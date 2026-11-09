Bradul de Crăciun de la Rockefeller Center, instalat pentru sărbătorile din 2026. Are 75 de ani și va fi decorat cu peste 50.000 de luminițe

Publicat 9 nov. 2026, 23:26 Actualizat 9 nov. 2026, 23:31

New York-ul se pregătește pentru sărbătorile de iarnă, iar unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Crăciunului american a ajuns deja în Manhattan. Bradul de la Rockefeller Center, un molid norvegian în vârstă de aproximativ 75 de ani, a fost instalat în celebra piață și urmează să fie transformat într-un spectaculos decor festiv, cu peste 50.000 de luminițe LED.

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