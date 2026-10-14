Părinții își pot face planurile! Când au elevii vacanțe în anul școlar 2026–2027

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 oct. 2026, 17:19

Planificarea vacanțelor în anul școlar 2026–2027 depinde atât de calendarul național, cât și de „săptămâna mobilă” aleasă de fiecare județ. În plus, data încheierii cursurilor diferă: absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a termină mai devreme, în timp ce elevii din învățământul tehnologic rămân la școală o săptămână în plus.

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