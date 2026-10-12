Țara care oferă 2.000 de euro pentru o săptămână petrecută pe o insulă. Ce trebuie să faci pentru a obține jobul inedit

O oportunitate neobișnuită îi așteaptă pe cei care visează la o vacanță în mijlocul naturii nordice: o săptămână petrecută în arhipelagul Turku din Finlanda, pentru care candidatul selectat va primi 2.000 de euro. Inițiativa este organizată de Visit Turku Archipelago, organizația care promovează turismul în această regiune, iar misiunea participantului va fi să descopere și să descrie mirosurile specifice insulelor finlandeze.
Experiența este programată pentru perioada mai-iunie 2027 și va dura între cinci și șapte zile, conform Il Messaggero.. Pe lângă remunerația brută de 2.000 de euro, organizatorii oferă o indemnizație de vacanță și se angajează să acopere cheltuielile de transport și cazare.
Jobul de 2.000 de euro: candidatul trebuie să descopere aromele Finlandei
Anunțul publicat pe platforma Saaristo se adresează persoanelor care au imaginație, un simț olfactiv bine dezvoltat și capacitatea de a transforma experiențele senzoriale în povești interesante.
Spre deosebire de un loc de muncă obișnuit, această misiune presupune explorarea naturii și observarea atentă a mirosurilor întâlnite pe parcursul călătoriei. Candidatul va trebui să descopere aromele specifice arhipelagului și să explice, într-un mod original, impresiile pe care acestea i le provoacă.
Briza mării, aerul sărat, pădurile de pini și mirosul de pâine proaspăt coaptă se numără printre elementele care conturează imaginea acestei experiențe. Participantul va trebui să fie atent inclusiv la aromele cotidiene ale vieții locale și la felul în care acestea contribuie la identitatea regiunii.
Scopul proiectului este de a promova arhipelagul Turku printr-o perspectivă diferită, punând accentul nu doar pe peisaje, ci și pe senzațiile olfactive pe care le poate experimenta un vizitator.
Ce va trebui să facă persoana selectată
Misiunea nu se rezumă la o vacanță relaxantă pe insulele finlandeze. Candidatul ales va avea și responsabilități legate de crearea de conținut pentru promovarea destinației.
Printre sarcinile prevăzute se numără:
- Explorarea arhipelagului Turku timp de cinci până la șapte zile.
- Identificarea și descrierea mirosurilor specifice naturii și comunităților locale.
- Realizarea de fotografii și videoclipuri pe parcursul experienței.
- Publicarea materialelor pe canalele de social media ale Visit Turku Archipelago.
- Prezentarea unei evaluări finale a aromelor descoperite în timpul șederii.
Organizatorii caută o persoană din afara regiunii, astfel încât descrierile să reflecte impresiile unui vizitator care nu este familiarizat în prealabil cu locurile respective.
Nu sunt solicitate diplome sau calificări profesionale în domeniul mirosurilor. Contează capacitatea candidatului de a observa detalii, de a descrie senzații și de a transmite experiența într-un mod atractiv.
Cine poate aplica pentru experiența din Finlanda
Pentru a participa la selecție, candidații trebuie să aibă cel puțin 18 ani, să se simtă confortabil în fața camerei și să dispună de echipamentele necesare pentru realizarea de fotografii și videoclipuri.
Un avantaj îl reprezintă capacitatea de a comunica natural în mediul online și de a crea materiale care să capteze atenția publicului. Totuși, potrivit anunțului, nu este obligatorie experiența profesională în domeniul olfactiv.
Procesul de înscriere presupune realizarea unui videoclip scurt, publicat pe Instagram sau TikTok. În material, candidatul trebuie să se prezinte, să aleagă un obiect și să îi descrie mirosul, explicând într-o manieră originală senzațiile pe care acesta le evocă.
Videoclipul trebuie să includă contul @saaristo_finland și hashtagul #SaaristoNoseJob.
După publicarea materialului, persoanele interesate trebuie să completeze formularul de candidatură disponibil pe site-ul oficial al inițiativei.
Când se încheie înscrierile și cum va fi ales câștigătorul
Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 25 octombrie 2026, iar numele persoanei selectate urmează să fie anunțat pe 17 noiembrie 2026.
Selecția nu va include interviuri. Organizatorii vor evalua videoclipul trimis, prezența candidatului pe rețelele sociale și răspunsurile oferite în formularul de înscriere.
Persoana aleasă va călători în arhipelagul Turku în mai-iunie 2027, unde va avea ocazia să exploreze peisajele finlandeze și să transforme experiențele olfactive într-o poveste destinată publicului internațional.
Prin această inițiativă, organizatorii își propun să atragă atenția asupra unei regiuni în care natura, marea și viața insulară pot fi descoperite prin mai multe simțuri, nu doar prin priveliștile spectaculoase.
Oferta combină călătoria, crearea de conținut și explorarea senzorială, oferind candidatului selectat posibilitatea de a câștiga 2.000 de euro pentru o experiență de câteva zile în Finlanda.
Pentru cei interesați, este important să respecte termenul de înscriere și cerințele publicate de organizatori, precum și să verifice condițiile complete ale ofertei pe platforma oficială înainte de a trimite candidatura.