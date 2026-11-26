O locuință din Marea Britanie a fost desemnată câștigătoarea unei competiții naționale dedicate celor mai spectaculoase decorațiuni de Crăciun. În spatele impresionantului joc de lumini se află însă o poveste de familie profund emoționantă. Ross și Michelle Clark și-au transformat casa într-un tărâm desprins din basme, în memoria primului lor copil, Jack, care a murit la doar șase zile după naștere.
Familia locuiește în satul Boughton-under-Blean, din comitatul Kent, iar pregătirile pentru sărbătorile de iarnă au devenit, în timp, o tradiție care atrage mii de vizitatori. Decorul cuprinde sute de mii de beculețe, mii de ornamente și instalații spectaculoase, iar amenajarea lui presupune aproape două luni de muncă.
Povestea emoționantă din spatele casei decorate de Crăciun
Pentru Ross și Michelle Clark, proiectul nu a început ca o simplă pasiune pentru decorațiunile festive. Totul a pornit din dorința de a păstra vie amintirea fiului lor, Jack, născut prematur în 2002.
Băiețelul a suferit din cauza lipsei de oxigen la nivelul creierului și a murit la numai șase zile de la venirea pe lume. În urma tragediei, cei doi părinți au găsit o modalitate de a transforma durerea într-un gest care să aducă bucurie și altor oameni.
Ulterior, familia s-a mărit, Ross și Michelle devenind părinții lui Lewis și Ellie. Cei doi copii au crescut alături de tradiția decorării locuinței și se implică acum în pregătirea spectaculosului aranjament de Crăciun.
În 2016, familia a decis să le permită pentru prima dată vizitatorilor să admire instalațiile, iar inițiativa a devenit treptat un adevărat eveniment local.
Peste 500.000 de luminițe și aproximativ 3.000 de ornamente
În fiecare an, decorul casei Clark devine tot mai impresionant. Instalația include peste 500.000 de beculețe, aproximativ 3.000 de ornamente și 16 figurine sau instalații animate, care se mișcă și cântă.
Printre atracții se numără o sanie de dimensiuni impresionante, un tun care produce zăpadă artificială și un sat miniatural de Crăciun. Întreaga curte este transformată într-un spațiu festiv, în care vizitatorii pot descoperi personaje și surprize ascunse printre decorațiuni.
Realizarea acestui spectacol necesită aproape două luni de pregătiri. În ultimii zece ani, Ross și Michelle au cheltuit aproximativ 39.300 de dolari pentru a dezvolta și întreține instalația.
Aproximativ 10.000 de vizitatori trec anual pragul familiei
Casa din Boughton-under-Blean a devenit o atracție pentru comunitate, fiind vizitată în fiecare sezon de Crăciun de aproximativ 10.000 de persoane.
Cei mici sunt invitați să caute spiridușii ascunși printre ornamente, în timp ce adulții pot lăsa mesaje pentru persoanele dragi în așa-numitul „copac al amintirilor”. Atmosfera este completată de muzică și personaje specifice sărbătorilor de iarnă.
Dincolo de spectacolul vizual, inițiativa are și o componentă caritabilă importantă. De-a lungul anilor, evenimentul organizat de familia Clark a contribuit la strângerea a aproximativ 78.500 de dolari pentru diferite organizații și cauze umanitare.
Familia Clark, premiată pentru cele mai frumoase lumini de Crăciun
Efortul depus de Ross și Michelle a fost răsplătit în cadrul unei competiții naționale din Marea Britanie, unde locuința lor a obținut titlul pentru cea mai frumoasă casă decorată de Crăciun.
Trofeul le-a fost înmânat de actrița Martine McCutcheon, cunoscută publicului pentru rolul din filmul „Pur și simplu dragoste”. Pe lângă distincție, familia a primit și un premiu în valoare de 3.930 de dolari, destinat acoperirii facturilor la energie.
Pentru cei doi părinți, recompensa cea mai importantă nu este însă trofeul și nici suma de bani. Bucuria oamenilor care le vizitează locuința și faptul că povestea micuțului Jack continuă să fie dusă mai departe reprezintă adevărata semnificație a acestei tradiții de Crăciun.