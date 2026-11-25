Top 5 cele mai căutate destinații de Crăciun din Europa. Cât costă o vacanță de poveste și ce merită să vizitezi
Târgul de Crăciun din Viena, atracția celor care caută Austria în perioada sărbătorilor de iarnă. Foto/Profimedia
Piețele de Crăciun, străzile decorate cu mii de luminițe, târgurile tradiționale, vinul fiert și atmosfera de sărbătoare transformă Europa într-una dintre cele mai atractive destinații turistice în luna decembrie. De la târgurile spectaculoase din Germania și Austria până la peisajele de poveste din Alsacia sau experiența unui Crăciun nordic, există destinații pentru toate gusturile și bugetele.
Am selectat cinci dintre cele mai populare și căutate destinații europene pentru vacanțele de Crăciun, luând în calcul notorietatea târgurilor, atractivitatea turistică, tradițiile locale și interesul constant al turiștilor.
Important despre prețuri: valorile de mai jos sunt estimări orientative pentru planificarea unei vacanțe, nu tarife garantate sau oferte de rezervare. Costurile diferă în funcție de perioada aleasă, momentul rezervării, aeroportul de plecare și categoria cazării.
1. Londra, Marea Britanie – destinația europeană numărul 1 pentru Crăciun
Locul 1 în clasamentul căutărilor
Londra este una dintre cele mai spectaculoase destinații europene în perioada sărbătorilor de iarnă. Orașul îmbină tradițiile britanice cu decoruri impresionante, magazine tematice, piețe de Crăciun și evenimente pentru toate vârstele.
Potrivit unei analize TUI Musement, bazate pe căutările Google din perioada noiembrie 2025 – octombrie 2026, Londra ocupă primul loc în Europa, cu 272.320 de căutări asociate Crăciunului și Anului Nou.
Ce poți vizita:
Hyde Park Winter Wonderland – unul dintre cele mai mari evenimente de iarnă din capitala britanică, cu patinoar, roată panoramică, spectacole și atracții.
Regent Street – celebră pentru instalațiile luminoase spectaculoase.
Covent Garden – decorațiuni impresionante, brad de Crăciun și atmosferă festivă.
Oxford Street – una dintre cele mai cunoscute zone pentru cumpărăturile de sărbători.
Southbank Winter Market – tarabe cu produse artizanale și preparate de sezon.
Cât costă o vacanță la Londra?
Cheltuială
Cost orientativ
Cazare/noapte, cameră dublă
120–220 €
Masă la restaurant, persoană
18–30 €
Transport urban/zi
8–12 €
Atracții și activități
15–40 €
Pentru o vacanță de 3 nopți, două persoane ar trebui să ia în calcul aproximativ 900–1.400 €, fără zboruri, în funcție de hotel și activități.
De ce merită: Londra este alegerea potrivită pentru cei care vor să combine atmosfera Crăciunului cu shoppingul, spectacolele, muzeele și atracțiile unui mare oraș european.
2. Paris, Franța – Crăciun romantic în Orașul Luminilor
Locul 2 în clasamentul căutărilor
Parisul devine o destinație deosebită în decembrie, când bulevardele, vitrinele magazinelor și clădirile istorice sunt decorate festiv. Este una dintre cele mai bune alegeri pentru cupluri, dar și pentru familiile care vor să descopere farmecul Crăciunului într-o capitală europeană.
Conform analizei TUI Musement, Parisul a înregistrat 252.800 de căutări asociate Crăciunului și Anului Nou, ocupând locul al doilea în clasamentul european.
Ce poți vizita:
Champs-Élysées – bulevardul celebru pentru iluminatul festiv și atmosfera de sărbătoare.
Târgul de Crăciun de pe Champs-Élysées – o atracție importantă a sezonului, cu aproximativ 200 de expozanți în ediția prezentată de TUI.
Galeries Lafayette – vitrine tematice și celebrul brad decorat din interiorul magazinului.
Turnul Eiffel – unul dintre cele mai frumoase puncte pentru fotografii în Paris.
Grădinile Tuileries – merită incluse în program pentru atmosfera de iarnă și evenimentele sezoniere.
Cât costă o vacanță la Paris?
O referință concretă pentru sezonul 2026: la verificarea din 21 noiembrie, prețul median solicitat pentru o noapte de cazare pe 24 și 25 decembrie era de 109 €, pentru unitățile monitorizate de Bed&Market. Hotelurile de trei stele aveau o mediană de aproximativ 100 €, iar cele de patru stele de 134 €.
Cheltuială
Cost orientativ
Cazare/noapte, cameră dublă
100–180 €
Masă la restaurant, persoană
18–30 €
Transport urban/zi
8–12 €
Atracții turistice
15–35 €
Pentru 3 nopți, două persoane pot pregăti un buget de aproximativ 800–1.300 €, fără transportul internațional.
De ce merită: Parisul este ideal pentru o escapadă romantică, plimbări pe străzi luminate festiv, gastronomie franțuzească și experiențe culturale.
3. Edinburgh, Scoția – atmosferă de poveste și tradiții de iarnă
Locul 3 în clasamentul căutărilor
Edinburgh este una dintre cele mai pitorești destinații europene pentru o vacanță de Crăciun. Centrul istoric, străduțele medievale, castelul și arhitectura gotică creează un decor care pare desprins dintr-o poveste de iarnă.
Orașul scoțian a ocupat locul al treilea în clasamentul TUI Musement, cu 173.840 de căutări pentru perioada Crăciunului și Anului Nou.
Ce poți vizita:
East Princes Street Gardens – locul principalului târg de Crăciun, cu standuri, produse artizanale și preparate tradiționale.
Edinburgh Castle – unul dintre cele mai cunoscute obiective istorice ale Scoției.
Royal Mile – stradă emblematică, cu puburi tradiționale, magazine și clădiri istorice.
George Street – zonă cunoscută pentru instalațiile luminoase și evenimentele de sezon.
Hogmanay – celebrul festival scoțian de Anul Nou, cu concerte, procesiuni și petreceri.
Un avantaj important este faptul că târgul principal are intrare gratuită. Pentru sezonul 2026, organizatorii au anunțat funcționarea acestuia între 14 noiembrie și 3 ianuarie.
Câteva prețuri concrete pentru atracțiile sezonului 2026:
Roata panoramică LNER Big Wheel: de la 12 lire sterline.
Around the World Star Flyer: de la 15,50 lire sterline.
Experiența Family Ice: de la 12 lire sterline.
Santa's Stories: de la 14,30 lire sterline.
Roam Edinburgh
Buget orientativ:
Cheltuială
Cost orientativ
Cazare/noapte, cameră dublă
130–220 €
Masă la restaurant, persoană
18–30 €
Transport urban/zi
6–10 €
Atracții și activități
15–40 €
Pentru 3 nopți, două persoane ar trebui să pregătească aproximativ 950–1.500 €, fără zboruri.
De ce merită: Edinburgh este alegerea ideală pentru cei care preferă orașele istorice, atmosfera autentică, tradițiile scoțiene și evenimentele spectaculoase de Anul Nou.
4. Viena, Austria – una dintre cele mai frumoase piețe de Crăciun din Europa
Locul 4 în clasamentul căutărilor
Viena este una dintre destinațiile clasice pentru sărbătorile de iarnă și un oraș care reușește să transforme Crăciunul într-o experiență elegantă și tradițională.
Capitala Austriei a înregistrat 158.270 de căutări asociate Crăciunului și Anului Nou în analiza TUI Musement, ocupând locul patru în clasament.
Ceea ce face Viena specială este combinația dintre arhitectura imperială, concertele de muzică clasică, cafenelele istorice și piețele de Crăciun amenajate în cele mai frumoase piețe ale orașului.
Ce poți vizita:
Rathausplatz – cel mai cunoscut târg de Crăciun din Viena, amenajat în fața Primăriei. Găsești decorațiuni, cadouri, preparate tradiționale și un patinoar.
Palatul Schönbrunn – găzduiește un târg de Crăciun într-un decor imperial.
Belvedere – o altă locație spectaculoasă pentru cumpărături de sezon și fotografii.
Stephansplatz – piața din fața Catedralei Sfântul Ștefan, ideală pentru o plimbare festivă.
Maria-Theresien-Platz – un spațiu elegant, situat între două muzee importante.
Cât costă o vacanță la Viena?
Viena este mai scumpă decât Budapesta sau Praga, în special în weekendurile din decembrie.
O analiză a prețurilor hoteliere din 2026, realizată pentru unități aflate la maximum doi kilometri de târgurile principale, a identificat următoarele valori mediane pentru o cameră dublă:
265 €/noapte, miercuri, 9 decembrie;
425 €/noapte, sâmbătă, 12 decembrie.
Aceste cifre arată cât de mult poate influența weekendul bugetul unei vacanțe.
Alte prețuri utile pentru vizitatori:
Vin fiert: de la 5 €.
Patinoar: de la 10 €.
Mâncare și gustări: aproximativ 10–20 € pentru o masă simplă.
Prețurile vinului și patinoarului sunt cele publicate în indexul easyJet pentru sezonul 2026.
Cheltuială
Cost orientativ
Cazare/noapte, cameră dublă
120–250 €
Masă la restaurant, persoană
15–30 €
Transport urban/zi
8–12 €
Activități și atracții
15–40 €
Pentru un sejur de 3 nopți, două persoane ar trebui să ia în calcul un buget de aproximativ 900–1.500 €, fără zboruri.
De ce merită: Viena este destinația perfectă pentru cei care caută un Crăciun tradițional, elegant și romantic, cu piețe spectaculoase și experiențe culturale.
5. Strasburg, Franța – magia Crăciunului în capitala Alsaciei
Locul 5 în clasamentul căutărilor
Strasbourg este una dintre cele mai cunoscute destinații europene pentru târgurile de Crăciun. Orașul francez este supranumit adesea „Capitala Crăciunului”, iar atmosfera sa festivă atrage în fiecare an turiști din întreaga lume.
În clasamentul TUI Musement, Strasbourg a ocupat locul cinci, cu 140.560 de căutări asociate sărbătorilor de iarnă.
Unul dintre cele mai importante atuuri ale orașului este tradiția târgului Christkindelsmärik, organizat pentru prima dată în anul 1570.
Ce poți vizita:
Christkindelsmärik – târgul tradițional de Crăciun, cu produse artizanale, ornamente, dulciuri și specialități locale.
Place Kléber – locul în care este amplasat celebrul brad uriaș de Crăciun.
Catedrala Notre-Dame din Strasbourg – un monument impresionant, înconjurat de atmosfera festivă a centrului istoric.
Petite France – cartierul cu case tradiționale cu structură din lemn, canale și poduri decorate.
Place Broglie – una dintre piețele importante ale sezonului de Crăciun.
Strasbourg are un avantaj aparte: târgurile sunt răspândite în mai multe zone ale centrului istoric. Astfel, vizitatorii pot descoperi orașul plimbându-se de la o piață la alta.
Cât costă o vacanță la Strasbourg?
Aceasta este una dintre destinațiile în care cazarea poate crește semnificativ costul vacanței.
Conform unei monitorizări a 1.520 de hoteluri din apropierea piețelor de Crăciun, realizată în noiembrie 2026, prețul median al unei camere duble în Strasbourg era:
423 €/noapte, miercuri, 9 decembrie;
644 €/noapte, sâmbătă, 12 decembrie.
Este un exemplu relevant pentru diferența dintre o vacanță în timpul săptămânii și una în weekend.
Alte costuri orientative:
Vin fiert: aproximativ 3–5 €.
Gustare tradițională: aproximativ 5 €.
Patinoar: de la 7 €.
Prețurile pentru vin și patinoar sunt cele indicate în indexul easyJet pentru sezonul 2026.
Cheltuială
Cost orientativ
Cazare/noapte, cameră dublă
150–300 €
Masă la restaurant, persoană
18–30 €
Transport urban/zi
5–10 €
Activități și atracții
10–30 €
Pentru un sejur de 3 nopți, două persoane ar trebui să pregătească aproximativ 1.000–1.700 €, fără zboruri.
De ce merită: Strasbourg este alegerea ideală pentru cei care își doresc un Crăciun autentic, cu piețe tradiționale, arhitectură medievală, gastronomie alsaciană și decoruri de poveste.
Comparație: cât costă o vacanță de Crăciun în cele 5 destinații?
Pentru o imagine de ansamblu, iată cum se compară cele cinci orașe în privința bugetului estimat pentru două persoane, pentru un sejur de trei nopți.
Destinație
Buget estimat / 2 persoane
Nivel de cost
Londra
900–1.400 €
Ridicat
Paris
800–1.300 €
Mediu-ridicat
Edinburgh
950–1.500 €
Ridicat
Viena
900–1.500 €
Mediu-ridicat
Strasbourg
1.000–1.700 €
Ridicat
Bugetele sunt estimări editoriale pentru cazare, mese, transport local și activități, fără zboruri. Nu reprezintă pachete turistice sau cotații live. În perioadele de vârf, cazarea poate depăși semnificativ aceste intervale.
Care este cea mai bună perioadă pentru o vacanță de Crăciun în Europa?
În general, cea mai bună perioadă pentru a vizita piețele de Crăciun este între sfârșitul lunii noiembrie și 20 decembrie.
Există câteva avantaje importante dacă alegi să călătorești înainte de săptămâna Crăciunului:
Prețuri mai bune la cazare: nopțile de marți, miercuri și joi sunt, de regulă, mai accesibile decât cele de vineri și sâmbătă.
Mai puțină aglomerație: în special în timpul săptămânii, piețele sunt mai ușor de explorat.
Mai multe atracții disponibile: unele târguri se închid pe 24 decembrie, iar pe 25 decembrie multe magazine, restaurante și obiective turistice nu funcționează.
Atmosferă autentică: perioada Adventului este cea în care majoritatea orașelor organizează concerte, evenimente și activități tematice.
Dacă îți dorești să petreci și Revelionul în destinația aleasă, verifică programul târgurilor: unele rămân deschise până la începutul lunii ianuarie, în timp ce altele se închid înainte de Crăciun.
Cum alegi destinația potrivită?
Fiecare oraș oferă o experiență diferită, iar alegerea depinde în mare măsură de buget și de tipul vacanței dorite.
Pentru o experiență spectaculoasă și shopping: Londra.
Pentru romantism și gastronomie: Paris.
Pentru tradiții, istorie și atmosfera de iarnă: Edinburgh.
Pentru piețe tradiționale și eleganță: Viena.
Pentru cel mai autentic decor de poveste: Strasbourg.
Un alt aspect important este că popularitatea nu înseamnă neapărat și accesibilitate. Dacă bugetul este criteriul principal, merită luate în calcul și alte destinații precum Budapesta, Praga, Cracovia sau Riga.
De exemplu, Budapesta a ocupat primul loc în indexul easyJet privind raportul dintre costuri și experiența oferită de târgurile de Crăciun în 2026. Vinul fiert pornea de la 1.500 de forinți, iar patinoarul inclus în analiza respectivă avea acces gratuit.
Concluzie: unde merită să mergi de Crăciun în Europa?
Europa oferă numeroase destinații spectaculoase pentru sărbătorile de iarnă, iar o vacanță de Crăciun poate fi o experiență memorabilă indiferent de orașul ales.
Londra și Paris impresionează prin amploarea decorațiunilor și varietatea evenimentelor, Edinburgh oferă o atmosferă istorică aparte, Viena păstrează farmecul tradițiilor austriece, iar Strasbourg rămâne una dintre cele mai reprezentative destinații pentru iubitorii târgurilor de Crăciun.
Indiferent de alegere, recomandarea este să rezervi cazarea și transportul cu câteva luni înainte, să compari prețurile pentru zilele din timpul săptămânii și să verifici calendarul oficial al târgurilor.
În felul acesta, poți avea parte de o vacanță de iarnă de poveste, fără să depășești bugetul planificat.
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