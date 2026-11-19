Publicat 19 nov. 2026, 11:27 Actualizat 19 nov. 2026, 12:10

Castelul de Lut din Valea Zânelor este o construcție ecologică situată în Porumbacu de Sus, județul Sibiu (la aproximativ 40 km de municipiul Sibiu, 118 km de Brașov și aproape 283 km de București), cu o arhitectură de poveste, care funcționează ca pensiune și restaurant.

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