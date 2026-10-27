Top 12 cele mai frumoase lacuri din România

Publicat 27 oct. 2026, 09:38 Actualizat 27 oct. 2026, 12:30

De la lacuri glaciare ascunse între crestele carpaților până la ape turcoaz înconjurate de păduri și întinderi liniștite din Delta Dunării, România are numeroase destinații care merită descoperite. Am ales 12 dintre cele mai frumoase lacuri din România, fiecare cu un peisaj aparte și motive diferite pentru a-l include pe lista următoarei vacanțe.

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