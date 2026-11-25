Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 nov. 2026, 11:01

Piețele de Crăciun, străzile decorate cu mii de luminițe, târgurile tradiționale, vinul fiert și atmosfera de sărbătoare transformă Europa într-una dintre cele mai atractive destinații turistice în luna decembrie. De la târgurile spectaculoase din Germania și Austria până la peisajele de poveste din Alsacia sau experiența unui Crăciun nordic, există destinații pentru toate gusturile și bugetele.

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