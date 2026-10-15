O femeie de 44 de ani a supraviețuit 20 de ore în Marea Mediterană după ce a căzut de pe un vas de croazieră. Cum a fost salvată

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 oct. 2026, 23:24

O pasageră în vârstă de 44 de ani a supraviețuit unei experiențe dramatice, după ce a căzut de pe un vas de croazieră în Marea Mediterană și a rămas în apă aproximativ 20 de ore. Femeia, originară din El Salvador, a fost găsită de echipajul unei nave de marfă, care a intervenit în cadrul operațiunilor de căutare și salvare desfășurate în apropierea Greciei.

Distribuie articolul