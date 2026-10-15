O femeie de 44 de ani a supraviețuit 20 de ore în Marea Mediterană după ce a căzut de pe un vas de croazieră. Cum a fost salvată

O pasageră în vârstă de 44 de ani a supraviețuit unei experiențe dramatice, după ce a căzut de pe un vas de croazieră în Marea Mediterană și a rămas în apă aproximativ 20 de ore. Femeia, originară din El Salvador, a fost găsită de echipajul unei nave de marfă, care a intervenit în cadrul operațiunilor de căutare și salvare desfășurate în apropierea Greciei.
Incidentul s-a petrecut în timpul unei călătorii la bordul navei Odyssey of the Seas, care aparține companiei Royal Caribbean. Vasul plecase din Italia pe 4 octombrie, pentru o croazieră de șapte zile în Marea Mediterană, potrivit informațiilor publicate de presa internațională.
Cum a dispărut pasagera de pe vasul de croazieră
Femeia a căzut în mare în dimineața zilei de 9 octombrie, în timp ce nava se afla în apropierea coastelor Greciei. Dispariția sa a determinat declanșarea unei operațiuni ample de căutare, autoritățile încercând să o localizeze înainte ca timpul petrecut în apă să îi pună viața în pericol.
Garda de Coastă elenă a activat procedurile de urgență și a alertat navele aflate în zonă. La operațiunile de căutare au participat ambarcațiuni de salvare și un elicopter, însă pasagera nu a fost găsită imediat.
Căutările au continuat timp de mai multe ore, în condițiile în care supraviețuirea unei persoane aflate atât de mult timp în apa mării depinde de numeroși factori, inclusiv de temperatura apei, starea fizică și echipamentul disponibil.
Salvarea a venit după aproximativ 20 de ore
După aproape 20 de ore petrecute în Marea Mediterană, femeia a fost descoperită de echipajul navei de marfă MSC Rossella III. Pasagera plutea în apă și se afla într-un colac de salvare portocaliu, care a contribuit la identificarea sa, conform LadBible.
Membrii echipajului au intervenit imediat pentru a o aduce la bord. Aceștia i-au aruncat o frânghie, pe care femeia a reușit să o prindă, facilitând astfel recuperarea sa din apă.
Imaginile făcute publice de Garda de Coastă arată eforturile depuse de marinari pentru a o ridica în siguranță la bordul navei. Intervenția rapidă a echipajului a fost esențială pentru încheierea cu succes a operațiunii.
După ce a fost scoasă din mare, femeia a primit primul ajutor. Ulterior, aceasta a fost transportată la Katakolo, în Grecia, unde a ajuns la spital pentru evaluare medicală, investigații și monitorizare.
Reacția companiei Royal Caribbean după incident
Reprezentanții Royal Caribbean au confirmat că au fost inițiate imediat operațiunile de căutare și salvare după dispariția pasagerei. Compania a precizat că lucrează împreună cu autoritățile pentru gestionarea situației.
De asemenea, reprezentanții operatorului de croaziere au transmis că echipa de asistență oferă sprijin familiei și persoanelor apropiate femeii. Compania nu a făcut publice alte informații despre pasageră, invocând respectarea vieții private a acesteia și a familiei sale.
Între timp, autoritățile din Grecia au demarat o anchetă preliminară pentru a stabili cum s-a produs incidentul și în ce împrejurări a ajuns femeia în apă.