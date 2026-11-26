Publicat 26 nov. 2026, 23:59 Actualizat 27 nov. 2026, 00:00

O locuință din Marea Britanie a fost desemnată câștigătoarea unei competiții naționale dedicate celor mai spectaculoase decorațiuni de Crăciun. În spatele impresionantului joc de lumini se află însă o poveste de familie profund emoționantă. Ross și Michelle Clark și-au transformat casa într-un tărâm desprins din basme, în memoria primului lor copil, Jack, care a murit la doar șase zile după naștere.

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