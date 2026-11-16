Castel medieval de 800 de ani, scos la vânzare cu un euro. Restaurarea costă 20 de milioane

Publicat 16 nov. 2026, 17:26 Actualizat 16 nov. 2026, 17:28

Un castel medieval vechi, din Germania, de aproximativ 800 de ani, cu două turnuri, sală a cavalerilor și șanț cu apă, este oferit spre vânzare pentru prețul simbolic de un euro. Oferta pare una de nerefuzat, însă viitorul proprietar trebuie să fie pregătit pentru o investiție uriașă: restaurarea clădirii ar putea costa aproximativ 20 de milioane de euro.

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