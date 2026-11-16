Castel medieval de 800 de ani, scos la vânzare cu un euro. Restaurarea costă 20 de milioane

Un castel medieval vechi, din Germania, de aproximativ 800 de ani, cu două turnuri, sală a cavalerilor și șanț cu apă, este oferit spre vânzare pentru prețul simbolic de un euro. Oferta pare una de nerefuzat, însă viitorul proprietar trebuie să fie pregătit pentru o investiție uriașă: restaurarea clădirii ar putea costa aproximativ 20 de milioane de euro.
Autoritățile locale caută de mai mulți ani un investitor dispus să salveze monumentul istoric. Castelul este neocupat de ani buni, iar degradarea sa a făcut necesare lucrări ample de renovare. Prețul de un euro, prezentat de presa germană pe baza declarațiilor reprezentanților locali, este unul simbolic. În realitate, achiziția presupune asumarea unor costuri și obligații considerabile.
Castelul Schnaditz are o istorie de aproximativ 800 de ani
Este vorba despre castelul Schnaditz, care a fost construit în jurul anului 1237 și a fost, timp de secole, reședința familiei nobiliare von Zaschnitz. Ansamblul se află în nordul Saxoniei și păstrează elemente arhitecturale care amintesc de rolul său defensiv.
Clădirea are o suprafață de aproximativ 1.012 metri pătrați și este dominată de două turnuri. Cel mai înalt este un turn de apărare de aproximativ 29 de metri, iar ansamblul include o sală a cavalerilor și un șanț cu apă. În apropiere se află și un parc istoric, care poate fi cumpărat separat.
De-a lungul timpului, castelul a trecut prin mai multe transformări. După cel de-Al Doilea Război Mondial, proprietatea a fost naționalizată și a primit diverse funcții administrative și sociale. În clădire au funcționat, printre altele, birouri și o grădiniță.
De ce este vândut cu doar un euro
Prețul simbolic nu reflectă valoarea istorică sau dimensiunea proprietății, ci dificultatea de a găsi pe cineva dispus să suporte costurile de restaurare. Potrivit estimărilor prezentate de presa germană, lucrările ar putea ajunge la aproximativ 20 de milioane de euro.
Primarul local, Mathias Mieth, a declarat pentru publicația Bild că și-ar dori ca monumentul să fie salvat, deoarece are o importanță deosebită pentru regiune. Deși clădirea are nevoie de intervenții serioase, acoperișul ar fi încă etanș, potrivit reprezentantului local.
Castelul se află sub protecția legislației privind patrimoniul istoric. Prin urmare, viitorul proprietar nu va putea începe lucrările după propriile planuri, fără aprobările necesare.
Mathias Mieth a vorbit despre dificultățile administrative și despre timpul pe care îl pot presupune avizele. Reprezentanții instituțiilor de protecție a patrimoniului susțin însă că există posibilitatea colaborării cu proprietarii, atât timp cât restaurarea respectă valoarea istorică a clădirii.
Ce ar putea deveni castelul după restaurare
Autoritățile locale speră să atragă un investitor care să găsească o utilizare potrivită pentru ansamblul istoric. Printre variantele luate în calcul se numără amenajarea unui hotel cu tematică medievală, a unui centru de instruire, a unui internat sau chiar a unui cămin pentru persoane vârstnice.
Parcul din apropierea castelului ar putea fi achiziționat separat, la un preț indicat de aproximativ 60 de euro pe metru pătrat. Astfel, proiectul ar putea presupune cheltuieli suplimentare față de restaurarea propriu-zisă.