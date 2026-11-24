Pregătirile pentru sezonul de schi au început în stațiunea Azuga, unde a fost demarat procesul de înzăpezire a pârtiilor. Primele coborâri din acest sezon ar putea avea loc în jurul datei de 1 Decembrie, dacă temperaturile vor permite producerea unei cantități suficiente de zăpadă artificială.
Primarul orașului Azuga, Adrian Purcaru, a anunțat marți, 24 noiembrie, că au început lucrările de înzăpezire pe pârtia Sorica. Edilul a precizat că, în zilele următoare, va fi comunicată data la care ar putea avea loc primele ture de schi.
Deschiderea în minivacanța de 1 Decembrie este luată în calcul și de administratorii domeniului schiabil, însă nu reprezintă, deocamdată, o dată confirmată. Funcționarea instalațiilor de producere a zăpezii artificiale depinde de evoluția vremii și de temperaturile înregistrate în stațiune.
Investiții în instalațiile de zăpadă artificială
Pentru pregătirea noului sezon, instalațiile de producere a zăpezii artificiale au fost verificate și amplasate pe poziții. Potrivit informațiilor prezentate anterior de autoritățile locale, cele cinci tunuri existente au fost reabilitate, iar alte nouă au fost achiziționate. De asemenea, stația de pompare a fost modernizată.
Operatorul domeniului schiabil a pregătit și utilajele necesare amenajării pârtiilor, precum și elementele de protecție pentru siguranța schiorilor.
Azuga are două dintre cele mai cunoscute pârtii de pe Valea Prahovei, Sorica și Cazacu, iar deschiderea lor este așteptată atât de turiști, cât și de operatorii din turism.
Deocamdată, pârtiile nu sunt deschise publicului. Data începerii sezonului va fi anunțată în funcție de condițiile meteorologice și de posibilitatea amenajării unui strat de zăpadă suficient pentru schi.