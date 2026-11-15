Banatul, promovat în lumea întreagă de un influencer celebru

Publicat 15 nov. 2026, 18:36 Actualizat 15 nov. 2026, 18:37 Sursă Realitatea PLUS

Banatul vrea să cucerească Europa prin gastronomie, iar un influencer sârb cu peste patru milioane de urmăritori este implicat în proiect. Cunoscut drept Balkan Dad, acesta a devenit celebru pe TikTok datorită rețetelor tradiționale și umorului balcanic. Acum, are misiunea să promoveze bucătăria bănățeană în întreaga lume.

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