Vacanță în Egipt: cât costă și când e cel mai bine să mergi

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 29 oct. 2026, 13:51

O vacanță în Egipt poate însemna câteva zile de relaxare la Marea Roșie, resorturi cu servicii all-inclusive, recife de corali și excursii la unele dintre cele mai cunoscute monumente ale lumii. Hurghada, Sharm el Sheikh și Marsa Alam se numără printre destinațiile preferate de turiștii care vor plajă și snorkeling, în timp ce Cairo și Luxor atrag vizitatorii interesați de istoria Egiptului antic.

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