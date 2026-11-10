Transalpina: când se deschide și când se închide drumul

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 10 nov. 2026, 21:03

Transalpina, cunoscută și sub numele de „Drumul Regelui”, este unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane din România. Șoseaua DN67C traversează Munții Parâng, leagă zona Novaciului de Sebeș și ajunge la o altitudine de 2.145 de metri, în Pasul Urdele. Pentru că o mare parte din traseu se află la peste 2.000 de metri, circulația depinde în fiecare an de vreme, de stratul de zăpadă și de lucrările de deszăpezire.

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