Banatul, promovat în lumea întreagă de un influencer celebru

Banatul vrea să cucerească Europa prin gastronomie, iar un influencer sârb cu peste patru milioane de urmăritori este implicat în proiect. Cunoscut drept Balkan Dad, acesta a devenit celebru pe TikTok datorită rețetelor tradiționale și umorului balcanic. Acum, are misiunea să promoveze bucătăria bănățeană în întreaga lume.
Banatul vrea să atragă turiști cu ajutorul unui star TikTok
Trening, maieu, scobitoare în colțul gurii și mult umor. Așa a cucerit internetul sârbul cunoscut drept Balkan Dad. Videoclipurile sale despre mâncare și obiceiuri balcanice au strâns milioane de urmăritori.
„Nu mi-au spus că țuica asta are 25 de ani vechime, dar m-a ars.”, zice tânărul.
Acum, influencerul a fost cooptat de autoritățile din Timiș pentru a promova Banatul, desemnat Regiune Gastronomică Europeană pentru anul 2028. Scopul este ca preparatele locale să devină cunoscute peste hotare și să atragă cât mai mulți turiști.
„Micii, varianta românească a cevapilor, se mănâncă doar cu muștar și pâine, ați auzit? După mici, m-au surprins cu o horă tradițională românească.”
Autoritățile speră ca popularitatea lui Balkan Dad să transforme vizualizările de pe rețelele sociale în vizite reale. Iar rețeta succesului pare simplă: mâncare tradițională, umor și milioane de oameni care urmăresc fiecare videoclip.