Publicat 20 nov. 2026, 15:05 Actualizat 20 nov. 2026, 15:07

O baie în apă caldă, într-o piscină termală, poate fi una dintre cele mai plăcute modalități de a petrece un weekend de iarnă. România are numeroase stațiuni balneare în care turiștii pot găsi bazine interioare, centre spa și baze de tratament deschise în sezonul rece. Unele folosesc ape termale, altele ape sărate, minerale sau carbogazoase, fiecare având indicații terapeutice diferite.

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