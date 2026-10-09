Cât de mare poate fi bagajul de mână în avion? Multe companii, la fel de multe reguli. Ce trebuie să știi înainte de zbor

Regulile privind bagajul de mână diferă de la o companie aeriană la alta, iar la multe zboruri low-cost un troler de cabină se plătește separat. În timp ce unele companii permit doar o geantă mică, ce poate fi așezată sub scaunul din față, altele includ și un bagaj de cabină în tariful de bază. Parlamentul European a votat noi reguli care ar putea schimba modul în care sunt afișate prețurile biletelor începând din 2027.
Companiile low-cost: ce bagaj poți lua gratuit în avion
La cele mai ieftine tarife, Ryanair, Wizz Air, Vueling, Volotea și Aeroitalia includ un singur obiect personal, cu dimensiuni de cel mult 40 x 30 x 20 cm. Acesta trebuie să încapă sub scaunul din fața pasagerului, potrivit publicației La Gazzetta dello Sport.
La easyJet, dimensiunile permise pentru obiectul personal sunt ceva mai generoase: 45 x 36 x 20 cm.
Cât costă și ce dimensiuni poate avea trolerul de cabină
Bagajul care se depozitează în compartimentul de deasupra scaunelor nu este inclus, de regulă, în cel mai ieftin bilet al companiilor low-cost. Pasagerii trebuie să îl plătească separat sau să aleagă un tarif care include acest serviciu, uneori împreună cu îmbarcarea prioritară.
easyJet acceptă cel mai mare troler dintre companiile low-cost menționate, cu dimensiuni de 56 x 45 x 25 cm. La celelalte companii, limita uzuală este de 55 x 40 x 20 cm, iar greutatea maximă este, în general, de 10 kg.
Există și excepții: la Volotea, limita de 10 kg se aplică obiectului personal și trolerului împreună.
ITA Airways și TAROM: ce bagaj este inclus în bilet
Spre deosebire de multe companii low-cost, transportatorii naționali includ, de regulă, un troler de cabină în tariful de bază.
La ITA Airways, obiectul personal poate avea maximum 40 x 30 x 15 cm, iar bagajul de cabină poate măsura până la 55 x 40 x 23 cm, cu o greutate maximă de 8 kg. Reguli asemănătoare se întâlnesc și la alte companii aeriene tradiționale, inclusiv Turkish Airlines.
TAROM include bagajul de mână în toate biletele. Acesta poate avea maximum 55 x 40 x 20 cm și o greutate de până la 10 kg.
Air France, KLM și companiile din Orientul Mijlociu
Air France și KLM au reguli diferite în funcție de tarif. În tariful de bază este inclusă doar o geantă mică, de maximum 40 x 30 x 15 cm, în timp ce trolerul de 55 x 35 x 25 cm este disponibil în tariful superior, potrivit condițiilor menționate.
Pe zborurile lungi, American Airlines include în cel mai ieftin tarif atât un obiect personal de 45 x 35 x 20 cm, cât și un troler de cabină de 56 x 36 x 23 cm.
Qatar Airways și Emirates includ, în tariful de bază, un bagaj de cală de 25 kg și un bagaj de mână de 7 kg, în timp ce Etihad include un bagaj de mână de 7 kg. Condițiile pot varia în funcție de rută și de clasa tarifară, așa că este recomandat ca pasagerii să verifice regulile înainte de plecare.
Bagajul de mână inclus în prețul biletului: ce s-ar putea schimba din 2027
Pe 7 iulie, Parlamentul European a aprobat, cu 646 de voturi pentru, revizuirea regulilor privind drepturile pasagerilor aerieni. Propunerile prevăd ca prețul afișat inițial să includă bagajul de mână, astfel încât pasagerii să poată compara mai ușor costul total al călătoriei.
Conform măsurilor propuse, pasagerii ar urma să aibă dreptul la un obiect personal gratuit și la un bagaj de mână cu o greutate de cel mult 7 kg și dimensiuni totale de până la 100 cm, calculate prin însumarea lungimii, lățimii și înălțimii.
Aplicarea noilor reguli este estimată pentru a doua jumătate a anului 2027, însă calendarul depinde de finalizarea procedurii legislative la nivelul Uniunii Europene și de perioada de adaptare a companiilor. Prin urmare, regulile aflate în vigoare trebuie verificate înainte de călătorie.
Avertismentul șefului Ryanair: biletele de 20 de euro ar putea ajunge la 90 de euro
Directorul Ryanair, Michael O’Leary, a avertizat că biletele promovate la prețuri de 20 de euro ar putea ajunge să coste aproximativ 90 de euro dacă tariful afișat ar trebui să includă și al doilea bagaj de cabină.
O’Leary a susținut, de asemenea, că avioanele nu dispun de suficient spațiu în compartimentele de deasupra scaunelor pentru ca toți pasagerii să poată transporta câte două bagaje în cabină.
Până la intrarea în vigoare a unor eventuale modificări, călătorii ar trebui să verifice dimensiunile, greutatea și numărul bagajelor incluse în bilet. Un troler acceptat de o companie poate atrage taxe suplimentare la alta, chiar dacă diferențele de dimensiune par minore.