Cât de mare poate fi bagajul de mână în avion? Multe companii, la fel de multe reguli. Ce trebuie să știi înainte de zbor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 oct. 2026, 10:44

Regulile privind bagajul de mână diferă de la o companie aeriană la alta, iar la multe zboruri low-cost un troler de cabină se plătește separat. În timp ce unele companii permit doar o geantă mică, ce poate fi așezată sub scaunul din față, altele includ și un bagaj de cabină în tariful de bază. Parlamentul European a votat noi reguli care ar putea schimba modul în care sunt afișate prețurile biletelor începând din 2027.

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