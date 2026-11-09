Revelion la munte și în străinătate: idei și prețuri pentru Revelion 2027

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 9 nov. 2026, 23:01

Revelionul 2027 se apropie, iar ofertele pentru noaptea dintre 31 decembrie 2026 și 1 ianuarie 2027 sunt deja disponibile la hoteluri, pensiuni și agenții de turism. Variantele sunt pentru toate bugetele: de la o cabană închiriată cu prietenii sau o pensiune din Bucovina, până la un city break în Europa ori o vacanță pe o plajă exotică.

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