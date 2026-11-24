Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 24 nov. 2026, 11:16

Pregătirile pentru sezonul de schi au început în stațiunea Azuga, unde a fost demarat procesul de înzăpezire a pârtiilor. Primele coborâri din acest sezon ar putea avea loc în jurul datei de 1 Decembrie, dacă temperaturile vor permite producerea unei cantități suficiente de zăpadă artificială.

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