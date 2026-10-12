Țara care oferă 2.000 de euro pentru o săptămână petrecută pe o insulă. Ce trebuie să faci pentru a obține jobul inedit

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 oct. 2026, 19:37

O oportunitate neobișnuită îi așteaptă pe cei care visează la o vacanță în mijlocul naturii nordice: o săptămână petrecută în arhipelagul Turku din Finlanda, pentru care candidatul selectat va primi 2.000 de euro. Inițiativa este organizată de Visit Turku Archipelago, organizația care promovează turismul în această regiune, iar misiunea participantului va fi să descopere și să descrie mirosurile specifice insulelor finlandeze.

Distribuie articolul