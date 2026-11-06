Două turnuri spectaculoase, unite printr-un pod suspendat „în cer”, vor schimba complet peisajul capitalei Arabiei Saudite

Publicat 6 nov. 2026, 10:26 Actualizat 6 nov. 2026, 10:27

Un proiect arhitectural impresionant se pregătește să transforme orizontul orașului Riad, capitala Arabiei Saudite. Două clădiri impunătoare, cu forme inspirate de munții din regiune, vor fi unite printr-un pod suspendat la înălțime, care promite să devină unul dintre cele mai spectaculoase elemente ale viitorului complex. Intitulat Riymar Towers, ansamblul va reuni spații de birouri, locuințe moderne, grădini suspendate și zone de relaxare.

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