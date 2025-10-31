Celebra Catedrală Sagrada Família, din Barcelona, a devenit oficial cea mai înaltă biserică din lume

Edificiul este vizibil din orice colț al Barcelonei (Profimedia)
Edificiul este vizibil din orice colț al Barcelonei (Profimedia)

Catedrala Sagrada Família din Barcelona a atins un nou reper istoric: a devenit oficial cea mai înaltă biserică din lume, după finalizarea supraînălțării turnului dedicat lui Iisus Hristos, care măsoară acum aproape 163 de metri.

Finalizarea turnului central, dedicat lui Iisus, a fost realizată în octombrie 2025 și are înălțimea de 162,91 m de la cota zero, depășind înălțimea bisericii Ulm Minster din Germania (161,5 metri), deținătoarea anterioară a recordului mondial, scrie The Guardian.

Turnul central este decorat cu o cruce uriașă cu patru brațe, vizibilă din aproape orice punct al orașului Barcelona.

Pentru comparație, clădirea Catedralei Naționale din București are o înălțime de la cota zero de 127 metri, fiind cel mai mare edificiu ortodox din lume.

Construcția Sagrada Família a fost marcată de întârzieri, conflicte și provocări tehnice, dar a continuat neîntrerupt, chiar și în perioade dificile precum războaiele sau pandemia. Renumitul arhitect Antoni Gaudí, care a murit în 1926, nu a văzut finalizată nici măcar o parte semnificativă din lucrarea sa. Cu toate acestea, planurile sale detaliate au fost urmate de generații de arhitecți și meșteri.

 