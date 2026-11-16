Publicat 16 nov. 2026, 23:25 Actualizat 16 nov. 2026, 23:32

O vizită într-un parc de distracții Disney presupune respectarea unor reguli stricte, menite să protejeze siguranța vizitatorilor și să păstreze atmosfera specifică acestor locuri. De la obiectele pe care turiștii nu le pot introduce în incintă până la comportamentul interzis în timpul spectacolelor, regulamentele prevăd o serie de restricții.

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