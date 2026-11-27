Publicat 27 nov. 2026, 13:06 Actualizat 27 nov. 2026, 13:14

România are numeroase locuri în jurul cărora s-au adunat povești despre apariții, dispariții misterioase, comori blestemate și spirite care nu și-ar fi găsit liniștea. Unele legende au pornit de la întâmplări istorice, altele s-au transmis din generație în generație, iar câteva au devenit cunoscute după ce au fost preluate de presa vremii. Pădurea Hoia-Baciu, Castelul Iulia Hașdeu sau Râpa Diavolului sunt doar câteva dintre locurile care au căpătat o reputație aparte.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre locuri bantuitelegendemisterefolclor