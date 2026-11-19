Castelul de Lut din Valea Zânelor: program, preț și cum ajungi
Castelul de Lut din Valea Zânelor (Porumbacu de Sus, județul Sibiu)
Castelul de Lut din Valea Zânelor este o construcție ecologică situată în Porumbacu de Sus, județul Sibiu (la aproximativ 40 km de municipiul Sibiu, 118 km de Brașov și aproape 283 km de București), cu o arhitectură de poveste, care funcționează ca pensiune și restaurant.
Povestea castelului
Castelul de Lut din Valea Zânelor a fost ridicat între anii 2014 și 2017 din materiale naturale, precum lut, paie, lemn și piatră de râu, fiind acoperit cu șindrilă.
Dar abia din vara anului trecut turiștii se și pot caza în acest loc de vis, după ce proprietarii au pus la dispoziția lor 10 camere (28 de locuri) cu design personalizat și elemente ecologice, stil eco boutique guesthouse de 4 stele.
Camerele nu au aer condiționat, dar acces direct din curte și vedere spre munte, grădină sau râu (Porumbacu).
De asemenea, a fost deschis și un restaurant, care oferă preparate inspirate din bucătăria locală și internațională. Accesul vizitatorilor de o zi/pentru masă se face pe bază de rezervare.
Cum ajungi la Castelul de Lut
Castelul de Lut din Valea Zânelor este situat în satul sibian Porumbacu de Sus (DJ105J), lângă râul Porumbacu și Munții Făgăraș.
Principalul drum de acces în zonă este este DN1 / E68 (via centura Făgăraș Nord), urmat de DJ105J spre Porumbacu de Sus.
Programul și prețul
Castelul de Lut Valea Zânelor din Porumbacu de Sus nu mai funcționează ca simplu obiectiv turistic, cu bilet de intrare, după transformarea sa într-un complex tip Eco Boutique Guesthouse & Restaurant à la carte.
Astfel, accesul public general este închis; vizitarea castelului, a grădinii și turul proprietății sunt disponibile exclusiv pentru cei care au o rezervare la restaurant sau sunt cazați în pensiune.
Restaurantul de la Castelul de Lut este disponibil, zilnic, între orele 12:00 și 22:00.(ultima comandă la ora 20:30) Micul dejun este inclus în ofertele standard/cu mic dejun (servit à la carte, de obicei între 10:00 și 12:00).
Potrivit site-ului casteluldelut.ro, prețurile de cazare la celebrul obiectiv turistic din Valea Zânelor sunt situate, în general, în jurul valorii de 1.300 – 1.600 lei/noapte pentru o cameră dublă (cu mic dejun inclus), cu tarife orientative menționate în surse începând de la 800 lei/noapte, în funcție de sezon și tipul camerei.
Repere de preț și opțiuni de cazare
Cameră dublă (ex. Mountain & Garden View, cu mic dejun): aproximativ 1.300 lei/noapte (tarif nerambursabil) sau 1.600 lei/noapte (tarif flexibil/standard);
Estimare generală pe noapte: în jur de 1.400 lei/noapte (pentru 2 adulți, cu mic dejun și parcare), iar unele ghiduri menționează tarife pornind de la 800 lei/noapte sau pachete listate în dolari, între 150 - 300 $/noapte (Junior/Superior Suite, Family Room, Double/Deluxe Room.
Cele mai bune momente pentru fotografii
Cele mai bune momente pentru fotografii la Castelul de Lut Valea Zânelor sunt în extrasezon, în zilele lucrătoare, dar și la orele cu lumină blândă (de obicei, dimineața devreme sau spre apus).
Extrasezon, pentru că primăvara și toamna sunt anotimpuri care aduc culori calde, peisaj montan variat la poalele Munților Făgăraș și mult mai puțină aglomerație decât în vârf de sezon sau de sărbători.
De asemenea, de luni până vineri sunt în general zile mult mai liniștite, oferind cadre curate fără mulți vizitatori în fundal, spre deosebire de weekend, când locația este mult mai aglomerată.
Lumina caldă, de dimineață și de seară, scoate în evidență formele organice, textura pereților din lut, nisip și paie, dar și acoperișul din lemn sau râul din apropiere.
Ce mai vezi în zonă
Lângă Castelul de Lut din Valea Zânelor (Porumbacu de Sus, județul Sibiu) poți vizita și parcuri tematice, obiective istorice sau trasee montane în Munții Făgăraș, dar și herghelia de la Sâmbăta de Jos, celebră pentru caii din rasa Lipițan.
Parcuri tematice și familie:
Povestea Calendarului (Porumbacu de Sus) – Parc tematic cu 12 căsuțe inspirate de lunile anului și ateliere creative;
Brambura Park / Casa Întoarsă (Avrig) – Casă întoarsă pe două niveluri și zonă cu animale, inclusiv alpaca;
Panoramic Dino Park (Avrig) – Parc cu machete de dinozauri în mărime naturală și animale.
Istorie și arhitectură
Abația Cisterciană de la Cârța – Ruinele unei mănăstiri medievale gotice;
Palatul Brukenthal din Avrig – Fosta reședință de vară a baronului Samuel von Brukenthal, cu parc și oranjerie.
Natură și drumeții
Trasee spre Munții Făgăraș – Drumeții forestiere și montane, inclusiv spre Vârful Negoiu sau Cabana Negoiu;
Transfăgărășan, Bâlea Lac și Bâlea Cascadă – Drum alpin spectaculos și zone glaciare de altitudine (cu acces sezonier în funcție de vreme);
Ferma de cerbi Poiana Neamțului – Observarea cerbilor în pădure, de regulă prin vizite ghidate.
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