Părinții își pot face planurile! Când au elevii vacanțe în anul școlar 2026–2027
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Planificarea vacanțelor în anul școlar 2026–2027 depinde atât de calendarul național, cât și de „săptămâna mobilă” aleasă de fiecare județ. În plus, data încheierii cursurilor diferă: absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a termină mai devreme, în timp ce elevii din învățământul tehnologic rămân la școală o săptămână în plus.
Calendarul anului școlar 2026–2027. Toate vacanțele elevilor
Structura anului școlar 2026–2027, stabilită prin Ordinul ministrului Educației nr. 3194/2026, împarte activitatea didactică în cinci module. Acestea alternează cu perioadele de vacanță, astfel încât familiile să poată urmări mai ușor zilele de curs și intervalele în care copiii sunt liberi.
Deși anul școlar începe administrativ la 1 septembrie 2026 și se încheie la 31 august 2027, cursurile pentru elevi au început luni, 7 septembrie 2026. Pentru cei mai mulți dintre aceștia, ultima zi de școală va fi vineri, 18 iunie 2027.
Iată principalele perioade de cursuri și vacanțe din calendarul școlar 2026–2027.
Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026
Primul modul de cursuri se încheie vineri, 23 octombrie. Începând de sâmbătă, 24 octombrie, elevii intră în vacanța de toamnă, care durează până duminică, 1 noiembrie, inclusiv.
Cursurile se reiau luni, 2 noiembrie 2026, când începe al doilea modul de învățare.
Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027
Al doilea modul se desfășoară până marți, 22 decembrie 2026. Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027.
Este perioada în care elevii se bucură de sărbătorile de Crăciun și de Revelion, înainte de revenirea la cursuri luni, 11 ianuarie 2027.
Vacanța mobilă sau vacanța de schi: o săptămână în februarie ori martie 2027
A treia perioadă de cursuri începe pe 11 ianuarie 2027, însă data încheierii sale diferă în funcție de județ.
Vacanța mobilă, cunoscută și drept vacanța de schi, va fi programată într-unul dintre următoarele intervale:
15–21 februarie 2027;
22–28 februarie 2027;
1–7 martie 2027.
Fiecare inspectorat școlar județean, inclusiv cel al municipiului București, stabilește săptămâna corespunzătoare, după consultarea părinților, elevilor și profesorilor.
Din acest motiv, părinții trebuie să verifice anunțurile școlii la care învață copilul înainte de a rezerva o vacanță sau de a planifica o călătorie.
Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027
Al patrulea modul se încheie vineri, 23 aprilie 2027. Urmează vacanța de primăvară, programată de sâmbătă, 24 aprilie, până marți, 4 mai, inclusiv.
Perioada cuprinde Paștele ortodox, sărbătorit duminică, 2 mai 2027. Elevii revin la cursuri miercuri, 5 mai, pentru ultimul modul al anului școlar.
Vacanța de vară începe pe 19 iunie 2027
Pentru majoritatea elevilor, cursurile se termină vineri, 18 iunie 2027. Vacanța mare începe a doua zi, sâmbătă, 19 iunie, și se încheie duminică, 5 septembrie 2027.
Există însă excepții pentru anumite clase terminale și pentru unele forme de învățământ, unde anul școlar are o durată diferită.
Când se termină școala în 2027, în funcție de clasă
Nu toți elevii vor intra în vacanța de vară în aceeași zi. Calendarul școlar prevede termene distincte pentru absolvenții de gimnaziu, pentru cei de liceu și pentru anumite clase din învățământul tehnologic și profesional.
Datele de încheiere a cursurilor sunt următoarele:
4 iunie 2027: clasele a XII-a de la învățământul liceal de zi și clasele a XIII-a de la seral și frecvență redusă. Anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri.
11 iunie 2027: clasa a VIII-a, după 35 de săptămâni de cursuri.
18 iunie 2027: majoritatea celorlalte clase, după 36 de săptămâni de cursuri.
25 iunie 2027: elevii din învățământul liceal tehnologic, cu excepțiile prevăzute în structura anului școlar, și cei din învățământul profesional, după 37 de săptămâni de cursuri.
Pentru învățământul postliceal, durata cursurilor este stabilită prin planurile de învățământ în vigoare.
Când au loc Evaluarea Națională și Bacalaureatul în 2027
Familiile elevilor din clasele terminale trebuie să țină cont și de examenele naționale, care pot influența planurile de vară. Datele prezentate mai jos sunt cele indicate în calendarul de examen menționat în materialul-sursă și trebuie verificate în ordinele oficiale aplicabile.
Evaluarea Națională 2027: probele și rezultatele
Conform calendarului prezentat, înscrierea la Evaluarea Națională este programată între 7 și 11 iunie 2027, iar probele scrise se desfășoară astfel:
22 iunie 2027 – Limba și literatura română;
24 iunie 2027 – Matematică;
25 iunie 2027 – Limba și literatura maternă, pentru elevii care au studiat în limbile minorităților naționale.
Rezultatele inițiale ar urma să fie afișate pe 30 iunie, până la ora 12:00. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor sunt prevăzute pentru 30 iunie, 1 și 2 iulie, iar rezultatele finale sunt programate pentru 7 iulie 2027.
Bacalaureat 2027: calendarul probelor
Pentru absolvenții de liceu, calendarul indicat cuprinde mai întâi probele de evaluare a competențelor, urmate de examenele scrise.
Probele de competențe:
12–14 aprilie 2027 – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
14–16 aprilie 2027 – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;
19–21 aprilie 2027 – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională;
21–23 aprilie 2027 – evaluarea competențelor digitale.
Înscrierea la probele scrise: 31 mai – 4 iunie 2027.
Probele scrise:
14 iunie 2027 – Limba și literatura română;
15 iunie 2027 – proba obligatorie a profilului;
17 iunie 2027 – proba la alegere a profilului și specializării;
18 iunie 2027 – Limba și literatura maternă, pentru candidații eligibili.
Rezultatele inițiale ar urma să fie afișate pe 23 iunie, până la ora 12:00. Contestațiile și vizualizarea lucrărilor sunt programate pentru 23–25 iunie, iar rezultatele finale, pentru 1 iulie 2027.
Datele examenelor trebuie confirmate prin calendarul oficial aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, deoarece structura anului școlar și calendarul examenelor sunt reglementate prin acte distincte.
„Școala altfel” și „Săptămâna verde”: când se desfășoară
Pe lângă vacanțele obișnuite, școlile trebuie să programeze și cele două programe educaționale: „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.
În structura prezentată, acestea se desfășoară în intervalul 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027. Fiecare program cuprinde cinci zile consecutive lucrătoare, stabilite de fiecare unitate de învățământ.
Cele două săptămâni trebuie programate în perioade diferite de cursuri și nu reprezintă vacanțe suplimentare. Activitățile sunt adaptate obiectivelor fiecărui program și pot avea un format diferit de cel al lecțiilor obișnuite.
În învățământul tehnologic și profesional, activitățile pot include și instruire practică, în funcție de specificul programului și al unității de învățământ.
Ce zile libere mai trebuie să urmărească părinții
Pe lângă vacanțele prevăzute în calendar, există și zile în care nu se organizează cursuri, potrivit reglementărilor aplicabile.
Un exemplu este 5 octombrie, Ziua internațională a educației. De asemenea, nu se organizează cursuri în zilele de sărbătoare legală și în celelalte zile nelucrătoare prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil.
În cazul unor situații excepționale, precum condițiile climatice nefavorabile sau alte împrejurări care afectează desfășurarea activității didactice, structura anului școlar poate fi modificată în condițiile stabilite de legislație și cu aprobările necesare.
Orice modificare trebuie să țină cont de parcurgerea integrală a programei școlare și de posibilitatea elevilor de a participa la examenele și evaluările naționale.
Cum îți planifici vacanțele în funcție de calendarul școlar
Pentru a evita suprapunerea concediilor cu perioadele de cursuri, părinții ar trebui să urmărească trei repere: vacanțele comune tuturor elevilor, săptămâna de vacanță mobilă stabilită în județ și data la care se termină cursurile clasei copilului.
Cele mai importante intervale pentru planificarea concediilor sunt vacanța de toamnă, cea de iarnă, săptămâna mobilă din februarie sau martie, vacanța de primăvară și vacanța de vară. Pentru familiile cu elevi în clase terminale, calendarul examenelor este la fel de important.
Înainte de a face rezervări, verifică structura publicată de școala copilului și calendarele oficiale ale examenelor. Astfel, poți organiza din timp vacanțele în familie, fără să pierzi din vedere perioadele de cursuri sau eventualele diferențe dintre clase și județe.
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