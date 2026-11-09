Bradul de Crăciun de la Rockefeller Center, instalat pentru sărbătorile din 2026. Are 75 de ani și va fi decorat cu peste 50.000 de luminițe
Bradul de Crăciun de la Rockefeller Center / Sursa foto - Colaj
New York-ul se pregătește pentru sărbătorile de iarnă, iar unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Crăciunului american a ajuns deja în Manhattan. Bradul de la Rockefeller Center, un molid norvegian în vârstă de aproximativ 75 de ani, a fost instalat în celebra piață și urmează să fie transformat într-un spectaculos decor festiv, cu peste 50.000 de luminițe LED.
Arborele are o înălțime de 23 de metri, cântărește aproximativ 11 tone și provine din localitatea West Edmeston, aflată în statul New York. Transportul său până în centrul metropolei americane a presupus o operațiune complexă, desfășurată pe o distanță de aproximativ 322 de kilometri.
Când se aprind luminile bradului de la Rockefeller Center în 2026
Ceremonia oficială de aprindere a luminilor este programată pentru miercuri, 2 decembrie 2026. Evenimentul va avea loc în cadrul spectacolului televizat „Christmas in Rockefeller Center”, difuzat de postul NBC.
Momentul festiv este anunțat în intervalul 19:00-22:00, ora locală din New York, și marchează începutul oficial al sezonului sărbătorilor la Rockefeller Center. În fiecare an, ceremonia atrage mii de persoane în centrul Manhattanului și este urmărită de milioane de telespectatori.
Bradul va putea fi admirat până pe 9 ianuarie 2027, astfel că atât locuitorii orașului, cât și turiștii vor avea la dispoziție mai multe săptămâni pentru a-l vedea împodobit.
Un molid de 75 de ani, transportat peste 300 de kilometri
Bradul care va domina Rockefeller Plaza în perioada sărbătorilor a fost tăiat joi, 5 noiembrie, pe o proprietate din West Edmeston. Ulterior, o macara l-a ridicat și l-a așezat pe o platformă specială, pregătită pentru transportul către New York.
Arborele a ajuns în Manhattan în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar pe 7 noiembrie a fost adus în piața din fața complexului Rockefeller Center și ridicat în poziție verticală.
Potrivit informațiilor publicate de Associated Press, molidul are aproximativ 15 metri în diametru și o greutate de circa 11 tone. Dimensiunile sale îl transformă într-o atracție chiar și înainte de montarea decorațiunilor.
Alegerea copacului nu este întâmplătoare. De mai bine de trei decenii, Erik Pauzé, grădinarul-șef al Rockefeller Center, caută exemplare potrivite pentru această tradiție. Sunt preferați arborii înalți, cu ramuri bogate și o formă echilibrată, care să permită instalarea decorațiunilor și a sistemului de iluminat.
Peste 50.000 de becuri LED și celebra stea Swarovski
După instalare, echipele specializate au început pregătirile pentru împodobirea bradului. În acest an, decorul va include peste 50.000 de becuri LED multicolore, amplasate pe aproximativ cinci mile de cablu.
În vârful arborelui va fi montată celebra stea Swarovski, unul dintre cele mai cunoscute elemente ale ornamentului de la Rockefeller Center.
Piesa a fost proiectată de arhitectul Daniel Libeskind și prezentată în 2018. Are o greutate de aproximativ 408 kilograme, 70 de vârfuri și este decorată cu circa trei milioane de cristale Swarovski.
Sistemul de iluminare a trecut, la rândul său, printr-o modernizare importantă. În 2007, organizatorii au introdus tehnologia LED, mai eficientă din punct de vedere energetic, înlocuind vechiul sistem de iluminat.
Cum a început tradiția bradului de la Rockefeller Center
Povestea celebrului brad datează din 1931, în timpul Marii Crize Economice. La acea vreme, complexul Rockefeller Center era încă în construcție, iar un grup de muncitori a decis să aducă un strop de bucurie pe șantier înainte de Crăciun.
Aceștia au contribuit cu bani pentru a cumpăra un brad balsam, înalt de aproximativ șase metri, pe care l-au decorat cu ornamente și ghirlande confecționate manual de familiile lor. Copacul a fost instalat în ajunul Crăciunului și a devenit punctul de plecare al unei tradiții care avea să capete notorietate internațională.
Prima ceremonie oficială de aprindere a luminilor a fost organizată în 1933. Ulterior, evenimentul a devenit tot mai amplu: în 1936 a fost inclus pentru prima dată un spectacol de patinaj, iar în 1951 aprinderea bradului a fost transmisă la televiziunea națională, în cadrul emisiunii „The Kate Smith Show”.
În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în 1942, la Rockefeller Plaza au fost amplasați trei brazi decorați în roșu, alb și albastru, culorile drapelului american, ca simbol al susținerii pentru militarii aflați pe front.
Ce se întâmplă cu bradul după încheierea sărbătorilor
Un detaliu mai puțin cunoscut este că arborele nu ajunge la gunoi după ce este demontat. Lemnul este prelucrat și donat organizației Habitat for Humanity, care îl utilizează în proiecte de construire a locuințelor.
Astfel, molidul care devine în fiecare an una dintre cele mai fotografiate atracții din New York primește o nouă întrebuințare și contribuie la realizarea unor case pentru familii care au nevoie de sprijin.
Tradiția a inspirat și cartea pentru copii „The Carpenter's Gift”, scrisă de David Rubel și ilustrată de Jim LaMarche. Povestea pune în prim-plan generozitatea și ideea că un brad de Crăciun poate continua să ofere ceva comunității chiar și după încheierea sărbătorilor.
Bradul de la Rockefeller Center, una dintre marile atracții ale Crăciunului în New York
În fiecare an, bradul instalat în fața Rockefeller Center atrage vizitatori din numeroase țări. Turiștii vin să admire instalația luminoasă, să fotografieze decorul festiv și să se bucure de patinoarul amenajat în apropierea copacului.
Deși exemplarele alese și tehnologia folosită pentru iluminare s-au schimbat de-a lungul timpului, tradiția păstrează mesajul de la care a pornit: dorința unor oameni de a aduce bucurie într-o perioadă dificilă.
Bradul din 2026, cu o vechime estimată la 75 de ani, continuă această poveste începută în urmă cu aproape un secol. Următorul moment important va fi ceremonia din 2 decembrie, când cele peste 50.000 de luminițe vor transforma Rockefeller Plaza într-unul dintre cele mai cunoscute decoruri de Crăciun din lume.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News