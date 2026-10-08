Aventurierul care a făcut înconjurul lumii pe jos: 50.000 de kilometri prin 29 de țări. Karl a mers 28 de ani

Publicat 8 oct. 2026, 16:50 Actualizat 8 oct. 2026, 16:53

După 28 de ani de călătorie, aventurierul britanic Karl Bushby a revenit în Anglia. Fostul parașutist al armatei britanice a traversat înot Canalul Mânecii, într-o nouă etapă spectaculoasă a expediției începute în 1998. Pentru a-și încheia călătoria în jurul lumii, Bushby mai are de parcurs aproximativ 400 de kilometri până la Hull.

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