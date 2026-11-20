Stațiunile cu băi termale din România bune și iarna. Prețuri și tratamente
FOTO: Turism Felix
O baie în apă caldă, într-o piscină termală, poate fi una dintre cele mai plăcute modalități de a petrece un weekend de iarnă. România are numeroase stațiuni balneare în care turiștii pot găsi bazine interioare, centre spa și baze de tratament deschise în sezonul rece. Unele folosesc ape termale, altele ape sărate, minerale sau carbogazoase, fiecare având indicații terapeutice diferite.
Printre cele mai cunoscute destinații se numără Băile Felix, Băile Herculane, Băile Tușnad, Sovata și Covasna. La acestea se adaugă Călimănești-Căciulata, Băile Bazna și Vatra Dornei, stațiuni potrivite pentru cei care caută proceduri balneare și relaxare în lunile reci.
Prețurile prezentate mai jos sunt tarife publicate pentru 2026 și pot varia în funcție de zi, sezon, hotel și serviciile incluse. De asemenea, indicațiile terapeutice nu înseamnă că o baie este potrivită pentru oricine: procedurile trebuie alese după un consult medical.
Băile Felix
Complexul Apollo-Felix (sursa foto: Turism Felix)
Băile Felix, din județul Bihor, este una dintre cele mai cunoscute destinații pentru băi termale în România. Stațiunea funcționează pe tot parcursul anului și are hoteluri cu piscine interioare, centre de wellness și baze de tratament. Apa termală are temperaturi naturale cuprinse între aproximativ 20 și 49 de grade Celsius, în funcție de izvor.
Apele de la Felix sunt folosite în special în tratamente pentru afecțiuni reumatismale și ale aparatului locomotor, dar și pentru unele afecțiuni neurologice periferice. În bazele specializate se pot face băi termale, hidrokinetoterapie și alte proceduri de recuperare, la recomandarea medicului.
Pentru cei care vor doar să se relaxeze, există mai multe variante. La Ștrandul Apollo-Felix, tarifele publicate pentru 2026 sunt de 65 de lei în timpul săptămânii și 70 de lei în weekend pentru un adult. După ora 15:00, accesul costă 55 de lei în timpul săptămânii și 60 de lei în weekend.
O altă variantă este Aqua Park President, unde intrarea pentru adulți este de 80 de lei pe zi sau 40 de lei pentru cinci ore, potrivit tarifelor publicate pentru 2026. Înainte de plecare, este recomandată verificarea programului, deoarece unele facilități exterioare pot fi închise sau restrânse în extrasezon.
Băile Herculane
Ștrandul Termal Versay (sursa foto: Facebook)
Băile Herculane, din județul Caraș-Severin, au o tradiție balneară de aproape două milenii. Stațiunea este cunoscută pentru izvoarele sale termominerale, cu temperaturi care pot ajunge la 60 de grade Celsius. Apele sunt sulfuroase, cloruro-sodice, bicarbonatate și conțin și alte substanțe minerale, în funcție de izvor.
Acestea sunt utilizate în tratamente pentru afecțiuni reumatismale și ale aparatului locomotor. În bazele de tratament există proceduri precum băile în căzi sau bazine, hidroterapia, kinetoterapia, electroterapia și inhaloterapia. Stațiunea oferă și posibilitatea unor cure interne cu apă minerală, dar acestea trebuie făcute numai la recomandarea medicului.
Pentru un sejur de iarnă, turiștii trebuie să caute în special hotelurile și bazele care au piscine acoperite și facilități termale funcționale în sezonul rece. Nu toate ștrandurile din stațiune sunt deschise iarna. De exemplu, Ștrandul 7 Izvoare și Ștrandul Termal Versay sunt listate ca facilități de sezon, cu tarife publicate anterior de aproximativ 30, respectiv 50 de lei pentru o zi.
Un weekend la Herculane poate fi combinat cu plimbări în zona Parcului Național Domogled-Valea Cernei, însă programul bazelor de tratament și accesul la piscine trebuie verificate direct la unitatea de cazare.
Băile Tușnad
Wellness Tușnad (sursa foto: Visit Tușnad)
Băile Tușnad, în județul Harghita, sunt cunoscute pentru apele minerale carbogazoase și mofete. Stațiunea este asociată în special cu tratamentele pentru afecțiuni cardiovasculare și circulatorii, dar și cu proceduri de recuperare și relaxare.
Spre deosebire de stațiunile cu izvoare termale, aici rolul important îl au apele minerale carbogazoase și emanațiile naturale de dioxid de carbon folosite în mofete. Baza de tratament include proceduri de kinetoterapie, hidrokinetoterapie, electroterapie, masaj și hidrotermoterapie. Accesul la aceste proceduri se face după evaluarea medicului balneolog.
Pentru turiștii care vor să se bucure de apă caldă fără să urmeze un program medical, Wellness Tușnad este o opțiune disponibilă în toate anotimpurile. Complexul are un bazin cu apă termală la 34-36 de grade Celsius, jacuzzi, bazin de înot, bazin pentru copii și mai multe facilități de saună și relaxare.
Tarifele publicate pentru 2026 sunt de aproximativ 60 de lei pentru trei ore și 120 de lei pentru o zi întreagă. Este una dintre variantele de băi termale în România iarna pentru cei care vor să combine un weekend la munte cu accesul la piscine interioare.
Sovata
Sovata Health Spa Hotel (sursa foto: Ensana)
Sovata, în județul Mureș, este cunoscută mai ales pentru Lacul Ursu și pentru apa sărată cu proprietăți helioterme. Lacul este o atracție importantă în sezonul cald, însă nu trebuie confundat cu piscinele interioare ale hotelurilor și centrelor spa care pot funcționa și iarna.
Apa sărată și nămolul sapropelic sunt utilizate în tratamente balneare pentru afecțiuni reumatismale, ginecologice și dermatologice, în funcție de evaluarea medicală. Lacul Ursu are un regim sezonier, astfel că turiștii care ajung în stațiune în timpul iernii trebuie să verifice dacă pot beneficia de băi în cadrul unităților hoteliere.
Un exemplu este Sovata Health Spa Hotel, care are piscine cu apă sărată, bazine Kneipp, saune și servicii de tratament. Ofertele publicate pentru 2026 includ pachete de cazare cu spa și mic dejun de la aproximativ 433,50 lei pe cameră, pe noapte și persoană, în anumite condiții de rezervare. Pachetele de sănătate pornesc de la aproximativ 780 de lei pe noapte și persoană, dar presupun un sejur minim de cinci nopți.
Pentru un weekend, turiștii pot opta pentru un pachet de cazare cu acces la spa, fără să cumpere neapărat un program balnear complet. Prețul final depinde de perioada aleasă și de tipul camerei.
Covasna
Căprioara SPA & Wellness Resort (sursa foto: Facebook)
Covasna este una dintre cele mai cunoscute stațiuni din România pentru tratamentele cardiovasculare. Principalii factori naturali utilizați în bazele de tratament sunt apele minerale carbogazoase și mofetele, adică instalații în care este folosit dioxidul de carbon de origine naturală.
Procedurile sunt recomandate în anumite afecțiuni ale inimii și ale sistemului circulator, dar numai după consult și cu respectarea contraindicațiilor. În stațiune există baze care oferă băi carbogazoase, mofetă, electroterapie, kinetoterapie și hidroterapie.
Un exemplu este Căprioara SPA & Wellness Resort, care are propria bază de tratament. Pentru perioada de iarnă din 2026, tarifele publicate pentru pachetele de tratament de cel puțin șapte nopți au pornit de la aproximativ 448 de lei pe zi și persoană, în cameră dublă. Pachetul includea cazare, mese, tratament balnear și acces la facilitățile spa.
O altă variantă este Complexul Balnear Covasna & Cerbul, care oferă pachete cu demipensiune, consultație medicală și proceduri zilnice. Pentru 2027 sunt deja publicate tarife de la 371 de lei pe zi și persoană pentru pachetele de tratament de minimum zece nopți, în extrasezon.
Cât costă un weekend
Costul unui weekend într-o stațiune balneară depinde de trei elemente: cazare, masă și accesul la piscine sau proceduri. O intrare la un centru wellness poate costa câteva zeci de lei, în timp ce un pachet care include cazare, mese și tratament medical poate ajunge la câteva sute de lei pe zi.
Câteva repere din tarifele publicate pentru 2026:
Băile Felix: 65-70 de lei pentru o zi la Ștrandul Apollo-Felix; 80 de lei la Aqua Park President.
Băile Tușnad: aproximativ 60 de lei pentru trei ore sau 120 de lei pentru o zi la Wellness Tușnad.
Călimănești-Căciulata: la AquaPark Cozia, accesul pentru adulții necazați costă 40 de lei pentru trei ore și jumătate de luni până joi și 50 de lei de vineri până duminică.
Sovata: ofertele de cazare cu spa ale hotelului Ensana pornesc de la aproximativ 433,50 lei pe noapte și persoană, în anumite perioade și condiții.
Covasna: pachetele de tratament publicate pentru iarna 2026 au avut tarife de la aproximativ 448 de lei pe zi și persoană, dar cu o durată minimă de șapte nopți.
Cei care caută și alte stațiuni balneare iarna pot lua în calcul Călimănești-Căciulata, unde AquaPark Cozia are piscine interioare și exterioare cu apă termală între 28 și 37 de grade Celsius. Accesul pentru adulții necazați costă 40 de lei în timpul săptămânii și 50 de lei în weekend, pentru trei ore și jumătate. Apa termală este folosită în zonă în programe balneare pentru afecțiuni reumatismale și locomotorii, dar și pentru alte indicații stabilite de medic.
Alte destinații cunoscute sunt Băile Bazna, unde se folosesc ape sărate, iodurate și bromurate, precum și nămol în tratamente pentru afecțiuni reumatismale și post-traumatice, și Vatra Dornei, unde se găsesc ape minerale carbogazoase, feruginoase și mofete. În ambele stațiuni, turiștii trebuie să verifice în prealabil ce baze de tratament și facilități sunt deschise în perioada aleasă.
Bilete de tratament pentru pensionari
Pensionarii pot solicita bilete de tratament balnear prin Casa Națională de Pensii Publice. Acestea se acordă în limita locurilor și a fondurilor disponibile, iar cererile se depun la casa teritorială de pensii. Sunt necesare documentele prevăzute de CNPP, inclusiv biletul de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist, după caz.
Biletele nu reprezintă rezervări turistice obișnuite: stațiunile, perioadele și locurile disponibile sunt stabilite prin programul anual. Informațiile despre criterii, documente și tarife sunt publicate pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice.
Indiferent de stațiunea aleasă, tratamentul balnear trebuie făcut cu recomandarea medicului. Apa caldă, mofetele și procedurile cu apă minerală pot avea contraindicații, în special pentru persoanele cu anumite afecțiuni cardiovasculare sau alte probleme de sănătate. Pentru un simplu weekend de relaxare, este suficient să alegi un centru cu piscine interioare și să verifici programul și tarifele înainte de rezervare.
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