Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 19 nov. 2026, 12:21

Este unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din lume și simbolul Barcelonei, însă construcția sa continuă de mai bine de 140 de ani. Sagrada Familia, capodopera arhitectului Antoni Gaudí, a trecut prin războaie, crize financiare, schimbări de proiect și generații întregi de constructori. În 2026 a fost atins un moment istoric, odată cu finalizarea celui mai înalt turn al bazilicii, dar lucrările nu s-au încheiat.

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