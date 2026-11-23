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Travel· 1 min citire
Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac va fi construit din nou, după o pauză de un an din cauza temperaturilor ridicate
Hotelul de gheață de la Bâlea Lac (FOTO - Facebook)
Publicat23 nov. 2026, 19:57
Actualizat23 nov. 2026, 20:02
Fanii Hotelului de Gheață de la Bâlea Lac, situat la peste 2.000 de metri altitudine, au primit o veste bună de la constructori, care au confirmat că sărbătorile de iarnă pot fi sărbătorite și la înălțime, în sezonul 2026/2027. Anul trecut, proiectul nu a putut fi realizat, din cauza temperaturilor ridicate în Munții Făgăraș.
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