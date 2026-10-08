Aventurierul care a făcut înconjurul lumii pe jos: 50.000 de kilometri prin 29 de țări. Karl a mers 28 de ani

După 28 de ani de călătorie, aventurierul britanic Karl Bushby a revenit în Anglia. Fostul parașutist al armatei britanice a traversat înot Canalul Mânecii, într-o nouă etapă spectaculoasă a expediției începute în 1998. Pentru a-și încheia călătoria în jurul lumii, Bushby mai are de parcurs aproximativ 400 de kilometri până la Hull.
Karl Bushby și-a propus una dintre cele mai dificile provocări de anduranță: să ajungă în orașul Hull exclusiv pe jos sau înot, fără să folosească mijloace de transport pentru deplasarea în cadrul expediției.
Aventurierul a pornit în 1998 din Chile și, în aproape trei decenii, a parcurs peste 50.000 de kilometri și a traversat 29 de țări, arată AFP.
28 de ani de la plecarea din Marea Britanie
După 28 de ani de când a părăsit țara natală, Karl Bushby a revenit în Anglia într-un mod pe măsura aventurii sale.
Luni, exploratorul a ajuns pe plaja Shakespeare din Dover după ce a traversat înot Canalul Mânecii. A ieșit din apă în jurul orei 15:30, ora locală, fiind întâmpinat de familie și apropiați.
La sosire au fost prezenți și regizorul german Werner Herzog și echipa sa de filmare, care au venit pentru a documenta momentul.
Bushby a declarat că revenirea pe teritoriul britanic după atât de mulți ani a fost un moment important al expediției.
A traversat peste 50.000 de kilometri și 29 de țări
Expediția lui Karl Bushby a început în Chile, în 1998. De atunci, aventurierul a parcurs o distanță de peste 50.000 de kilometri și a trecut prin 29 de țări.
Traseul său a fost însă departe de a fi unul simplu. De-a lungul anilor, proiectul a fost oprit în repetate rânduri din cauza unor obstacole administrative, financiare și geopolitice.
Unul dintre cele mai mari impedimente a fost reprezentat de problemele legate de obținerea vizelor pentru Rusia.
A traversat pe jos strâmtoarea Bering
Una dintre cele mai spectaculoase etape ale călătoriei a avut loc în zona strâmtorii Bering. Karl Bushby a traversat pe jos porțiunea înghețată dintre Alaska și Rusia, alături de un coleg american.
Ulterior, autoritățile ruse i-au refuzat viza pentru o perioadă îndelungată, ceea ce a contribuit la întreruperea expediției.
Potrivit declarațiilor făcute de Bushby pentru AFP, problemele privind vizele, criza financiară din 2008 și pandemia de COVID-19 au reprezentat o parte importantă din timpul în care aventura sa a fost suspendată.
În total, aproximativ 14 ani din cei 28 de ani de expediție au fost afectați de astfel de întreruperi.
Traversarea Canalului Mânecii, ținută secretă
Pentru a ajunge în Anglia, Bushby a trebuit să depășească un nou obstacol: Canalul Mânecii.
Traversarea înot a fost organizată împreună cu autoritățile de coastă din Franța și Marea Britanie. Potrivit echipei sale, informațiile despre momentul exact al traversării au fost păstrate secrete până la final, din motive de securitate.
După ce a ieșit din apă pe plaja Shakespeare din Dover, aventurierul a fost vizibil obosit, dar și-a păstrat zâmbetul.
„Mă bucur să simt din nou pământul britanic sub picioare după atâția ani”, a transmis Karl Bushby.
„Să demonstrez că pot face mai mult decât credeam”
Pentru Bushby, expediția nu a fost doar o călătorie în jurul lumii, ci și o provocare personală.
Aventurierul a explicat că dificultățile întâlnite pe traseu au făcut parte din scopul întregului proiect: să își depășească propriile limite și să vadă cât de departe poate ajunge.
„Nu a fost ușor, dar tocmai asta era miza: să demonstrez că pot face mai mult decât credeam că sunt capabil”, a transmis acesta, potrivit echipei sale.
Mai are 400 de kilometri până la finalul expediției
Deși a revenit în Marea Britanie, aventura lui Karl Bushby nu s-a încheiat.
Aventurierul mai are de parcurs aproximativ 400 de kilometri până la Hull, orașul care reprezintă destinația finală a expediției sale.
Dacă va ajunge la destinație, Bushby va încheia oficial o călătorie începută în urmă cu aproape trei decenii și care a presupus peste 50.000 de kilometri parcurși și traversarea a 29 de țări.
După finalizarea expediției, britanicul intenționează să se concentreze asupra realizării unui documentar despre această aventură și să susțină conferințe în care să își prezinte experiențele.