Târguri de Crăciun în Europa: cele mai frumoase orașe de vizitat în decembrie
FOTO: Gemini
Decembrie este una dintre cele mai frumoase perioade pentru o escapadă într-un oraș european. Piețele istorice se transformă în decoruri de poveste, clădirile sunt împodobite cu lumini, iar căsuțele din lemn oferă vin fiert, dulciuri tradiționale, decorațiuni și cadouri lucrate manual. Printre cele mai căutate destinații se numără Viena, Strasbourg, Praga și Budapesta, însă orașe precum Tallinn, Zagreb sau Ljubljana pot oferi experiențe la fel de atractive, uneori într-o atmosferă mai relaxată.
În sezonul 2026, multe dintre târgurile importante se deschid încă din noiembrie și rămân active până după Crăciun sau chiar după Revelion. Alegerea destinației depinde de buget, de perioada călătoriei și de atmosfera pe care o cauți: un târg grandios, într-o capitală aglomerată, sau o piață mai mică, într-un centru istoric medieval.
Târgul de Crăciun din Viena
Sursa: Vienna - Now Forever
Viena rămâne una dintre destinațiile clasice pentru iubitorii târgurilor de Crăciun. Piața din fața Primăriei, Rathausplatz, este punctul central al sărbătorilor, cu un brad impresionant, instalații luminoase, căsuțe decorate și o atmosferă care atrage turiști din toată Europa.
În 2026, târgul principal este deschis între 13 noiembrie și 26 decembrie, zilnic, între orele 10:00 și 22:00. În Ajunul Crăciunului, programul este mai scurt, până la 18:30. Accesul în piață este gratuit, iar vizitatorii plătesc doar produsele și activitățile alese.
Merită vizitate și celelalte piețe din oraș. La Palatul Schönbrunn, târgul funcționează între 6 noiembrie 2026 și 6 ianuarie 2027, iar în zona Belvedere decorul baroc oferă un cadru spectaculos pentru fotografii. Piața de la Spittelberg este o alternativă potrivită pentru cei care preferă străduțele înguste, produsele artizanale și o atmosferă mai intimă.
Pe lângă târguri, un city break în Viena poate include Palatul Schönbrunn, Catedrala Sfântul Ștefan, Ringstrasse și cafenelele tradiționale. Este o destinație potrivită pentru trei sau patru zile, însă cazarea poate deveni costisitoare în weekendurile din decembrie.
Strasbourg, capitala Crăciunului
Sursa: Strasbourg Capitale de Noel / Facebook
Strasbourg este cunoscut drept „Capitala Crăciunului”, iar centrul său istoric oferă unul dintre cele mai cunoscute decoruri festive din Europa. Casele cu structură din lemn, străzile decorate și vitrinele împodobite transformă orașul într-o destinație aparte în perioada sărbătorilor.
Târgul din 2026 începe pe 27 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie. Căsuțele sunt deschise zilnic între 11:00 și 21:00, iar în Ajun programul se încheie la 18:00. Organizatorii recomandă vizitele în timpul săptămânii și în prima parte a zilei, când aglomerația este mai redusă. Miercuri după-amiază, vineri seara și în weekend sunt perioadele cele mai aglomerate.
Piețele sunt răspândite în mai multe zone ale centrului, astfel că vizitatorii pot descoperi orașul la pas. Place Kléber, cu bradul său impresionant, este unul dintre punctele principale ale traseului. Nu trebuie ratată nici zona catedralei Notre-Dame, în jurul căreia atmosfera de sărbătoare este deosebit de frumoasă după lăsarea serii.
Strasbourg este însă o destinație pentru care trebuie rezervate din timp transportul și cazarea. Cererea este ridicată, iar tarifele hotelurilor pot crește considerabil în apropierea târgului, mai ales în weekend. Dacă vrei să eviți cheltuielile mari, poți lua în calcul o cazare în localitățile din apropiere și deplasarea cu trenul.
Praga
Sursa: Prague.eu / trhypraha.cz
Praga este una dintre cele mai fotogenice destinații de iarnă. Piața Orașului Vechi, dominată de turnurile bisericii Týn și de clădirile istorice, găzduiește principalul târg de Crăciun. Căsuțele din lemn, bradul împodobit și produsele tradiționale creează un decor potrivit pentru o escapadă de câteva zile.
În 2026, târgurile principale din Piața Orașului Vechi și Piața Wenceslas se desfășoară între 28 noiembrie și 6 ianuarie 2027. Programul anunțat pentru aceste piețe este zilnic, între 10:00 și 22:00. Există și târguri mai mici, inclusiv în Piața Păcii, care se deschide încă din 20 noiembrie.
Pe lângă piețe, turiștii pot vizita Podul Carol, Castelul din Praga și cartierul Malá Strana. Orașul este potrivit pentru cei care vor să combine atmosfera de Crăciun cu obiective istorice și restaurante tradiționale.
Budapesta
Sursa: Vorosmarty Classic Xmas
Budapesta este o alternativă atractivă pentru cei care caută un city break festiv, dar vor să își controleze mai ușor cheltuielile. Piața Advent Bazilika, organizată în fața Bazilicii Sfântul Ștefan, este una dintre cele mai cunoscute din oraș. Decorul include lumini, produse artizanale, preparate locale și, în mod tradițional, proiecții festive pe fațada clădirii.
În sezonul 2026, târgul Advent Bazilika este programat între 13 noiembrie și 1 ianuarie 2027. O altă zonă populară este Piața Vörösmarty, unde vizitatorii găsesc produse tradiționale și preparate specifice bucătăriei maghiare.
O vizită la Budapesta poate include și o plimbare pe malul Dunării, Parlamentul, Bastionul Pescarilor și băile termale. Acestea din urmă sunt o alegere inspirată în zilele reci de decembrie.
Târguri mai puțin aglomerate
Cei care preferă să evite aglomerația marilor capitale pot lua în calcul orașe mai mici sau piețe organizate în centre istorice. Tallinn, capitala Estoniei, are un târg de Crăciun într-un decor medieval, în Piața Primăriei. În 2026, acesta este deschis între 20 noiembrie și 6 ianuarie 2027, zilnic, între 10:00 și 20:00. Băuturile calde sunt servite până mai târziu, iar vinerea și sâmbăta programul acestora se prelungește până la 23:00.
O altă opțiune este Zagreb, în Croația, unde evenimentul Advent in Zagreb transformă mai multe piețe și parcuri într-un traseu festiv. Ljubljana, capitala Sloveniei, este potrivită pentru cei care preferă un oraș compact, cu lumini și instalații de sărbătoare de-a lungul râului Ljubljanica. Ambele destinații sunt incluse în calendarul târgurilor europene din sezonul 2026.
Și Heidelberg, în Germania, poate fi o alegere inspirată. Târgul său este răspândit în mai multe piețe din centrul vechi, ceea ce permite vizitatorilor să descopere orașul fără să se concentreze într-un singur spațiu foarte aglomerat. În plus, orașele poloneze Gdańsk și Cracovia merită luate în calcul pentru arhitectura istorică și tradițiile de iarnă.
Pentru o experiență mai liniștită, contează și momentul vizitei. În general, zilele lucrătoare și orele de dimineață sunt mai potrivite decât serile de vineri sau weekendurile.
Cât costă un city break de Crăciun
Bugetul depinde de destinație, perioada aleasă, tipul de cazare și momentul rezervării. Un sejur de trei nopți pentru două persoane, cu cazare într-o cameră dublă, mâncare și transport local, poate avea costuri foarte diferite de la un oraș la altul.
Pentru o estimare orientativă, bugetele de mai jos sunt calculate pentru o persoană, pentru trei nopți, fără biletele de avion:
Cracovia: 220-310 euro
Budapesta: 270-390 euro
Praga: 280-415 euro
Viena: 365-520 euro
Strasbourg: 350-580 euro
Prețurile pot crește considerabil în weekend. O analiză a tarifelor hoteliere pentru decembrie 2026 a identificat diferențe mari între nopțile din timpul săptămânii și cele de sâmbătă, în special în Strasbourg, Viena și Praga. De aceea, o plecare de marți până vineri poate fi mai avantajoasă decât un sejur de vineri până luni.
Pentru a reduce costurile, rezervă cazarea cu câteva săptămâni sau luni înainte, alege o unitate situată lângă o stație de transport public și verifică dacă târgul este accesibil gratuit. În majoritatea orașelor, intrarea în piețele de Crăciun nu presupune cumpărarea unui bilet, însă patinoarele, roțile panoramice și alte atracții pot avea tarife separate.
Dacă vrei să vizitezi mai multe târguri într-o singură vacanță, alege orașe apropiate și verifică legăturile feroviare. Pentru o primă experiență, Viena și Budapesta sunt ușor de combinat într-un itinerar, în timp ce Strasbourg poate fi asociat cu o excursie în regiunea Alsacia. Indiferent de alegere, rezervarea din timp și evitarea weekendurilor aglomerate pot face diferența atât pentru buget, cât și pentru experiența călătoriei.
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