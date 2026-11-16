Ce nu ai voie să faci în parcurile Disney. Obiecte interzise și reguli pentru turiști
Disneyland Paris
O vizită într-un parc de distracții Disney presupune respectarea unor reguli stricte, menite să protejeze siguranța vizitatorilor și să păstreze atmosfera specifică acestor locuri. De la obiectele pe care turiștii nu le pot introduce în incintă până la comportamentul interzis în timpul spectacolelor, regulamentele prevăd o serie de restricții.
Regulile nu sunt identice în toate destinațiile. Disneyland Paris are propriul regulament, la fel ca parcurile Walt Disney World și Disneyland Resort din Statele Unite. Există însă câteva interdicții comune: armele, obiectele periculoase, dronele, echipamentele care pot deranja publicul și accesul neautorizat în zonele rezervate angajaților.
Obiectele pe care nu le poți lua cu tine în parcurile Disney
Înainte de intrare, vizitatorii și bagajele lor pot fi supuse controalelor de securitate. La Disneyland Paris sunt interzise armele de orice fel, substanțele periculoase, băuturile alcoolice și recipientele din sticlă.
Nici obiectele care produc zgomot puternic, precum vuvuzelele, portavocele și goarnele, nu sunt permise. Regulamentul interzice și dronele, jucăriile controlate de la distanță și echipamentele care pot pune în pericol siguranța sau confortul celorlalți vizitatori.
O altă categorie vizată este cea a accesoriilor pentru filmare și fotografiere. La Disneyland Paris, bețele telescopice, trepiedele și extensiile pentru telefoane sau camere care depășesc 20 de centimetri atunci când sunt extinse nu sunt acceptate.
În parcurile Disney din Statele Unite, lista include și spray-uri paralizante, artificii, obiecte inflamabile, scaune pliabile și selfie stick-uri. Sunt interzise și anumite dispozitive de agrement, precum trotinetele, skateboardurile, rolele și încălțămintea cu roți.
Există limite pentru dimensiunea bagajelor și a cărucioarelor
Turiștii care vin cu bagaje voluminoase trebuie să verifice dimensiunile acceptate înainte de plecare. La Walt Disney World, valizele, gențile, rucsacurile și lăzile frigorifice nu pot depăși 61 de centimetri lungime, 38 de centimetri lățime și 46 de centimetri înălțime.
La Disneyland Paris, limita pentru bagajele mari este de 55 x 40 x 25 de centimetri. Obiectele care depășesc aceste dimensiuni nu pot fi introduse în parcuri, iar administrația recomandă folosirea spațiilor de depozitare din afara acestora.
Și cărucioarele pentru copii au restricții. La Walt Disney World și Disneyland Resort, cele care depășesc 79 de centimetri lățime și 132 de centimetri lungime sunt interzise. În parcurile din Statele Unite nu sunt permise nici cărucioarele de tip vagon.
La Disneyland Paris, cărucioarele și vagoanele de dimensiuni mici pot fi acceptate, însă trebuie lăsate în afara atracțiilor și a teatrelor.
De ce nu ai voie să te costumezi în personajele Disney
Una dintre regulile care îi surprind pe unii turiști este interdicția de a purta costume complete în parcuri. La Disneyland Paris, vizitatorii cu vârsta de cel puțin 12 ani nu pot purta costume sau măști, cu excepția situațiilor în care acestea sunt necesare din motive medicale.
La Walt Disney World, limita de vârstă este de 14 ani. Restricția urmărește să evite confuzia dintre vizitatori și personajele oficiale interpretate de angajații parcului. În plus, persoanele costumate nu trebuie să interacționeze cu ceilalți turiști ca și cum ar reprezenta personaje Disney și nici să împiedice desfășurarea activităților.
Și hainele pot deveni un motiv pentru refuzarea accesului. Vizitatorii trebuie să poarte încălțăminte și îmbrăcăminte adecvată. La Disneyland Paris sunt interzise hainele care se târăsc pe jos, iar costumele, machiajul sau tatuajele considerate ofensatoare, nepotrivite ori înfricoșătoare pentru copii pot atrage restricții.
Fumatul, alcoolul și animalele de companie
Fumatul și utilizarea țigărilor electronice sunt permise numai în zonele special amenajate. La Disneyland Paris, fumatul este interzis în restul parcului, iar aceeași regulă se aplică și dispozitivelor de vaping.
În parcurile Walt Disney World, tutunul și țigările electronice pot fi folosite doar în spațiile exterioare desemnate. Alcoolul nu poate fi introdus în parcuri, iar marijuana și alte substanțe ilegale sunt interzise.
Nici animalele de companie nu au acces liber. La Disneyland Paris sunt acceptați câinii-ghid și câinii de asistență, precum și anumite animale de sprijin emoțional, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de regulament. Accesul acestora la atracții este însă limitat.
Comportamente care pot duce la evacuarea din parc
Regulamentul nu se referă doar la obiectele introduse în incintă, ci și la felul în care vizitatorii se comportă. Furtul, violența fizică sau verbală, insultele, hărțuirea, discriminarea și comportamentul indecent pot duce la îndepărtarea persoanei din parc. În funcție de gravitate, administrația poate sesiza poliția.
La Disneyland Paris, alergatul imprudent este interzis din motive de siguranță. Vizitatorii nu au voie să intre în zonele din culise sau în spațiile delimitate și rezervate personalului. De asemenea, fotografierea cu blițul și filmarea cu lumini suplimentare sunt interzise în timpul atracțiilor și spectacolelor.
Picnicurile de grup care presupun folosirea lăzilor frigorifice, a aragazurilor, meselor pliabile și a altor echipamente voluminoase nu sunt permise în interiorul parcurilor. Există însă o zonă special amenajată pentru picnic, în apropierea intrării.
Nici vânzarea de produse, distribuirea de pliante sau desfășurarea unor activități comerciale fără autorizare nu sunt acceptate. Fotografierea și filmarea în scop personal sunt permise, însă utilizarea comercială a imaginilor realizate în Disneyland Paris necesită acordul scris al administrației.
Ce riști dacă nu respecți regulile Disney
Vizitatorii care încearcă să intre cu obiecte interzise pot fi obligați să renunțe la acestea înainte de acces. La Disneyland Paris, regulamentul precizează că obiectele interzise nu sunt păstrate de angajați și pot fi distruse.
În cazul încălcărilor mai grave, administrația poate refuza accesul sau poate solicita părăsirea parcului, fără rambursarea biletului. În situații care implică violență, furt sau alte fapte ilegale, poate fi anunțată poliția.
Regulamentele pot fi modificate, iar unele restricții diferă de la o destinație la alta. Turiștii sunt sfătuiți să consulte lista oficială înainte de vizită, mai ales dacă intenționează să ia cu ei echipamente foto-video, bagaje mari sau obiecte necesare copiilor.
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