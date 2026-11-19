Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 19 nov. 2026, 15:47

Decembrie este una dintre cele mai frumoase perioade pentru o escapadă într-un oraș european. Piețele istorice se transformă în decoruri de poveste, clădirile sunt împodobite cu lumini, iar căsuțele din lemn oferă vin fiert, dulciuri tradiționale, decorațiuni și cadouri lucrate manual. Printre cele mai căutate destinații se numără Viena, Strasbourg, Praga și Budapesta, însă orașe precum Tallinn, Zagreb sau Ljubljana pot oferi experiențe la fel de atractive, uneori într-o atmosferă mai relaxată.

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