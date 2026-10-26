Arabia Saudită anunță interceptarea unei rachete balistice lansate de rebelii Houthi spre Riad. Aeroportul capitalei, din nou vizat

Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a anunțat luni, 26 octombrie, că a interceptat și distrus o rachetă balistică lansată de rebelii Houthi din Yemen în direcția capitalei Riad. În paralel, gruparea susținută de Iran a revendicat un nou atac asupra aeroportului internațional din capitala saudită și a afirmat că a vizat cu drone infrastructura petrolieră a regatului, relatează AFP.
Coaliția saudită anunță interceptarea rachetei
Purtătorul de cuvânt al coaliției militare, Turki al-Malki, a anunțat interceptarea rachetei într-un mesaj publicat pe platforma X.
Ulterior, oficialul a anunțat că forțele coaliției au „distrus două lansatoare de rachete balistice în Sanaa”, capitala Yemenului, aflată sub controlul rebelilor Houthi, potrivit unui comunicat.
Rebelii Houthi revendică un nou atac asupra aeroportului din Riad
Rebelii Houthi au afirmat luni că au atacat din nou aeroportul internațional din Riad, după ce autoritățile anunțaseră reluarea zborurilor, în pofida atacurilor repetate asupra regatului saudit.
Purtătorul de cuvânt militar al grupării, Yahya Saree, a declarat luni dimineață, într-un mesaj publicat pe Telegram, că forțele Houthi au vizat aeroportul „cu o rachetă balistică, lovind ţinta cu precizie”.
Acesta a mai susținut că gruparea a desfășurat o operațiune cu drone împotriva stațiilor de pompare a petrolului de pe conductele Est-Vest din Arabia Saudită. Potrivit declarației sale, dronele și-ar fi atins țintele.
Duminică seara, Yahya Saree anunțase că aeroportul din Riad fusese vizat în cadrul a „trei operaţiuni militare” desfășurate cu „zeci de rachete balistice”. Celelalte două atacuri ar fi vizat o bază aeriană din Khamis Mushait și o bază navală din Jazan.
Afirmațiile grupării Houthi privind lovirea țintelor nu sunt confirmate independent în informațiile citate de AFP.
Zborurile au fost reluate, dar traficul aerian rămâne limitat
Aeroportul internațional din Riad a fost închis timp de două săptămâni, în urma unei serii de atacuri atribuite rebelilor Houthi, care au provocat victime. Duminică, pe site-ul aeroportului au fost afișate mai multe zboruri interne și internaționale programate, inclusiv curse din Dubai, Paris și Cairo.
Potrivit site-ului de monitorizare a traficului aerian Flightradar24, doar câteva aeronave au decolat însă, în contextul noilor atacuri revendicate de gruparea yemenită.
Conflictul din Yemen deschide un nou front în războiul din Orientul Mijlociu
Conflictul din Yemen a început în 2014 și opune rebelii Houthi forțelor guvernamentale susținute de Arabia Saudită. După o perioadă de relativă acalmie de patru ani, confruntările au reizbucnit în iulie, potrivit relatării AFP, deschizând un nou front în conflictul mai amplu din Orientul Mijlociu.
Rebelii Houthi sunt susținuți de Iran și au lansat în repetate rânduri atacuri asupra unor ținte din Arabia Saudită. Riadul conduce coaliția militară care sprijină guvernul yemenit în confruntarea cu gruparea.
Noile atacuri revendicate de Houthi și operațiunile militare anunțate de coaliția saudită amplifică tensiunile regionale, în timp ce reluarea traficului aerian pe aeroportul din Riad rămâne afectată de situația de securitate.