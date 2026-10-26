Arabia Saudită anunță interceptarea unei rachete balistice lansate de rebelii Houthi spre Riad. Aeroportul capitalei, din nou vizat

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 oct. 2026, 08:33

Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a anunțat luni, 26 octombrie, că a interceptat și distrus o rachetă balistică lansată de rebelii Houthi din Yemen în direcția capitalei Riad. În paralel, gruparea susținută de Iran a revendicat un nou atac asupra aeroportului internațional din capitala saudită și a afirmat că a vizat cu drone infrastructura petrolieră a regatului, relatează AFP.

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