiului și de suferința sa. Povestea este transmisă în mai multe variante, iar Ministerul Mediului a publicat una dintre versiunile culese din tradiția populară.
Legenda contribuie la farmecul locului, însă frumusețea lacului are și o explicație geologică: alimentarea cu apă din subteran și relieful carstic specific zonei.
Traseele din Cheile Nerei
O vizită la Ochiul Beiului poate fi combinată cu o drumeție prin Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița. Există mai multe trasee turistice, cu lungimi și grade de dificultate diferite, iar alegerea depinde de timpul disponibil și de pregătirea fizică.
Una dintre variantele cunoscute este traseul care pornește din Socolari și continuă spre Dealul Cetății, Ochiul Beiului și Cascada Beușnița. Potrivit ghidului parcului, traseul are aproximativ 11 kilometri și poate fi parcurs în circa trei ore și jumătate, fiind marcat cu cruce roșie. Durata poate crește în funcție de pauze și de ritmul de mers.
Pentru cei care preferă o variantă mai scurtă, accesul din zona Podul Bei, pe Valea Beiului, permite vizitarea lacului și a cascadei în cadrul unei excursii de câteva ore. De asemenea, în apropiere se află Cascada La Văioaga, un alt punct de interes al văii.
Cheile Nerei oferă și trasee mai lungi, potrivite drumeților cu experiență. Unele străbat defileul, trec prin zone stâncoase și pe lângă alte obiective naturale, precum Lacul Dracului. Ghidurile parcului prezintă trasee care pot dura de la aproximativ o oră până la nouă ore.
Sursa foto: Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I”, informații despre lac și legendă
Cascada Beușnița
La mică distanță de Ochiul Beiului se află Cascada Beușnița, unul dintre cele mai cunoscute obiective naturale din Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița. Apa curge peste praguri de calcar acoperite cu mușchi, formând trepte și mici căderi de apă într-un peisaj de pădure.
Cascada este legată de lac prin traseul de pe Valea Beușniței, astfel că cele două obiective pot fi vizitate în aceeași excursie. Drumul continuă printr-un cadru natural liniștit, cu vegetație bogată și cursuri de apă care completează peisajul.
O excursie la Ochiul Beiului și Cascada Beușnița oferă ocazia de a descoperi două dintre cele mai frumoase atracții din Cheile Nerei. Lacul cu apă turcoaz, care rămâne neînghețat iarna, legendele locului și traseele prin pădure fac din această zonă o destinație potrivită pentru o escapadă în natură, departe de aglomerația orașelor.
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