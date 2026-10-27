Top 12 cele mai frumoase lacuri din România
Lac din Romania
De la lacuri glaciare ascunse între crestele carpaților până la ape turcoaz înconjurate de păduri și întinderi liniștite din Delta Dunării, România are numeroase destinații care merită descoperite. Am ales 12 dintre cele mai frumoase lacuri din România, fiecare cu un peisaj aparte și motive diferite pentru a-l include pe lista următoarei vacanțe.
Lista cuprinde atât lacuri naturale din România, formate prin procese glaciare, vulcanice sau carstice, cât și lacuri de acumulare care au devenit atracții turistice. Este o selecție bazată pe frumusețea peisajelor, particularitățile fiecărui loc și posibilitățile de vizitare.
Lacul Bâlea
Aflat în Munții Făgăraș, la peste 2.000 de metri altitudine, Lacul Bâlea este unul dintre cele mai cunoscute obiective naturale din România. Lacul glaciar este înconjurat de versanți stâncoși și creste înalte, iar aspectul său se schimbă de la un anotimp la altul.
Vara, apa și pajiștile alpine atrag turiștii pasionați de fotografie și drumeții, în timp ce iarna, zăpada transformă zona într-un peisaj montan spectaculos.
Un avantaj important este accesul relativ facil în sezonul cald, când Transfăgărășanul este deschis circulației până în apropierea lacului. În afara perioadei de funcționare a drumului, accesul poate fi diferit, în funcție de condițiile meteo și de transportul disponibil.
Lacul Bucura
Situat în Parcul Național Retezat, în județul Hunedoara, Lacul Bucura este cel mai întins lac glaciar din România și una dintre destinațiile emblematice ale turismului montan. Aflat la aproximativ 2.040 de metri altitudine, lacul este înconjurat de culmi stâncoase și pajiști alpine, iar apa sa limpede reflectă peisajul spectaculos al masivului.
Spre deosebire de Bâlea, Bucura nu se află lângă un drum național. Pentru a ajunge la el, turiștii trebuie să parcurgă un traseu montan, alegând ruta în funcție de experiență și de condițiile de pe teren. Efortul este răsplătit de liniștea zonei și de priveliștile asupra unuia dintre cele mai apreciate peisaje glaciare din țară. Este o alegere potrivită pentru cei care caută un lac de munte autentic, departe de aglomerația stațiunilor.
Sursa foto: Wikipedia
Lacul Sfânta Ana
În masivul Ciomad, în județul Harghita, Lacul Sfânta Ana impresionează prin forma sa aproape circulară și prin pădurea care îl înconjoară. Este cunoscut drept singurul lac vulcanic din România, fiind format în craterul unui vulcan stins. Peisajul este diferit de cel al lacurilor glaciare: în locul crestelor abrupte, vizitatorii întâlnesc versanți împăduriți și o atmosferă liniștită.
Lacul poate fi inclus într-o excursie de o zi, alături de rezervația naturală și de obiectivele din zona Băile Tușnad. Regulile de acces și activitățile permise pot fi stabilite de administratorii ariei protejate. Sfânta Ana este una dintre cele mai interesante opțiuni pentru cei care vor să descopere lacuri naturale din România cu o origine geologică aparte.
Sursa foto: PlaceMania
Lacul Roșu
La poalele Munților Hășmaș, aproape de Cheile Bicazului, Lacul Roșu este unul dintre cele mai recognoscibile lacuri din țară. S-a format în 1837, în urma unei alunecări de teren care a blocat valea, iar trunchiurile copacilor rămași în apă au devenit elementul său distinctiv. Peisajul este completat de versanții împăduriți și de pereții stâncoși din împrejurimi.
Lacul este o destinație accesibilă pentru o excursie cu mașina și poate fi combinat cu o vizită în Cheile Bicazului. Zona oferă locuri de belvedere și posibilități de plimbare, însă turiștii trebuie să respecte traseele și regulile locale. Pentru cei care caută lacuri de vizitat în România fără o drumeție montană lungă, Lacul Roșu este una dintre variantele potrivite.
Sursa foto: Visit Piatra Neamț
Lacul Ochiul Beiului
În Parcul Național Cheile Nerei–Beușnița, în județul Caraș-Severin, Lacul Ochiul Beiului atrage prin apa sa de culoare albastru-verzuie și prin vegetația bogată din jur. Este un lac carstic alimentat de izvoare, iar limpezimea apei îi conferă un aspect aparte, mai ales în zilele însorite. Dimensiunile sale sunt relativ mici, însă cadrul natural îl transformă într-unul dintre cele mai fotogenice locuri din vestul țării.
Accesul se face pe jos, pe traseele din zona Cheilor Nerei, astfel că este recomandat un echipament adecvat pentru drumeție. Vizita poate fi combinată cu explorarea cascadelor Beușnița și a altor obiective naturale din parc. Pentru protejarea ecosistemului, este important ca turiștii să nu arunce deșeuri și să evite deteriorarea vegetației de pe maluri.
Sursa foto: Proful de geogra
Lacul Ursu
În stațiunea Sovata, județul Mureș, Lacul Ursu se remarcă prin salinitatea ridicată și prin fenomenul de heliotermie. Acesta permite acumularea și păstrarea căldurii în straturile de apă sărată, în condiții specifice, astfel încât temperatura poate crește semnificativ în sezonul cald. Lacul s-a format în secolul al XIX-lea, într-o zonă cu depozite de sare, și a devenit unul dintre principalele puncte de atracție ale stațiunii.
Spre deosebire de lacurile alpine, Ursu este asociat cu turismul balnear și cu facilitățile de relaxare. În sezon, accesul la îmbăiere este reglementat, iar programul și condițiile de intrare pot varia. Este o opțiune potrivită pentru cei care vor să combine explorarea naturii cu o vacanță de odihnă.
Sursa foto: Știri din lume
Lacul Vidraru
Lacul Vidraru, din județul Argeș, este un lac de acumulare amenajat pe râul Argeș și unul dintre cele mai cunoscute obiective de pe traseul Transfăgărășanului. Întinderea de apă este înconjurată de versanți împăduriți, iar drumul de pe mal oferă numeroase perspective asupra lacului și a barajului. Peisajul este deosebit în sezonul cald, dar și toamna, când pădurile își schimbă culorile.
Fiind un lac artificial, Vidraru nu intră în categoria lacurilor naturale din România, însă frumusețea zonei îl face o destinație turistică importantă. Vizitatorii pot opri în punctele permise pentru fotografii și pot explora obiectivele din împrejurimi.
Sursa foto: Universul Argeșean
Lacul Izvorul Muntelui
Cunoscut și ca Lacul Bicaz, Izvorul Muntelui este cel mai mare lac de acumulare amenajat pe râurile interioare ale României. Se întinde pe aproximativ 35 de kilometri pe valea Bistriței, la poalele masivului Ceahlău, iar combinația dintre luciul apei și relieful montan i-a adus supranumele de „marea dintre munți”.
Pe malurile lacului există sate, pensiuni și puncte din care pot fi admirate panoramele. În zona portului amenajat sunt disponibile, în funcție de sezon și de operatori, activități recreative pe apă. Lacul poate fi inclus într-un circuit care să cuprindă orașul Bicaz, masivul Ceahlău și alte atracții din județul Neamț. Este una dintre cele mai potrivite alegeri pentru o escapadă în care peisajele montane se îmbină cu relaxarea pe malul apei.
Sursa foto: La Pensiuni
Lacul Colibița
Înconjurat de Munții Bârgăului și de păduri, Lacul Colibița este una dintre destinațiile preferate de cei care caută câteva zile de liniște în natură. Lacul de acumulare se află în județul Bistrița-Năsăud și este cunoscut pentru nuanțele de albastru-verzui ale apei și pentru peisajul montan care îl încadrează. În jurul său s-au dezvoltat unități de cazare și facilități pentru turiști.
În funcție de sezon și de regulile locale, vizitatorii pot găsi activități recreative precum plimbări cu barca sau caiacul și trasee de explorare a împrejurimilor. Colibița este potrivită atât pentru un weekend în doi, cât și pentru o vacanță în familie, cu condiția respectării regulilor privind accesul și activitățile permise pe lac.
Sursa foto: Vatra Dornei Info
Lacul Bolboci
Aflat în Munții Bucegi, în județul Dâmbovița, Lacul Bolboci este un lac de acumulare amplasat la aproximativ 1.400 de metri altitudine. Apa este înconjurată de păduri de molid și de versanți montani, iar drumul din apropiere permite admirarea peisajului din mai multe puncte. Zona este apreciată de cei care vor să petreacă timp în natură fără să fie nevoiți să urce până la cele mai înalte creste.
Lacul poate fi inclus într-o excursie care să cuprindă Cheile Tătarului, Cheile Zănoagei și alte obiective din Bucegi. Condițiile de acces depind de starea drumurilor și de vreme, în special în sezonul rece. Pentru fotografii și plimbări, primăvara târziu, vara și începutul toamnei oferă, de regulă, condiții mai ușor de gestionat.
Sursa foto: dbonline
Lacul Cuejdel
Lacul Cuejdel, din județul Neamț, este unul dintre cele mai interesante lacuri naturale din România, format în urma unor alunecări de teren care au blocat valea unui pârâu. Pe suprafața apei se pot observa trunchiuri de copaci și insulițe de vegetație, iar pădurea din jur îi conferă un aspect sălbatic. Spre deosebire de lacurile amenajate pentru agrement, Cuejdel este apreciat în special pentru peisajul natural și pentru atmosfera liniștită.
Vizita necesită planificare, deoarece accesul nu este la fel de simplu ca în cazul lacurilor aflate lângă șosele importante. Fiind o zonă naturală sensibilă, este important ca vizitatorii să rămână pe căile de acces permise și să nu lase deșeuri în pădure.
Sursa foto: La taifas
Lacul Razim
În județul Tulcea, Lacul Razim, cunoscut și sub numele de Razelm, face parte din complexul lagunar Razim-Sinoe, aflat în apropierea Deltei Dunării. Este diferit de lacurile montane: în locul apei încadrate de creste, vizitatorii întâlnesc întinderi largi, zone cu stuf și peisaje specifice Dobrogei. Lacul este important și pentru biodiversitate, fiind parte a unui teritoriu valoros pentru păsările și ecosistemele acvatice.
Zona poate fi explorată în cadrul unei vacanțe în nordul Dobrogei, alături de localitățile și obiectivele turistice din apropierea Deltei. Pentru pasionații de natură, observarea păsărilor și fotografia de peisaj sunt activități potrivite, cu respectarea regulilor din ariile protejate. Razim este și un exemplu important atunci când vorbim despre cele mai mari lacuri din România: suprafața sa este mult mai mare decât cea a lacurilor glaciare sau a lacurilor alpine incluse în această listă.
Sursa foto: Cronica Română
Care sunt cele mai frumoase lacuri din România pentru următoarea vacanță?
Alegerea depinde de tipul de experiență pe care îl cauți. Pentru un peisaj alpin, Lacul Bâlea și Lacul Bucura sunt opțiuni remarcabile. Dacă preferi o excursie accesibilă cu mașina, Lacul Roșu, Vidraru și Izvorul Muntelui oferă priveliști spectaculoase. Pentru apă turcoaz și trasee prin pădure, Ochiul Beiului merită luat în calcul, în timp ce Lacul Ursu este potrivit pentru o escapadă cu componentă balneară.
Nu toate aceste destinații sunt lacuri naturale: Vidraru, Izvorul Muntelui, Colibița și Bolboci sunt lacuri de acumulare. În schimb, Bâlea și Bucura sunt lacuri glaciare, Sfânta Ana are origine vulcanică, iar Roșu și Cuejdel s-au format prin bararea naturală a unor văi. Tocmai această diversitate face ca lacurile de vizitat în România să ofere experiențe atât de diferite, de la drumeții alpine până la excursii relaxante pe malul apei.
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