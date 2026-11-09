Revelion la munte și în străinătate: idei și prețuri pentru Revelion 2027
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Revelionul 2027 se apropie, iar ofertele pentru noaptea dintre 31 decembrie 2026 și 1 ianuarie 2027 sunt deja disponibile la hoteluri, pensiuni și agenții de turism. Variantele sunt pentru toate bugetele: de la o cabană închiriată cu prietenii sau o pensiune din Bucovina, până la un city break în Europa ori o vacanță pe o plajă exotică.
Prețurile diferă în funcție de numărul de nopți, mesele incluse, programul festiv și transport. În ofertele publicate în această perioadă, un pachet la munte poate începe de la aproximativ 1.000–1.300 de lei de persoană, în timp ce un sejur exotic poate depăși 2.000 de euro. Iată câteva idei de destinații și tarife orientative pentru cei care își fac planurile de vacanță.
Revelion la munte în România
Sursa foto: vrajamuntelui.ro
Valea Prahovei, Poiana Brașov, Bran-Moieciu, Bucovina și Maramureș rămân printre cele mai căutate zone pentru cei care vor să petreacă noaptea dintre ani la munte. Turiștii pot alege între hoteluri cu cină festivă și program artistic, pensiuni cu mese tradiționale sau cabane închiriate integral pentru grupuri.
În ofertele publicate pentru Revelion 2027, prețurile pornesc de la aproximativ 1.100–1.300 de lei de persoană pentru unele pensiuni și cabane din zone precum Predeal, Borșa sau Bucovina. În stațiunile mai populare, tarifele sunt mai ridicate. Un pachet de trei nopți la un hotel de patru stele din Poiana Brașov poate ajunge la 4.000–5.000 de lei de persoană, în funcție de serviciile incluse.
O alternativă pentru grupurile de prieteni este închirierea unei cabane. În Moieciu, de exemplu, Complexul Vraja Muntelui a publicat pentru perioada 30 decembrie 2026 – 2 ianuarie 2027 pachete de trei nopți, cu demipensiune și masă festivă. Tarifele pentru camere duble încep de la 3.500 de lei pe cameră, iar închirierea unei cabane este afișată la 23.000 de lei.
Cei care caută cazare la munte de Revelion ar trebui să compare atent ce intră în preț: micul dejun, mesele festive, băuturile, accesul la spa sau transportul către pârtie. O cabană poate părea mai scumpă la prima vedere, dar costul împărțit între mai multe persoane poate deveni avantajos.
Revelion în Delta Dunării
Delta Dunării poate fi o alegere diferită pentru cei care preferă liniștea, gastronomia locală și un sejur departe de aglomerația stațiunilor montane. Pensiunile și hotelurile din localități precum Murighiol, Crișan sau Sfântu Gheorghe pot organiza pachete cu cazare, mese festive și preparate tradiționale din pește.
În cazul Deltei, este important de verificat din timp dacă oferta include transportul cu barca, transferul de la debarcader și activitățile turistice. În sezonul rece, unele excursii pe apă pot depinde de vreme și de condițiile de navigație.
Tarifele diferă mult în funcție de unitatea de cazare și de serviciile incluse. Nu toate unitățile din Deltă organizează petreceri de Revelion, iar disponibilitatea transportului trebuie confirmată înainte de rezervare.
Revelion în orașele Europei
Sursa foto: holatours.ro
Un city break de Revelion este o variantă potrivită pentru cei care vor să combine petrecerea de Anul Nou cu vizitarea unor obiective turistice. Budapesta, Viena, Praga, Roma, Paris și Barcelona se numără printre destinațiile incluse în ofertele agențiilor pentru sfârșitul lui 2026.
Pentru un circuit cu autocarul de cinci zile, cu patru nopți de cazare la hotel de trei stele și mic dejun, în Budapesta și Viena, un operator afișează un tarif de 475 de euro de persoană. Cina festivă de Revelion nu este inclusă în acest preț și poate fi achiziționată separat, la un tarif de 170 de euro.
Cei care preferă avionul au la dispoziție mai multe variante. În ofertele publicate pentru Revelion 2027 apar circuite la Praga de la aproximativ 664 de euro de persoană, la Viena de la 725 de euro, la Paris de la 810 euro și la Roma de la 935 de euro. Tarifele depind de durata sejurului, aeroportul de plecare și serviciile incluse.
Înainte de rezervare, verifică dacă prețul include bagajul de cală, transferurile de la aeroport, mesele și participarea la petrecerea de Revelion. Unele programe includ doar cazarea și transportul, iar cina festivă sau excursiile opționale se plătesc separat.
Destinații exotice pentru Anul Nou
Sursa foto: Viotop Travel
Pentru cei care vor să schimbe zăpada cu plaja și temperaturile scăzute cu soarele, ofertele exotice includ Thailanda, Maldive, Zanzibar, Bali, Seychelles, Republica Dominicană și Mexic. Sunt vacanțe mai lungi, de regulă de șapte până la zece nopți, iar costurile sunt influențate în special de biletele de avion și categoria hotelului.
Printre oferte se regăsesc sejururi în Thailanda de la aproximativ 2.190 de euro de persoană, în Maldive de la 2.690 de euro și în Zanzibar de la 2.590 de euro. Pentru Bali, tarifele pornesc de la aproximativ 2.290 de euro, iar pentru Seychelles de la circa 2.450 de euro. Acestea sunt prețuri orientative afișate de un operator turistic și pot varia în funcție de disponibilitate și de pachetul ales.
Există și variante mai accesibile, în special pentru destinații precum Egipt sau Turcia. Unele pachete cu avion și cazare pentru șase-șapte nopți sunt afișate la câteva sute de euro de persoană, în timp ce Dubai, Tenerife sau Zanzibar presupun bugete mai mari.
Cei care aleg o vacanță exotică trebuie să țină cont și de durata zborului, eventualele escale, condițiile de intrare în țara respectivă și asigurarea medicală de călătorie. De asemenea, este important să verifice dacă masa festivă din noaptea de Anul Nou este inclusă în pachet.
Când rezervi ca să prinzi preț bun
Rezervarea din timp poate face diferența, mai ales în stațiunile montane și în hotelurile cu un număr redus de camere. Unele unități au publicat deja reduceri de tip early booking, valabile până la anumite date și condiționate de plata integrală sau de achitarea unui avans.
De exemplu, Hotel Hera din Predeal anunță o reducere de 15% pentru rezervările achitate integral până la 15 noiembrie 2026. Pachetul include trei nopți de cazare, demipensiune, acces la centrul spa și program special de Revelion.
Înainte să plătești avansul, compară cel puțin două-trei oferte pentru aceeași perioadă și verifică politica de anulare, condițiile de rambursare și serviciile incluse. Pentru o cabană de munte rezervată împreună cu prietenii, cere un deviz pentru întregul sejur și clarifică dacă prețul include curățenia, încălzirea, mesele sau eventualele taxe suplimentare.
Indiferent dacă alegi o cabană la munte, o pensiune în Delta Dunării, un oraș european sau o plajă exotică, cel mai bun preț nu este neapărat cel mai mic afișat, ci oferta care include serviciile de care ai nevoie și nu ascunde costuri suplimentare.
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