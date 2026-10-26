Taxă de 2 euro pentru coletele din afara UE, de la 1 noiembrie. Măsura intră în vigoare înainte de Black Friday și Crăciun

Uniunea Europeană (UE) va introduce, de la 1 noiembrie, o taxă de procesare de 2 euro pentru coletele provenite din afara spațiului comunitar, în cadrul comenzilor online. Măsura urmărește consolidarea controalelor vamale și limitarea fluxului de produse importate, în special din China, prin platforme precum Shein, Temu și AliExpress, relatează AFP. Noua taxă va intra în vigoare înainte de perioadele de vârf pentru cumpărăturile online, Black Friday și Crăciun, și se va adăuga taxei de 3 euro aplicate din iulie coletelor mici cu o valoare mai mică de 150 de euro.
Cum se aplică taxa de procesare de 2 euro pentru coletele din afara UE
Noua „taxă de procesare a Uniunii” se va aplica expedierilor care ajung în Uniunea Europeană din țări terțe, în cadrul vânzărilor la distanță, indiferent de valoarea produselor comandate, potrivit RTL Infos/AFP. Taxa de 2 euro se adaugă celei de 3 euro aplicate coletelor mici. Calculul se face în funcție de categoriile de produse declarate în vamă, nu doar în funcție de numărul articolelor dintr-un colet.
De exemplu:
Un colet care conține 20 de șepci din aceeași categorie va avea o taxă de procesare de 2 euro.
Un colet cu trei șepci, patru tricouri și două curele va avea o taxă de procesare de 6 euro, deoarece conține trei categorii de produse.
Acest sistem de calcul este legat de modul în care mărfurile sunt declarate la vamă. Prin urmare, valoarea taxei poate varia în funcție de diversitatea produselor dintr-un colet.
Cine va plăti taxa de 2 euro: cumpărătorii sau platformele online?
Potrivit AFP, taxa de procesare nu trebuie facturată direct consumatorilor. Plata revine platformelor de comerț electronic, vânzătorilor sau intermediarilor acestora.
Totuși, comercianții pot majora prețurile produselor pentru a transfera indirect costurile suplimentare asupra clienților. Unele site-uri au recurs deja la astfel de majorări pentru a compensa taxa de 3 euro aplicată coletelor mici. Astfel, chiar dacă obligația de plată revine comercianților și platformelor, cumpărătorii ar putea resimți efectele noii măsuri prin prețuri mai mari.
De ce introduce Uniunea Europeană o nouă taxă pentru coletele din China
Măsura urmărește finanțarea consolidării controalelor vamale, în contextul creșterii rapide a numărului de colete comandate online din afara Uniunii Europene, în special prin platforme cu sediul în Asia.
Potrivit datelor citate de AFP, aproximativ 5,9 miliarde de colete mici au intrat în UE în 2025, echivalentul a peste 180 de colete pe secundă. Volumul a fost de patru ori mai mare decât în 2022, iar 93% dintre expedieri proveneau din China.
Numărul ridicat al coletelor face dificilă verificarea sistematică a tuturor produselor. În aceste condiții, mărfurile periculoase sau contrafăcute pot ajunge pe piața europeană fără să fie depistate. În plus, industriașii și comercianții europeni au reclamat de mult timp concurența neloială din partea vânzătorilor care operează prin platforme internaționale. Mai multe state membre, în special Franța, au cerut măsuri pentru a limita acest fenomen.
Taxa de 3 euro pentru coletele mici: ce impact a avut
Taxa de 3 euro aplicată din iulie coletelor mici ar fi avut deja un impact asupra fluxurilor de expedieri. Potrivit datelor citate de AFP, numărul acestora a scăzut cu aproximativ 64% după introducerea măsurii. Cu toate acestea, Comisia Europeană avertizează că este prea devreme pentru a trage concluzii definitive privind efectele taxei.
Noua taxă de procesare face parte dintr-o reformă amplă a sistemului vamal al celor 27 de state membre ale Uniunii Europene.
Ce se întâmplă cu taxele pentru colete după 2028
Taxa de procesare de 2 euro este concepută ca o măsură permanentă, însă valoarea sa va fi revizuită o dată la doi ani, pentru a ține cont de evoluția costurilor controalelor vamale.
Începând cu 1 iulie 2028, vor fi introduse și taxe specifice, cu valoare redusă, pentru coletele care tranzitează depozite specializate. Tot în iulie 2028, taxa de 3 euro aplicată coletelor mici urmează să fie eliminată. Aceste expedieri vor intra atunci sub incidența sistemului de taxe vamale europene aplicabil celorlalte importuri.
Pentru armonizarea regulilor pe piața comunitară, statele membre care au introdus anterior propriile taxe naționale de procesare au fost nevoite să renunțe la acestea.