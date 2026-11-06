Două turnuri spectaculoase, unite printr-un pod suspendat „în cer”, vor schimba complet peisajul capitalei Arabiei Saudite

Un proiect arhitectural impresionant se pregătește să transforme orizontul orașului Riad, capitala Arabiei Saudite. Două clădiri impunătoare, cu forme inspirate de munții din regiune, vor fi unite printr-un pod suspendat la înălțime, care promite să devină unul dintre cele mai spectaculoase elemente ale viitorului complex. Intitulat Riymar Towers, ansamblul va reuni spații de birouri, locuințe moderne, grădini suspendate și zone de relaxare.
Proiectul a fost conceput de biroul german de arhitectură JSWD, desemnat câștigător în urma unui concurs internațional la care au participat cinci echipe de specialiști. Potrivit publicației Metalocus, propunerea germanilor a fost preferată pentru identitatea sa arhitecturală distinctă și pentru modul în care integrează elemente ale peisajului natural și ale tradiției locale.
Riymar Towers, un proiect de anvergură inspirat de munții Arabiei Saudite
Viitorul complex va avea o suprafață construită de aproximativ 150.000 de metri pătrați și va reprezenta o combinație între funcțiunile comerciale, rezidențiale și cele dedicate petrecerii timpului liber.
Cele două turnuri vor avea un design neobișnuit, inspirat de munții Tuwaiq, un lanț de formațiuni calcaroase care se întinde pe aproximativ 800 de kilometri în centrul Arabiei Saudite. Zona este renumită pentru peisajele sale spectaculoase și pentru pereții stâncoși abrupți, printre care se află și celebra formațiune naturală cunoscută sub numele de „Edge of the World” (Marginea Lumii).
Această influență se va reflecta în aspectul clădirilor, concepute cu volume sculpturale care amintesc de stâncile modelate de natură de-a lungul timpului. Arhitecții au urmărit să creeze construcții cu o identitate vizuală puternică, fără să ignore specificul arhitectural al regiunii.
În concept au fost introduse și referințe la clădirile tradiționale saudite, în special la construcțiile realizate din cărămidă de pământ, cunoscută sub denumirea de adobe.
Pod suspendat între cele două turnuri și o piscină infinity la etajul 11
Unul dintre detaliile care diferențiază Riymar Towers de alte proiecte imobiliare este pasarela aeriană care va lega cele două clădiri. Podul suspendat, cunoscut în arhitectură drept „sky bridge”, va crea o conexiune spectaculoasă între turnuri și va deveni unul dintre punctele centrale ale ansamblului.
O altă atracție va fi piscina infinity prevăzută într-una dintre clădiri, la etajul 11. Amplasarea acesteia va permite admirarea panoramei urbane, oferind o perspectivă diferită asupra capitalei saudite.
Proiectul nu se limitează însă la clădirile înalte. Planurile arhitecturale includ numeroase spații verzi, grădini amenajate asemenea unor oaze, terase cu vegetație și zone de grădinărit vertical.
Prin aceste amenajări, designerii își propun să creeze un contrast între masivitatea construcțiilor și naturalețea spațiilor verzi, într-un oraș în care dezvoltarea urbană se desfășoară într-un ritm accelerat.
Birouri premium, locuințe și spații dedicate relaxării
Riymar Towers este gândit ca un centru urban multifuncțional, în care activitățile profesionale și viața rezidențială să se îmbine cu facilitățile de agrement.
Ansamblul va include spații de birouri premium, apartamente și zone destinate relaxării, fiind conceput pentru a răspunde cerințelor unui stil de viață urban modern. De asemenea, vor fi amenajate trasee pietonale generoase, care vor facilita accesul între diferitele zone ale complexului și vor încuraja deplasarea pe jos.
Astfel, proiectul își propune să depășească modelul clasic al unui ansamblu de zgârie-nori, punând accent pe conectivitate, vegetație și integrarea spațiilor publice.
Riymar Towers, parte din transformarea urbană a Arabiei Saudite prin Vision 2030
Dezvoltarea celor două turnuri se înscrie în strategia amplă „Vision 2030”, prin care Arabia Saudită urmărește diversificarea economiei și transformarea marilor sale orașe în centre internaționale de afaceri, turism și cultură.
Programul susține investițiile în infrastructură, ospitalitate, dezvoltări imobiliare și proiecte care pot crește atractivitatea țării pentru vizitatorii și investitorii străini.
Concursul internațional pentru Riymar Towers a reunit cinci nume importante din arhitectură: Aedas și AtkinsRéalis, din Emiratele Arabe Unite, JSWD, din Germania, Mesura, din Spania, și ZHA Architects, din Marea Britanie.
În final, conceptul biroului german JSWD a fost desemnat câștigător, datorită modului în care îmbină inspirația din natură cu elementele arhitecturale tradiționale.
Prin designul său neobișnuit, podul suspendat și facilitățile integrate, Riymar Towers se anunță unul dintre proiectele care ar putea redefini imaginea modernă a orașului Riad.