Publicat 23 nov. 2026, 19:57 Actualizat 23 nov. 2026, 20:02

Fanii Hotelului de Gheață de la Bâlea Lac, situat la peste 2.000 de metri altitudine, au primit o veste bună de la constructori, care au confirmat că sărbătorile de iarnă pot fi sărbătorite și la înălțime, în sezonul 2026/2027. Anul trecut, proiectul nu a putut fi realizat, din cauza temperaturilor ridicate în Munții Făgăraș.

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