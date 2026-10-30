Ochiul Beiului: lacul care nu îngheață niciodată

Publicat 30 oct. 2026, 21:30 Actualizat 30 oct. 2026, 21:33

Ascuns în pădurile din Banatul Montan, în Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița, Ochiul Beiului este unul dintre cele mai spectaculoase lacuri din România. Apa sa, în nuanțe de turcoaz și albastru-verzui, contrastează cu verdele pădurii, iar izvoarele subterane care îl alimentează îl mențin într-o stare neobișnuită: lacul nu îngheață nici în timpul iernilor geroase.

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