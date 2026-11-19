Sagrada Familia: de ce nu e gata nici după 140 de ani și când se termină
Sagrada Familia
Este unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din lume și simbolul Barcelonei, însă construcția sa continuă de mai bine de 140 de ani. Sagrada Familia, capodopera arhitectului Antoni Gaudí, a trecut prin războaie, crize financiare, schimbări de proiect și generații întregi de constructori. În 2026 a fost atins un moment istoric, odată cu finalizarea celui mai înalt turn al bazilicii, dar lucrările nu s-au încheiat.
Visul lui Antoni Gaudí
Piatra de temelie a bazilicii a fost pusă la 19 martie 1882, iar proiectul inițial îi aparținea arhitectului Francisco de Paula del Villar. Un an mai târziu, Antoni Gaudí a preluat conducerea lucrărilor și a schimbat radical direcția construcției. A transformat proiectul într-un templu monumental, în care arhitectura gotică se îmbină cu forme inspirate din natură, simboluri creștine și soluții structurale neobișnuite.
Gaudí a lucrat la Sagrada Familia timp de peste patru decenii, iar în ultimii 12 ani de viață s-a dedicat aproape exclusiv acestui proiect. Știa că nu va apuca să vadă bazilica terminată și a lăsat planuri, machete și schițe pentru generațiile care urmau să continue construcția.
Schița originală a proiectului pentru Sagrada Familia, a arhitectului Francisco de Paula del Villar (foto: Sagrada Familia)
Arhitectul a murit în 1926, după ce a fost lovit de un tramvai. La acel moment, doar unul dintre turnurile prevăzute pentru fațada Nașterii era finalizat. Gaudí a fost înmormântat în cripta bazilicii, iar proiectul său a continuat să fie dezvoltat de alți arhitecți, pe baza documentelor și modelelor rămase.
Turnul clopotniței dedicat apostolului Barnaba a fost singurul pe care Antoni Gaudí l-a văzut terminat. (sursa: Sagrada Familia)
De ce durează atât
Durata neobișnuită a construcției are mai multe explicații. În primul rând, proiectul este extrem de complex: bazilica are 18 turnuri prevăzute în planul inițial, trei fațade monumentale și numeroase elemente sculpturale, fiecare cu o semnificație religioasă.
Un alt motiv este modul în care a fost finanțată. Lucrările au depins în mare măsură de donații și, în ultimele decenii, de veniturile obținute din biletele de vizitare. Ritmul construcției a fost astfel influențat de resursele disponibile, nu doar de planurile arhitecților.
Războiul Civil Spaniol a provocat o întrerupere importantă. În 1936, o parte dintre atelierele și arhivele de lucru ale lui Gaudí au fost distruse, inclusiv machete și documente. Arhitecții care au continuat proiectul au fost nevoiți să reconstituie anumite detalii pornind de la materialele care au supraviețuit.
Tehnologia modernă a accelerat ulterior lucrările. Proiectarea asistată de calculator, metodele moderne de prelucrare a pietrei și tehnicile de construcție prefabricată au permis realizarea unor structuri complexe într-un timp mai scurt decât în trecut.
Când se termină
Anul 2026 a marcat un moment important în istoria Sagrada Familia. Pe 20 februarie a fost montată ultima componentă a crucii din vârful Turnului lui Iisus Hristos, iar înălțimea bazilicii a ajuns la 172,5 metri. Pe 10 iunie, turnul a fost binecuvântat de Papa Leon al XIV-lea, la evenimentul care a marcat și împlinirea a 100 de ani de la moartea lui Gaudí.
Totuși, finalizarea celui mai înalt turn nu înseamnă că întreaga bazilică este gata. În continuare se lucrează la interiorul acestuia, la Capela Adormirii Maicii Domnului și, mai ales, la fațada Gloriei, care va reprezenta intrarea principală în templu.
Fațada Gloriei este una dintre cele mai ample etape rămase, cu turnuri, sculpturi și elemente arhitecturale complexe. Potrivit actualizării publicate de administrația bazilicii în septembrie 2026, lucrările se concentrează în continuare asupra acestei fațade și a capelei.
Nu există o dată oficială anunțată pentru terminarea întregii Sagrada Familia. Unele estimări din presă indică posibilitatea ca proiectul să fie încheiat în următorul deceniu, însă acestea nu reprezintă un termen garantat de administrația bazilicii.
Ce găsești înăuntru
Interiorul Sagrada Familia este la fel de spectaculos ca exteriorul. Gaudí a imaginat spațiul ca pe o pădure de piatră: coloanele se ramifică spre tavan asemenea trunchiurilor și coroanelor copacilor, iar lumina naturală pătrunde prin vitralii colorate.
În funcție de momentul zilei, interiorul capătă nuanțe diferite. Vitraliile de pe o parte a bazilicii filtrează lumina în tonuri calde, în timp ce cele de pe partea opusă creează reflexii reci, albastre și verzi.
Vizitatorii pot admira naosul, coloanele monumentale, altarul, vitraliile și muzeul dedicat istoriei construcției și vieții arhitectului. La exterior, cele două fațade deja realizate, Nașterii și Patimilor, prezintă interpretări artistice diferite ale episoadelor biblice.
Cripta, unde se află mormântul lui Gaudí, este un alt spațiu important, însă accesul poate avea reguli distincte față de vizita obișnuită.
Bilete și program
Pentru vizitarea Sagrada Familia, biletele pot fi cumpărate online, de pe site-ul oficial. Un bilet standard pentru bazilică și muzeu costă 26 de euro. Există și variante cu ghid sau cu acces la turnuri, ale căror tarife sunt mai mari. Prețurile și disponibilitatea pot varia în funcție de tipul vizitei.
În perioada noiembrie-februarie, programul obișnuit este de luni până sâmbătă, între orele 9:00 și 18:00, iar duminica, între 10:30 și 18:00. Orarul poate fi modificat în zilele cu evenimente religioase sau speciale.
Biletele sunt nominale și valabile pentru intervalul orar ales. Administrația recomandă rezervarea din timp, deoarece accesul este organizat pe intervale, iar locurile disponibile se pot epuiza. Pentru vizita standard este inclus și un ghid audio accesibil prin aplicația oficială.
Sagrada Familia poate fi vizitată chiar dacă șantierul nu este închis. Pentru turiști, construcția în desfășurare face parte din povestea monumentului: o operă începută în secolul al XIX-lea, continuată de mai multe generații și încă în transformare.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News