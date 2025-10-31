Finalizarea turnului central, dedicat lui Iisus, a fost realizată în octombrie 2025 și are înălțimea de 162,91 m de la cota zero, depășind înălțimea bisericii Ulm Minster din Germania (161,5 metri), deținătoarea anterioară a recordului mondial, scrie The Guardian.

Turnul central este decorat cu o cruce uriașă cu patru brațe, vizibilă din aproape orice punct al orașului Barcelona.

Pentru comparație, clădirea Catedralei Naționale din București are o înălțime de la cota zero de 127 metri, fiind cel mai mare edificiu ortodox din lume.

Construcția Sagrada Família a fost marcată de întârzieri, conflicte și provocări tehnice, dar a continuat neîntrerupt, chiar și în perioade dificile precum războaiele sau pandemia. Renumitul arhitect Antoni Gaudí, care a murit în 1926, nu a văzut finalizată nici măcar o parte semnificativă din lucrarea sa. Cu toate acestea, planurile sale detaliate au fost urmate de generații de arhitecți și meșteri.