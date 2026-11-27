Locurile bântuite din România. Ce spun legendele locale despre ele
colaj foto: Realitatea.net / Profimedia
România are numeroase locuri în jurul cărora s-au adunat povești despre apariții, dispariții misterioase, comori blestemate și spirite care nu și-ar fi găsit liniștea. Unele legende au pornit de la întâmplări istorice, altele s-au transmis din generație în generație, iar câteva au devenit cunoscute după ce au fost preluate de presa vremii. Pădurea Hoia-Baciu, Castelul Iulia Hașdeu sau Râpa Diavolului sunt doar câteva dintre locurile care au căpătat o reputație aparte.
Poveștile nu reprezintă dovezi ale existenței fenomenelor paranormale, dar spun multe despre felul în care comunitățile au transformat spațiile familiare în decoruri pentru legende românești. Iar apropierea sărbătorii Sfântului Andrei readuce în atenție una dintre cele mai vechi credințe populare: Noaptea strigoilor.
Pădurea Hoia Baciu
Sursa: Profimedia
Aflată la marginea orașului Cluj-Napoca, Pădurea Hoia-Baciu este probabil cel mai cunoscut loc din România asociat cu fenomene paranormale. Este supranumită „Triunghiul Bermudelor din Transilvania”, iar reputația sa s-a construit în jurul relatărilor despre lumini neobișnuite, senzații inexplicabile, dispariții și apariții misterioase.
Una dintre cele mai cunoscute legende vorbește despre un cioban care ar fi intrat în pădure împreună cu turma sa, formată din aproximativ 200 de oi. Nici omul, nici animalele nu ar mai fi fost văzuți vreodată. Povestea spune că de la acest cioban ar proveni și numele pădurii. Alte variante vorbesc despre oameni care s-ar fi rătăcit printre copaci și ar fi ieșit fără să-și amintească ce li s-a întâmplat.
Un alt element care a alimentat misterul este Poiana Rotundă, o zonă circulară în care vegetația este foarte redusă. În jurul ei au apărut povești despre un posibil portal către o altă lume și despre energii neobișnuite. Copacii cu trunchiuri răsucite și formele lor neobișnuite contribuie, la rândul lor, la atmosfera stranie a locului.
Pădurea a devenit cunoscută la nivel internațional și după ce, în 1968, tehnicianul militar Emil Barnea a fotografiat deasupra Poienii Rotunde un obiect pe care l-a considerat neidentificat. Imaginile au alimentat interesul pentru OZN-uri și pentru presupusele fenomene inexplicabile din zonă.
De-a lungul timpului, au apărut și relatări despre o fetiță care ar fi dispărut în pădure și ar fi revenit după mai mulți ani, fără să fi îmbătrânit și fără să-și amintească nimic. Aceste întâmplări fac parte însă din folclorul local și din poveștile moderne despre Hoia-Baciu. Nu există dovezi care să confirme disparițiile supranaturale sau existența unui portal.
Râpa Diavolului
Sursa: Republika News
În satul Poiana Trestiei, din comuna Cosminele, județul Prahova, se află un loc cunoscut sub numele de Râpa Diavolului sau Prăpastia Diavolului. Așezată într-o zonă împădurită, pe o pantă abruptă, râpa a devenit cunoscută datorită unei legende despre o comoară ascunsă și păzită de spirite rele.
Potrivit poveștii, un haiduc ar fi ascuns în zonă un tezaur cu sute de ani în urmă. Bogăția ar fi fost însă blestemată, iar duhurile necurate ar fi rămas să o păzească. Cei care au încercat să găsească comoara ar fi avut parte de întâmplări înfricoșătoare sau și-ar fi pierdut mințile. Unele versiuni ale legendei susțin chiar că preoții care ar fi încercat să sfințească locul nu ar fi reușit să înlăture presupusul blestem.
În apropierea râpei se află o cruce, înconjurată de câteva gropi care au alimentat speculațiile despre căutătorii de comori. Pentru pasionații de mistere, zona a devenit o destinație aparte, iar poveștile despre fantome și energii negative au contribuit la faima locului.
Există însă și o perspectivă mult mai pragmatică. În 2024, primarul comunei Cosminele declara că nu a auzit de întâmplări paranormale și că locul nu are nimic spectaculos dincolo de aspectul său natural. Astfel, Râpa Diavolului rămâne un exemplu de loc în care o legendă locală a ajuns să atragă curioși, fără ca poveștile despre comori blestemate să fie confirmate.
Castelul Iulia Hașdeu
Sursa: Profimedia
În Câmpina, județul Prahova, se află una dintre cele mai neobișnuite clădiri din România: Castelul Iulia Hașdeu, cunoscut și sub numele de „Castelul Magului”. Spre deosebire de alte locuri considerate bântuite, misterul acestui castel nu a pornit de la o legendă despre o fantomă văzută pe coridoare, ci de la o poveste reală, legată de durerea unui tată care a încercat să comunice cu fiica sa după moarte.
Iulia Hașdeu, fiica savantului Bogdan Petriceicu Hașdeu, a murit în 1888, la numai 18 ani, bolnavă de tuberculoză. Tatăl ei a fost profund afectat de pierderea tinerei și a început să practice spiritismul, în speranța că va putea lua legătura cu ea din lumea de dincolo. În timpul ședințelor, susținea că primește mesaje de la fiica sa, iar unele dintre acestea ar fi conținut indicații pentru construirea unui castel la Câmpina.
Clădirea a fost ridicată între 1894 și 1896, după planurile arhitectului Thoma Dobrescu, inspirate de ideile pe care Hașdeu susținea că le primise prin spiritism. Prima schiță a castelului, realizată chiar de savant, se găsește pe o filă a unui manuscris spiritist din 3 septembrie 1893.
Unul dintre cele mai misterioase spații ale clădirii este Camera obscură, unde aveau loc ședințele de spiritism. Încăperea păstrează simboluri și obiecte cu semnificație ezoterică, printre care un porumbel de piatră și o lunetă astronomică. Castelul are și un templu cu oglinzi paralele, vitralii și o statuie a lui Iisus.
În jurul clădirii au apărut, de-a lungul timpului, povești despre prezența spiritului Iuliei. Una dintre cele mai răspândite legende spune că pianul ar cânta singur, iar în încăperi s-ar auzi zgomote inexplicabile. Alte relatări vorbesc despre presupuse manifestări ale spiritului tinerei. Aceste istorii nu au fost confirmate, însă faptul că tatăl ei a organizat ședințe de spiritism și a construit un întreg edificiu în memoria fiicei a făcut ca locul să fie asociat permanent cu lumea de dincolo.
Castelul Iulia Hașdeu este astăzi muzeu memorial și unul dintre cele mai cunoscute obiective din România legate de spiritism. Povestea sa îmbină istoria unei familii marcate de tragedie cu fascinația pentru mister și comunicarea cu cei dispăruți.
Casa Dracula din Sighișoara
Sursa: Profimedia
În Cetatea Sighișoarei se află una dintre clădirile cel mai strâns asociate cu legenda lui Dracula: Casa Vlad Dracul, cunoscută de turiști și sub numele de Casa Dracula. Imobilul medieval este legat de perioada în care Vlad al II-lea Dracul, tatăl lui Vlad Țepeș, a locuit în oraș, între 1431 și 1435. Potrivit tradiției locale, aici s-ar fi născut, în 1431, Vlad Țepeș, domnitorul care avea să inspire mai târziu personajul vampirului creat de scriitorul irlandez Bram Stoker.
Clădirea este una dintre cele mai vechi construcții civile păstrate în cetate și are elemente arhitecturale medievale, inclusiv o boltă din piatră datată în secolele XIV-XV. În prezent, funcționează ca restaurant cu specific medieval și este unul dintre punctele de atracție ale orașului.
Numele casei și legătura cu Vlad Țepeș au contribuit la apariția unei atmosfere misterioase. Asocierea cu Dracula a făcut ca imobilul să fie inclus în traseele turistice dedicate vampirilor și legendelor transilvănene. În jurul său, povestea istorică a familiei Drăculeștilor se împletește cu mitul creat de literatura și cinematografia horror.
Trebuie făcută însă diferența între istorie și ficțiune. Vlad Țepeș a fost o personalitate istorică, iar asocierea sa cu Sighișoara are la bază tradiții și documente despre prezența tatălui său în cetate. În schimb, nu există dovezi că domnitorul ar fi fost vampir sau că ar exista apariții paranormale confirmate în casa respectivă. Reputația de loc înfricoșător vine mai ales din apropierea simbolică de universul lui Dracula și din poveștile despre vampiri care au făcut Transilvania celebră în întreaga lume.
Case cu fantome din București
Capitala are propriile sale legende urbane, iar una dintre cele mai cunoscute este legată de o casă de pe Strada Franceză, din Centrul Vechi. Potrivit poveștilor care circulă despre imobil, acolo ar fi funcționat cândva un orfelinat în care copiii străzii ar fi fost ținuți în condiții cumplite.
Legenda vorbește despre un proprietar pe nume Stavrache Hagi-Orman, descris în relatările populare drept un om crud, care i-ar fi înfometat pe copiii aflați în grija sa. În unele versiuni, numărul spiritelor care ar bântui clădirea ajunge la 203. Se spune că, după lăsarea întunericului, trecătorii ar putea auzi voci de copii care cer apă sau ajutor.
Povestea a fost preluată de publicații care au prezentat locurile misterioase ale Bucureștiului, însă detaliile despre presupusul orfelinat și despre apariții trebuie privite ca elemente ale unei legende urbane, nu ca fapte istorice demonstrate.
O altă clădire din Capitală asociată cu povești înfricoșătoare este Hotelul Cișmigiu. După 1990, imobilul a fost folosit drept cămin pentru studenții de la Academia de Teatru și Film. O legendă spune că o studentă ar fi căzut în casa liftului și ar fi murit după ce a strigat ore în șir după ajutor. Ulterior, unii ar fi povestit că au auzit țipete venind din clădire.
Astfel de istorii au transformat câteva clădiri bucureștene în puncte de atracție pentru cei pasionați de mistere. Nu există însă dovezi care să ateste prezența unor fantome în aceste locuri.
Alte locuri cu legende
Pe lângă pădurile, castelele și clădirile deja amintite, România are numeroase alte locuri în jurul cărora s-au format povești despre fantome, spirite și întâmplări inexplicabile.
La marginea Bucureștiului, în apropierea localității Chiajna, se află ruinele Mănăstirii Chiajna, un monument înconjurat de legende. Una dintre cele mai cunoscute povești spune că, în nopțile liniștite, dinspre ruine s-ar auzi sunetul unui clopot, deși clopotul vechi ar fi dispărut în urmă cu mult timp. Se mai spune că lăcașul ar fi fost blestemat și că nenorocirile care l-au afectat ar fi împiedicat folosirea sa în condiții normale. În realitate, istoria mănăstirii este legată de războaie, epidemii și de abandonarea construcției, împrejurări care au alimentat imaginația locală.
În județul Dolj, Pădurea Radovan este cunoscută datorită legendei Miresei care apare pe șosea. Povestea vorbește despre o tânără care și-ar fi pierdut viața în pădure și al cărei spirit ar apărea, îmbrăcat în alb, în fața șoferilor care traversează zona. Unele versiuni susțin că femeia ar încerca să oprească mașinile sau că ar dispărea brusc după ce este observată. Legenda este asemănătoare poveștilor despre mirese-fantomă întâlnite și în alte țări.
La Cluj, Castelul Bánffy din Bonțida este asociat, la rândul său, cu povești despre umbre și voci auzite în încăperile vechi. Istoria domeniului este una zbuciumată: castelul a fost devastat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, iar urmele distrugerilor au contribuit la atmosfera sa misterioasă. Unele relatări locale pun presupusele apariții pe seama celor care au locuit sau au suferit în clădire de-a lungul timpului.
Aceste locuri au devenit cunoscute nu pentru că ar exista dovezi ale unor fenomene paranormale, ci pentru poveștile care s-au transmis în jurul lor. Fie că vorbim despre o pădure, o ruină, un castel sau o casă medievală, legendele românești transformă adesea trecutul într-o poveste despre spirite care nu și-ar fi găsit liniștea.
Ce spun scepticii
Deși poveștile despre locuri bântuite continuă să stârnească interes, cercetătorii și scepticii atrag atenția că nu există dovezi științifice solide care să confirme existența fantomelor, a strigoilor sau a altor manifestări supranaturale. În multe cazuri, relatările pot fi explicate prin fenomene naturale, percepții greșite, iluzii optice ori zgomote produse de clădiri vechi și de mediul înconjurător.
În păduri, ceața, umbrele, sunetele animalelor și modificările de lumină pot crea impresia unei prezențe misterioase. În castele și case vechi, scârțâitul lemnului, curenții de aer și ecoul pot alimenta poveștile despre pași, voci sau uși care se deschid singure. În plus, așteptările și teama pot influența felul în care oamenii interpretează ceea ce văd sau aud.
Asta nu înseamnă că legendele trebuie ignorate. Ele fac parte din patrimoniul cultural și din felul în care comunitățile au transmis, de-a lungul generațiilor, povești despre locuri, oameni și întâmplări neobișnuite. Hoia-Baciu, Casa Dracula sau Castelul Iulia Hașdeu pot fi vizitate și înțelese prin istoria lor, fără ca misterul care le înconjoară să fie confundat cu un fapt demonstrat.
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