Transalpina: când se deschide și când se închide drumul
Foto cu rol ilustrativ
Transalpina, cunoscută și sub numele de „Drumul Regelui”, este unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane din România. Șoseaua DN67C traversează Munții Parâng, leagă zona Novaciului de Sebeș și ajunge la o altitudine de 2.145 de metri, în Pasul Urdele. Pentru că o mare parte din traseu se află la peste 2.000 de metri, circulația depinde în fiecare an de vreme, de stratul de zăpadă și de lucrările de deszăpezire.
În sezonul rece, sectorul montan dintre Rânca și Obârșia Lotrului este închis pentru siguranța șoferilor. În 2026, traficul a fost oprit din nou pe această porțiune la 31 octombrie, după ce condițiile meteorologice s-au deteriorat. Iată când se redeschide Transalpina, ce restricții trebuie respectate și unde poți găsi cazare atunci când planifici o excursie pe acest traseu.
Când se redeschide Transalpina
Transalpina nu are o dată fixă de redeschidere în fiecare an. În mod obișnuit, circulația pe sectorul montan dintre Rânca și Obârșia Lotrului este reluată la sfârșitul primăverii sau la începutul verii, după topirea zăpezii și intervențiile de deszăpezire.
Înainte de redeschidere, drumarii îndepărtează zăpada de pe carosabil și verifică starea drumului, parapetele, indicatoarele și zonele afectate de fenomenele meteorologice. Ulterior, o comisie formată din reprezentanți ai CNAIR și ai direcțiilor regionale de drumuri evaluează dacă șoseaua poate fi redată circulației în condiții de siguranță.
În 2026, circulația pe sectorul dintre Rânca și Curpăț a fost redeschisă pe 29 mai, de la ora 09:00. Măsura a permis reluarea traficului pe porțiunea montană după lucrările de deszăpezire și verificările efectuate de autorități.
Pentru sezonul 2027, dacă iarna va fi lungă, iar zăpada se va menține pe creste, șoferii ar putea fi nevoiți să aștepte până în mai sau iunie. Așadar, cei care caută informații despre „când se deschide Transalpina” trebuie să urmărească anunțurile CNAIR, nu să se bazeze exclusiv pe datele din anii anteriori.
Închiderea pentru iarnă
Închiderea Transalpinei pentru sezonul rece este determinată în principal de condițiile meteo de la mare altitudine. Ninsoarea, viscolul, poleiul, ceața și temperaturile foarte scăzute pot transforma rapid șoseaua într-un traseu periculos. În anumite zone, intervenția utilajelor este dificilă, iar riscul ca șoferii să rămână blocați crește considerabil.
În 2026, circulația pe sectorul Rânca – Obârșia Lotrului a fost închisă temporar începând cu 31 octombrie, ora 14:00, pentru toate categoriile de autovehicule. Decizia a fost anunțată de CNAIR și a fost luată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Înainte de oprirea traficului, un utilaj de deszăpezire a verificat traseul pentru a se asigura că nu au rămas mașini pe porțiunea care urma să fie închisă.
Măsura vizează sectorul montan dintre Rânca și Obârșia Lotrului, între kilometrii 34+800 și 59+800. Alte porțiuni ale drumului pot avea un regim diferit de circulație, în funcție de vreme și de eventualele lucrări. Totuși, cât timp tronsonul de creastă este închis, șoferii nu pot traversa Transalpina de la un capăt la celălalt.
Pentru perioada de iarnă 2026-2027, autoritățile nu au anunțat o dată certă de redeschidere. Reluarea traficului va depinde de evoluția vremii și de verificările efectuate înainte de ridicarea restricției.
Restricții de circulație
Chiar și atunci când este deschisă, Transalpina nu poate fi parcursă oricând și în orice condiții. Pe sectorul montan dintre Rânca și Obârșia Lotrului, autoritățile pot impune un program special, în funcție de temperaturi, precipitații și vizibilitate.
În 2026, restricțiile au fost înăsprite treptat pe măsură ce s-a apropiat sezonul rece. Începând cu 26 septembrie, circulația pe tronsonul Rânca – Obârșia Lotrului a fost permisă doar între orele 09:00 și 18:00. Măsura a fost justificată prin apariția lapoviței, a ninsorilor și a gheții pe carosabil, în special la altitudini de peste 1.500 de metri.
În perioadele în care drumul este deschis, șoferii trebuie să țină cont și de următoarele reguli:
Limita de viteză este de 30 km/h pe sectorul montan pentru care au fost instituite aceste restricții.
Vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone nu au acces pe tronsonul vizat de restricțiile anunțate de CNAIR.
Circulația poate fi oprită temporar în cazul ninsorilor, al furtunilor, al ceții dense sau al căderilor de pietre.
Programul de acces poate fi modificat în funcție de condițiile meteo și de intervențiile drumurilor.
Înainte de plecare, verifică intervalul de circulație valabil în ziua respectivă. Nu încerca să intri pe un sector închis, nici măcar dacă vremea pare bună în localitatea din care pornești.
Cum verifici starea drumului
Cel mai sigur este să verifici informațiile publicate de instituțiile care administrează și monitorizează drumul. CNAIR și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova anunță închiderile, redeschiderile și modificările programului de circulație.
Poți urmări pagina oficială de Facebook a DRDP Craiova și comunicările CNAIR. Informații despre restricții și incidente sunt publicate și de Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române. Înainte de plecare, verifică și prognoza meteo pentru zona montană, nu doar pentru localitatea de la care pornești.
Unde te cazezi pe traseu
Cei care vor să exploreze Transalpina pot alege dintre mai multe zone de cazare, în funcție de punctul din care doresc să înceapă excursia și de obiectivele pe care vor să le viziteze.
Rânca, aflată pe versantul sudic al traseului, este una dintre cele mai populare variante. Stațiunea are pensiuni, cabane și hoteluri, iar în sezonul cald poate fi folosită ca punct de plecare pentru excursii pe Transalpina. Printre unitățile de cazare din zonă se numără Pensiunea Tara Rânca și Vila Ozon Rânca.
O altă variantă este Novaci, localitate aflată la poalele muntelui, de unde începe urcarea spre Rânca. Aici poți găsi pensiuni și unități de cazare potrivite pentru cei care preferă să stea la o altitudine mai mică și să ajungă dimineața pe traseu.
Pe partea nordică, Obârșia Lotrului este o zonă apreciată de turiști pentru apropierea de lacul Vidra, de stațiunea Voineasa și de traseele montane. Există pensiuni și cabane în împrejurimi, însă trebuie ținut cont de un detaliu important: dacă sectorul Rânca - Obârșia Lotrului este închis, nu poți ajunge din Rânca în această zonă traversând creasta. Accesul trebuie planificat pe rutele alternative, în funcție de punctul de plecare și de starea celorlalte drumuri.
Pentru o excursie reușită, rezervă cazarea după ce verifici traseul pe care îl poți parcurge efectiv. Transalpina oferă peisaje spectaculoase, dar programul de circulație se poate schimba rapid, iar o rezervare într-o anumită zonă nu garantează că vei putea traversa șoseaua montană în ziua aleasă.
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