Taxă de 2 euro pentru coletele din afara UE, de la 1 noiembrie. Măsura intră în vigoare înainte de Black Friday și Crăciun

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 oct. 2026, 09:34

Uniunea Europeană (UE) va introduce, de la 1 noiembrie, o taxă de procesare de 2 euro pentru coletele provenite din afara spațiului comunitar, în cadrul comenzilor online. Măsura urmărește consolidarea controalelor vamale și limitarea fluxului de produse importate, în special din China, prin platforme precum Shein, Temu și AliExpress, relatează AFP. Noua taxă va intra în vigoare înainte de perioadele de vârf pentru cumpărăturile online, Black Friday și Crăciun, și se va adăuga taxei de 3 euro aplicate din iulie coletelor mici cu o valoare mai mică de 150 de euro.

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