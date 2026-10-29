Vacanță în Egipt: cât costă și când e cel mai bine să mergi
Piramidele din Giza
O vacanță în Egipt poate însemna câteva zile de relaxare la Marea Roșie, resorturi cu servicii all-inclusive, recife de corali și excursii la unele dintre cele mai cunoscute monumente ale lumii. Hurghada, Sharm el Sheikh și Marsa Alam se numără printre destinațiile preferate de turiștii care vor plajă și snorkeling, în timp ce Cairo și Luxor atrag vizitatorii interesați de istoria Egiptului antic.
Costul unei călătorii depinde de perioada aleasă, durata sejurului, categoria hotelului și serviciile incluse. Pe lângă prețul pachetului turistic, trebuie luate în calcul viza, transferurile, asigurarea și eventualele excursii opționale. Pentru un buget realist, este important să verifici ce include oferta înainte de rezervare.
Cât costă un pachet
Prețul unei vacanțe în Egipt diferă în funcție de sezon, aeroportul de plecare și numărul de nopți. O ofertă pentru șapte nopți într-un hotel de trei sau patru stele poate porni, orientativ, de la aproximativ 500–700 de euro de persoană, în timp ce resorturile de cinci stele cu servicii all-inclusive pot costa 800–1.300 de euro sau mai mult de persoană. În perioadele aglomerate, precum sărbătorile de iarnă sau vacanțele școlare, tarifele pot crește.
Înainte de a alege o ofertă de vacanță în Egipt, verifică dacă sunt incluse:
zborul dus-întors și taxele de aeroport;
bagajul de cală și bagajul de cabină;
transferul de la aeroport la hotel;
cazarea și tipul de masă;
asistența turistică și eventualele taxe locale;
asigurarea medicală și condițiile de anulare.
Viza pentru Egipt
În general, pașaportul este documentul folosit pentru intrarea în țară, iar pentru sejururile turistice este necesară viză, în funcție de regulile aplicabile și de zona vizitată.
Viza poate fi obținută, în condițiile stabilite de autoritățile egiptene, la sosirea în anumite aeroporturi sau prin sistemul electronic de viză. Informațiile apar pe portalul oficial Egypt e-Visa și pe pagina Ministerul Afacerilor Externe al României.
Costul uzual al vizei turistice cu o singură intrare este de aproximativ 25 de dolari americani, însă tarifele și condițiile se pot modifica. Este recomandat să ai la tine o metodă de plată potrivită și să verifici dacă operatorul turistic include sau nu viza în pachet.
Pașaportul trebuie să respecte perioada minimă de valabilitate cerută de autoritățile egiptene. Cerințele pot diferi în funcție de cetățenie, tipul călătoriei și punctul de intrare.
Hurghada, Sharm el Sheikh și Marsa Alam
Cele trei stațiuni de la Marea Roșie oferă experiențe diferite, chiar dacă toate sunt cunoscute pentru apa limpede, plaje și activități acvatice.
Hurghada este una dintre cele mai populare alegeri pentru turiștii care caută resorturi all-inclusive, excursii cu barca și activități pentru întreaga familie. Există numeroase hoteluri, iar oferta de restaurante și excursii este variată. De aici se pot organiza și excursii mai lungi către Luxor, însă trebuie luat în calcul timpul petrecut pe drum.
Sursa foto: Tranigo
Sharm el Sheikh este cunoscută pentru recifele de corali și locurile potrivite pentru snorkeling și scufundări. Stațiunea oferă hoteluri de diferite categorii, plaje amenajate și acces la zone naturale apreciate de iubitorii de viață marină. Este o opțiune potrivită pentru cei care vor să combine relaxarea cu explorarea subacvatică.
Sursa foto: Equusexperience.net
Marsa Alam este asociată cu resorturile mai retrase și cu zonele marine unde pot fi observate recife de corali și, în anumite locuri, țestoase. Poate fi o alegere bună pentru turiștii care preferă liniștea și activitățile în natură, deși distanța până la unele obiective istorice poate fi considerabilă.
Sursa foto: Tui
Perioada potrivită
Egiptul poate fi vizitat aproape tot anul, însă cele mai confortabile luni pentru excursii și explorarea obiectivelor istorice sunt, în general, martie-mai și septembrie-noiembrie. Temperaturile sunt de obicei mai blânde decât în plin sezon de vară, ceea ce face ca templele, piramidele și anumite situri arheologice să fie mai ușor de vizitat.
Iarna, din decembrie până în februarie, poate fi o perioadă potrivită pentru o vacanță la Marea Roșie, mai ales pentru cei care vor să scape de temperaturile reci din România. Zilele sunt adesea însorite, dar serile pot fi răcoroase, iar temperatura apei diferă în funcție de stațiune și condițiile meteo.
Vara, în special în iulie și august, temperaturile pot deveni foarte ridicate, mai ales în interiorul țării și în zonele deșertice. Pentru cei care aleg această perioadă, este recomandat ca excursiile să fie programate dimineața devreme, cu pauze la orele cu cele mai ridicate temperaturi.
Dacă obiectivul este plaja, snorkelingul sau scufundările, stațiunile de la Marea Roșie pot fi atractive în mai multe anotimpuri. Pentru circuite care includ Cairo și Luxor, primăvara și toamna sunt mai confortabile.
Excursiile opționale
Pe lângă plajă și facilitățile resortului, o vacanță în Egipt poate include excursii la monumente istorice, croaziere și activități în deșert. Costurile diferă în funcție de operator, transport, durata programului și serviciile incluse.
Printre cele mai populare opțiuni se numără:
Piramidele din Giza - unul dintre cele mai cunsocute ansambluri monumentale ale lumii
Cairo – capitala egipteană
Luxor și Valea Regilor – o excursie dedicată templelor, mormintelor faraonilor și vestigiilor Egiptului antic
Snorkeling și scufundări – excursii cu barca spre recifele de corali, cu echipament și instructor, în funcție de pachet
Safari în deșert – plimbări cu vehicule de teren sau alte activități organizate, uneori însoțite de o oprire într-o așezare locală
Insule și plaje accesibile cu barca – excursii de o zi pentru înot, relaxare și observarea peisajelor marine.
Croazieră pe Nil – o variantă pentru cei interesați de obiectivele istorice și de explorarea mai multor localități de-a lungul fluviului.
Ca reper orientativ, excursiile scurte cu barca sau activitățile de snorkeling pot costa aproximativ 20–60 de euro de persoană, iar excursiile de o zi la obiective istorice pot ajunge la 50–150 de euro sau mai mult. Tarifele variază în funcție de stațiune și de ce este inclus.
Pentru excursiile organizate în afara resortului sunt importante reputația operatorului, condițiile de transport, asigurarea și eventualele taxe suplimentare.
O vacanță în Egipt poate fi adaptată atât unui buget moderat, cât și unui sejur premium. Pachetele diferă în funcție de costul total, perioada potrivită activităților pe care vrei să le faci și condițiile de intrare în țară.
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